'Nessa hora, até ateu reza', diz Lula sobre pane em avião presidencial

Descontos

INSS aponta que R$ 45,5 milhões foram recolhidos indevidamente de aposentadorias entre janeiro de 2023 e maio de 2024.



Bets

Febraban estuda propor a criação de uma força-tarefa para avaliar o impacto das apostas on-line sobre a renda das famílias.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Nessa hora, até ateu reza.”

Lula, sobre pane no avião presidencial, ocorrida na saída do México. O presidente da República pousou na manhã de ontem, em Brasília, em um avião reserva da Força Aérea Brasileira.



>ELEIÇÕES

SEGURANÇA



Noventa e quatro dos 144 municípios paraenses receberão agentes das Forças Armadas reunidos no chamado Comando Operacional Conjunto Norte para garantir a tranquilidade no domingo (6), quando pouco mais de 6,2 milhões de eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Houve um aumento de cidades com reforço da segurança. Nas eleições de 2022, apenas 78 municípios receberam agentes federais. Ao todo estarão no Estado 4.143 homens e mulheres. Sessenta e nove municípios serão atendidos pelo Exército Brasileiro, 21 pela Marinha do Brasil e quatro terão a presença da Força Aérea.



PF



Já a Polícia Federal vai se concentrar em Belém, Santarém, Altamira e Marabá, de onde atenderá aos municípios vizinhos. A Polícia Militar destacou 7.351 agentes. A operação será encerrada apenas depois do anúncio dos eleitos.



>DEBATE

TRÂNSITO



Por causa do debate da TV Liberal, hoje, entre os candidatos à prefeitura de Belém, o trânsito será interrompido na avenida Nazaré, entre as travessas Doutor Moraes e Benjamin Constant. O policiamento na área será reforçado. Ontem, candidatos e partidos receberam, da organização do debate, pedido para que não incentivem torcidas e militantes a se aglomerarem no entorno da emissora. O programa vai ao ar após a novela Mania de Você. Ele será mediado pela jornalista Priscilla Castro e, seguindo critérios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vai reunir Delegado Éder Mauro (PL), Delegado Eguchi (PRTB), Edmilson Rodrigues (PSOL), Igor Normando (MDB), Jefferson Lima (Podemos) e Thiago Araújo (Republicanos).



APURAÇÃO



O Tribunal Regional Eleitoral trabalha para concluir a apuração em todo o Estado até as 22h. Nos municípios da Região Metropolitana de Belém, o anúncio deve ser feito antes das 18h. Transportes de pequeno porte, como barcos e helicópteros, serão usados para fazer o transporte das urnas neste período de seca que atinge especialmente as regiões do Baixo Amazonas e do Marajó. Há 480 veículos disponíveis para o Baixo Amazonas e 319 para a região do Marajó, tudo para fazer com que as urnas cheguem sem atrasos aos respectivos locais de votação.



>VIOLÊNCIA

BALANÇO



O Pará registrou, mais uma vez, queda nos indicadores de criminalidade. De acordo com dados oficiais, a redução foi de 54,61% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), considerando os últimos seis anos, no comparativo do acumulado dos nove meses dos anos de 2018 e 2024. Setembro registrou ainda o melhor mês de 2024, apresentando uma redução de 58,61% quando comparado com setembro de 2018, e uma redução de 24,31% quando comparado com setembro de 2023, computando, assim, o melhor mês na linha histórica, desde 2010.



>QUILOMBOLAS

ALIMENTOS



Em Gurupá, no Marajó, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) entregou os Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (Cafs) para 70 quilombolas de sete territórios. E eles estão assinando contrato para fornecer alimentos, de cultivo agroecológico, para famílias carentes do município. As comunidades quilombolas são Maria Ribeira, Pavilhão da Bença, Perpétuo Socorro - Pucuruí, Rio Cojuba, Rio Flexinha, Rio Gurupá-Mirim e Rio Jocojó. A demanda preliminar é de mais de 100 toneladas de produtos como açaí, banana e pupunha, para distribuição a partir do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Nos próximos 12 meses as famílias agricultoras devem faturar mais de R$ 500 mil.



>MULHER

PRÊMIO



A vice-governadora Hana Ghassan recebeu ontem, em Barcelona, premiação internacional pelo programa “Por Todas Elas”. O prêmio foi entregue durante a 9ª edição do Regional Best Practice Award, promovido pela ORU Fogar, organização que reúne projetos de diversas regiões do mundo que incentivam o desenvolvimento pessoal e são realizados por governos regionais. O Pará foi o único Estado brasileiro contemplado.

Em Poucas Linhas

- A coordenação do comitê Fiscaliza Belém anunciou que vai intensificar os trabalhos para combater o descarte irregular de lixo nos bairros da Campina, Cidade Velha, Reduto e Nazaré, trajeto das romarias do Círio de Nazaré. A recomendação é para que a população também colabore com a fiscalização, denunciando descarte irregular de lixo pelo Disque-Denúncia da Guarda Municipal de Belém, no número 153.



- O Ministério da Educação autorizou a implantação de quatro cursos de nível superior, no sistema de Ensino a Distância (EAD), na Escola Superior Madre Celeste (Esmac): biomedicina, administração, ciências contábeis e pedagogia.



- O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) vai contar novamente, nestas eleições, com o apoio de pessoas convocadas para auxiliar no atendimento do Disque Eleitor (148), o canal de atendimento telefônico gratuito da Justiça Eleitoral no Pará.



- Entre os convocados estão Marco Antônio Mascarenhas, servidor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT 8ª Região), e Moisés Júnior, que trabalha no Banco da Amazônia. Ambos são pessoas cegas e atuarão para tirar dúvidas de eleitores sobre situação eleitoral, regularidade cadastral e local de votação, entre outras.



- A Santa Casa realiza até hoje a V Semana Viva, em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa e Dia Internacional da Terceira Idade. A programação tem como temática “Viva com alegria”.



- A iniciativa existe desde 2006 e tem como objetivo atender os servidores da Fundação Santa Casa, a partir de 60 anos, ou faltando até cinco anos para se aposentar, com atividades educativas que visam à preparação para a passagem do estágio de trabalho para a aposentadoria.



- A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza hoje, amanhã e sábado as últimas visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais antes do Círio. Serão visitados bairros, paróquias e comunidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro.