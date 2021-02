'Nenhum aluno ficará prejudicado', diz ministro da Educação sobre 1º dia do Enem Digital

Corrida às farmácias

Itens como oxímetro e termômetro infravermelho estão novamente se esgotando com rapidez nas farmácias de Belém.

Enem tem 68,1% de abstenção

O primeiro dia de aplicação da versão digital do Enem registrou a ausência de 68,1% dos 93 mil candidatos inscritos.

Milton Ribeiro, ministro da Educação (J. Bosco)

"Nenhum aluno ficará prejudicado”.

A frase é do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre o primeiro dia de prova digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada na tarde de ontem. Em muitas cidades houve relatos de problemas, e alguns candidatos foram dispensados sem conseguir fazer a prova.

NOVA GESTÃO

Mensagem

Mensagem de esperança com amplo diagnóstico dos problemas da capital paraense e as principais diretrizes da gestão para o ano que acaba de começar. Assim foi definida, por uma fonte da prefeitura de Belém, a mensagem que será lida hoje, a partir das 8h30, pelo prefeito Edmilson Rodrigues na abertura dos trabalhos legislativos na Câmara de Vereadores. O documento, de 47 páginas, foi dividido em seis partes: gestão participativa; políticas urbanas e ambientais; economia inovadora; políticas sociais; cidadania cultural e comunicação; diversidade e inclusão.

Participação

Na mensagem, Edmilson vai defender a descentralização administrativa de Belém, propondo a criação de subprefeituras em todos os distritos da cidade. A ideia é dar a essas estruturas autonomia para desenharem a oferta de serviços públicos de acordo a demanda. O projeto prevê ainda que as subprefeituras tenham capacidade de planejamento e que contem com controle social a ser feito por fóruns populares.

MANIFESTAÇÕES

Proibição

Um grupo de empresários se preparava para realizar hoje, em Santarém, no este do Pará, protesto contra o lockdown determinado pelo Estado no último sábado. A medida foi tomada após a identificação, no município, da variante mais transmissível e agressiva do novo coronavírus. O grupo de manifestantes vai enfrentar, contudo, dificuldades. Ontem, o juiz Gerson Marra Gomes deferiu, em ação movida pelo Ministério Público do Estado, liminar determinando que as polícias Civil e Militar “impeçam e, se necessário, dispersem qualquer tipo de aglomeração no viaduto da BR-163”. O viaduto foi o local escolhido como ponto de encontro por esses manifestantes.

Multa

O juiz Gerson Marra Gomes determinou também que caso insistam em manter o protesto, os responsáveis por “incitar, coordenar ou promover tais atos” sejam punidos com multa individual de R$ 100 mil. A multa para os participantes é de R$ 20 mil.

O Ministério Público pediu para que o juiz determinasse a prisão imediata dos manifestantes, mas o juiz determinou apenas a cobrança da multa. Veículos que impedirem o livre tráfego na área citada serão recolhidos pelos órgãos de trânsito.

MEIO AMBIENTE

Conama

Tramita desde o fim do ano passado no Congresso Nacional o projeto do senador Jader Barbalho (MDB-PA) que transforma três resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) em lei. Na prática, as resoluções tratam de marcos regulatórios de proteção ambiental, colocando, por exemplo, mangues e restingas como áreas de preservação permanente (APPs), critérios para o licenciamento de empreendimentos de irrigação e a preservação permanente das áreas no entorno de reservatórios artificiais, como represas, entre outras diretrizes de preservação.



Garantia

A atual gestão do Conama, órgão presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a revogar as resoluções em setembro do ano passado. Mas a medida foi derrubada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), em outubro e, dois meses depois, pela maioria na plenária dos ministros. Para Jader, essa tentativa do Conama mostra a necessidade de transformar as resoluções em lei, uma vez que o governo federal mostra, mais uma vez, que tem o propósito de acabar com o meio ambiente brasileiro.

MANIFESTANTES

Carreata

O deputado federal Éder Mauro (PSD) liderou, ontem, em Belém, a carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que na semana passada foi alvo de protestos. No domingo, 24, os manifestantes pediram o impeachment do presidente. A carreata de ontem foi uma reposta. Além do deputado, o protesto teve a presença do delegado federal Everaldo Eguchi (PSL). Mas o número de participantes ficou bem abaixo do esperado. Em alguns pontos, a carreata motivou panelaços de opositores do presidente. Falando em manifestações, moradores do entorno da praça da República têm reclamado cada vez dessas ações, já que os manifestantes não atentam para o barulho que causam.

Em poucas linhas

► O Grupo Liberal fará hoje uma cobertura especial da votação para escolha dos novos presidentes do Senado e da Câmara Federal.

► Ao longo do dia, o assunto poderá ser acompanhado no Twitter do grupo e haverá boletins direto de Brasília.

► A eleição de hoje é histórica e seus resultados terão desdobramentos sobre a pauta do Congresso nos próximos meses.

► Na Câmara dos Deputados, onde a disputa está mais acirrada, a eleição será uma prova de fogo para o presidente Jair Bolsonaro, que apoia o deputado Arthur Lira (PP/AL).

A escolha de um nome não alinhado ao presidente como o de Baleia Rossi (MDB/SP) pode complicar a vida de Bolsonaro, que já é alvo de 62 pedidos de impeachment na Casa.

► Uma pesquisa inédita aponta que mais de 60 milhões de brasileiros já sofreram algum tipo de fraude financeira na internet. É propaganda enganosa, boleto falso, clonagem de cartão de crédito; até uma simples troca de mensagens no celular pode virar uma dor de cabeça. Basta um clique para cair em um golpe.

► A pesquisa ainda analisa o comportamento dos brasileiros diante dessas fraudes e mostra que 36% dos que sofreram um golpe assim dizem que não tomaram nenhuma ação formal. Só 35% conseguiram recuperar todo o valor do golpe.

► O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital foi “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”. Além da prova de redação, os estudantes fizeram ontem as provas de linguagens e ciências humanas.

► Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostram que, no verão, a conta de luz chega a ficar até 8,6% mais cara. O fato de que mais pessoas estão trabalhando em home office (em casa) pode significar também uma maior utilização de eletrodomésticos e o consequente aumento dos gastos na conta de luz.