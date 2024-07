'Ninguém está dizendo que não posso ganhar', diz Biden sobre eleições nos EUA

Crédito

O número de cartões de crédito em uso no país é maior do que o dobro da população ocupada no Brasil, segundo o IBGE.



Voos

Azul e Gol dão início à venda de 40 rotas compartilhadas pelo Brasil. Passagens estão disponíveis nos canais das companhias.

Joe Biden (J. Bosco)

"Ninguém está dizendo que não posso ganhar.”

Joe Biden, presidente dos EUA. Ontem, em uma entrevista crucial para a própria sobrevivência no pleito, ele insistiu na candidatura e afirmou ser o melhor candidato contra Donald Trump.



>TERRA

GOLPE



A prefeitura de Belém alerta que criminosos estão usando o Programa de Regularização Fundiária Terra da Gente, administrado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana (Codem), para aplicar golpes. A Coordenação do Programa recebeu denúncias de que terceiros estão se reunindo em áreas e bairros periféricos de Belém, usando logotipos oficiais do programa, com a promessa de regularizar imóveis. A Diretoria Executiva da Codem, por meio da Diretoria de Gestão Fundiária (DGF), emitiu nota pública de alerta sobre o uso indevido do programa. A orientação é para que, em caso de dúvidas, os usuários procurem a Codem. As denúncias podem ser feitas diretamente na sede do órgão, na avenida Nazaré.



INVESTIGAÇÃO



O comunicado oficial da companhia ressalta que todas as ações, como reuniões comunitárias, audiências públicas, plenárias, mutirões de pré-cadastros do Terra da Gente “são realizadas exclusivamente por dirigentes e funcionários da Codem, identificados com crachás, panfletos e uniforme do programa com logotipos da Prefeitura de Belém, Codem e parceiros institucionais”. As denúncias que estão sendo recebidas pela Codem serão objetos de apuração policial.



>STARTUPS

MULHERES



A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e a Fundação Guamá apresentarão, na segunda-feira (15), edital do Programa Mulheres Inovadoras. Será no auditório do Espaço Empreendedor do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém. O programa foi criado para estimular startups lideradas por mulheres. Serão selecionadas 30 empresas para sete semanas de aceleração, culminando em uma Banca de Avaliação Regional. As empresas que concluírem o processo receberão um prêmio de R$ 52 mil, com uma de cada região ganhando um prêmio especial de R$ 100 mil.



>PATRIMÔNIO

PARCERIA



O governo do Pará e o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (Iphan) assinaram, nesta semana, Termo de Compromisso do edital PAC Seleções. Os projetos contemplados são a Ladeira do Castelo, Seccional do Comércio e o Museu da Consciência Negra, que está em processo de planejamento. No encontro, com a presença do governador Helder Barbalho, foram debatidas também as candidaturas do Theatro da Paz e do Teatro Amazonas, de Manaus (AM), ao título de Patrimônio da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).



>GÁS

BALANÇO



O Sistema de Distribuição de Gás Natural da Companhia Gás do Pará movimentou mais de 65 milhões de metros cúbicos do produto em Barcarena, entre os meses de março e junho de 2024. A operação iniciada em 2024 é regulada pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon). Os dados oficiais foram divulgados nesta semana. A Gás do Pará está instalada desde janeiro, fornecendo para indústrias de Belém, Marabá e Oriximiná. Segundo o governo, o objetivo é ampliar a área de atuação para avançar na transformação da matriz energética no Estado.



>AMAZÔNIA

CUBO



Cubo ESG, entidade criada para ajudar a desenvolver startups que oferecem soluções na área socioambiental, e Fundo Vale trarão para Belém, na próxima semana, a iniciativa Amazônia ao Cubo. O evento será de 17 a 19 e vai ocupar diferentes espaços da capital paraense. O objetivo é reunir empresas mantenedoras do Cubo, convidados e startups participantes para uma imersão sobre a Amazônia. Os participantes também vão conhecer negócios e empreendedores locais. A iniciativa selecionou quatro startups da região Norte que integrarão o ecossistema do Cubo, em São Paulo, sendo as primeiras da Amazônia a estarem presentes no espaço.



>GESTANTE

RECOMENDAÇÃO



O Ministério Público Estadual do Pará expediu recomendação à prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde e à diretoria do Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó, para que tomem medidas de combate à violência obstétrica no Hospital Municipal. O documento foi encaminhado após denúncias de que gestantes estariam sofrendo negligência médica na unidade. Entre as recomendações está de garantir às mulheres o direito a acompanhante durante todo o período do pré e pós-parto.

Em Poucas Linhas

- A fotografia de uma ararajuba, capturada pelo biólogo Marcelo Rodrigues Vilarta, conquistou a segunda colocação no Prêmio de Fotografia - Ciência e Arte - Edição 2023, promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que teve o resultado divulgado durante a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Belém.



- A partir de sábado (13), visitantes do Parque Estadual do Utinga terão a oportunidade de explorar a beleza natural do local através da canoagem, uma nova atividade ecoturística autorizada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). A iniciativa foi promovida pela empresa de ecoturismo que atua na Unidade de Conservação.



- Durante o mês de julho o serviço será ofertado todos os dias. A atividade náutica tem início no Centro de Acolhimento do Parque e segue até a base da Amazônia Aventura, com percurso estimado em dois quilômetros e duração média de 30 minutos.



- Sobre informação publicada na edição de ontem desta coluna, a 99Pay enviou nota à redação garantindo que o problema de vazamento de dados já foi sanado. Ainda segundo a nota, “não foi exposto nenhum dado sensível, como senhas, informações de transações, saldos financeiros ou qualquer outra informação sigilosa bancária, não acarretando, portanto, em perdas financeiras de qualquer tipo”.



- A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Maria Luiza da Costa Rêgo, no bairro do Bengui, em Belém, está concorrendo com o projeto “Educação e Justiça Climática: construindo um futuro sustentável para a sociedade” ao Prêmio Nacional Liga Steam 2024, na categoria Ensino Médio. A escola é a única da rede estadual paraense na semifinal da premiação.



- O Hospital Regional de Santarém conquistou a renovação da autorização do Ministério da Saúde para realizar a captação e transplantes de rins, por mais quatro anos. Segundo portaria do ministério, a unidade está apta para o serviço até 2028.