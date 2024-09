'Ninguém pode alegar sua própria covardia e sua própria traição a seus seguidores', diz Maduro

Liberdade religiosa

STF está a um voto de reconhecer que Testemunhas de Jeová podem recusar transfusão de sangue. Placar está 5 a 0.



Operação “404”

Ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública contra pirataria tira do ar 675 sites e 14 apps de streaming ilegal e prende suspeitos.

(J. Bosco)

“Ninguém pode alegar sua própria covardia e sua própria traição a seus seguidores em defesa própria.”

Nicolás Maduro, nesta quinta-feira, alegando que seu adversário nas eleições presidenciais, Edmundo González Urrutia, lhe pediu para sair da Venezuela e ir para a Espanha.





UNIMED

ALERTA



A crise que há meses se arrasta pelos corredores da Unimed Belém atingiu, na noite de ontem, um ponto crítico com a renúncia da diretora geral da cooperativa, Liane Alamar Nunes Rodrigues. Em carta enviada aos cooperados, ela afirmou que a gestão se tornou inviável “sem confiança em seus gestores” pelos riscos que a Diretoria teria que assumir, gerando um ambiente de trabalho “insustentável e comprometendo a confiança e a transparência”.



ANS



A renúncia ocorreu uma semana após o presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, enviar correspondência aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Unimed Belém, oficializando o risco de que seja decretada “direção fiscal e técnica” - uma espécie de intervenção - por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “caso não sejam tomadas medidas urgentes contra as anormalidades econômico, financeira e administrativa”. O documento alerta ainda que há risco de “automático bloqueio dos bens de todos os membros do conselho de administração e da diretoria executiva”. Outro risco é de que a Unimed Belém perca o direito de uso da marca.



DESATENDIMENTO



Entre os problemas estaria a permanência no cargo do atual presidente, Wilson Niwa. Além disso, a cooperativa de saúde, segundo o documento enviado pela Unimed do Brasil, está entre as dez operadoras de grande porte com o maior número de reclamações, figurando na faixa 3 (a mais gravosa) no monitoramento de garantia de atendimento.





G20

ABERTURA



A reunião ministerial do G20 em Belém, aberta ontem, teve como primeira parada para os líderes das delegações estrangeiras um encontro com as águas da baía do Guajará, na ilha do Combu.



POTENCIAL



Guiados pelo ministro do turismo, Celso Sabino, anfitrião do evento, os titulares da pasta de turismo dos países participantes observaram, de perto, o potencial do turismo de natureza em Belém e na Amazônia não apenas com vistas à COP 30, mas a futuros investimentos.



AÇAÍ



Na ilha, Sabino apresentou o legítimo açaí paraense a Fuad Naghiyev, ministro do Turismo do Azerbaijão, país que sediará a Conferência deste ano, a de número 29. Naghiyev garantiu que gostou do açaí, mas também do cenário que espera a COP 30, em 2025, quando ele deverá retornar a Belém.



CONEXÕES



Entre as novidades previstas para a reunião ministerial, que segue até este sábado, está a articulação de Sabino para garantir um voo ligando Belém à República Dominicana, no coração do Caribe. As tratativas serão feitas com a conselheira do país caribenho, Rosanna Marianela Polanco. A iniciativa é parte do esforço do Ministério do Turismo em ampliar a conectividade do Norte com destinos nacionais e internacionais.



QUEIMADAS

CAMPEÕES



Dez cidades das regiões Norte e Centro-Oeste concentram 20,5% das queimadas, segundo o Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Localizados nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia, esses municípios somaram 39.247 pontos de incêndio dos 190.943 focos espalhados pelo Brasil, de 1º de janeiro a 18 de setembro. A cidade mais atingida é São Félix do Xingu, no Pará, com 6.474 focos de fogo.



MUNICÍPIOS



Em segundo lugar está Altamira, com 5.250 focos. Na sequência, estão: Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Novo Progresso, no Pará, com 4.736 e 4.598 pontos, respectivamente. Apuí, no Amazonas, tem 4.308; Lábrea, também no Amazonas, 3.723; Itaituba, no Pará, 2.973; Porto Velho, em Rondônia, 2.710; Colniza, no Mato Grosso, 2.277; e Novo Aripuanã, no Amazonas, com 2.198 focos.



VÍTIMAS



Levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que de 1º de janeiro a 16 de setembro 11,2 milhões de pessoas foram diretamente afetadas por incêndios florestais nas cidades brasileiras. Os prejuízos econômicos com as queimadas, revela a entidade, já somam R$ 1,1 bilhão. A CNM está em campanha para que seja aprovada com urgência a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui o Conselho Nacional de Mudança Climática, a Autoridade Climática Nacional e o Fundo Nacional de Mudança Climática.

Em Poucas Linhas

- Novo golpe na praça: os criminosos entram em contato com as vítimas, sob pretexto de entregar um brinde ou presente de aniversário, e afirmam que para receber o suposto brinde é necessário realizar o pagamento de uma taxa de frete na maquininha, no ato da entrega.



- Ao fazer o pagamento, contudo, o valor é alterado para outro muito superior ao informado previamente pelo golpista.



- Os bancos têm enviado aos correntistas alertas informando que não estão distribuindo brindes ou fazendo esse tipo de ação.



- O que chama a atenção é o fato de os fraudadores terem dados das vítimas, como data de aniversário, o que revela a fragilidade do sistema de segurança de informações dos clientes.



- O professor Carlos Pereira, da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getulio Vargas, participa de uma mesa-redonda no próximo dia 26.



- Pereira é um dos autores do livro “Por que a democracia brasileira não morreu?”. A programação será no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia e, além de Pereira, participam os professores João Cláudio Arroyo, André Oliveira, Elson Monteiro e Rodolfo Marques.



- A Ciclus Amazônia, concessionária responsável pela gestão da limpeza urbana e manejo de resíduos de Belém, recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na última quarta-feira e anunciou que está preparando operação especial de limpeza, a ser divulgada nas próximas semanas, para os dias das procissões e Arraial de Nazaré.



- O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, lançou o “Guia rápido contra o capacitismo nas eleições”. A publicação orienta como identificar e combater a discriminação contra pessoas com deficiência.



- O Guia integra o Plano de Ação TRE para Todos e inclui a contratação de estagiários com deficiência, que já estão atuando em duas áreas do Tribunal: o Núcleo Socioambiental e a Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias.