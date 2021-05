Direito garantido

Aluno com direito à meia-passagem no transporte intermunicipal tem até 18 de junho para pedir benefício.

Perigo na rua

Motociclistas usam as ciclofaixas de Belém e ameaçam as vidas dos ciclistas. O risco de acidentes é alto.

Eduardo Bolsonaro (J. Bosco)

"Esse daí nem parece que é militar. Nunca vi um general com características que mais parecem de um petista.”

Em suas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) atacou o ex-ministro da Secretaria de Governo na gestão de Jair Bolsonaro, general Santos Cruz. O motivo do descontentamento de Eduardo foi uma postagem recente feita pelo general, que virou crítico do governo Bolsonaro após deixá-lo. Santos Cruz criticou a presença do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na “motociata” do Rio.

TURISMO

Agenda

Uma comitiva do Ministério do Turismo desembarcará, amanhã, no município de Santarém, no oeste paraense. A viagem teria como objetivo proporcionar ao ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, “uma imersão no potencial turístico da região”. A agenda seguirá até a próxima sexta-feira e inclui reuniões com os empresários do setor, órgãos de turismo municipal e estadual e ainda visitas à Floresta Nacional do Tapajós e também às praias de Alter do Chão e Belterra. Uma equipe da Secretaria de Estado de Turismo foi convidada para acompanhar parte da agenda.

QUILOMBOLAS

Sem aulas

A Escola Municipal “Manoel Gregório Rosa Filho”, a única da comunidade quilombola do Abacatal, na zona rural de Ananindeua, está sem professores, apesar do ano letivo da rede municipal ter iniciado no dia 15 de abril. A coluna apurou que, em casos como esse, a Secretaria Municipal de Educação deve garantir o envio de tarefas para a escola para que estas repassem as atividades aos estudantes matriculados. Até ontem, mais de um mês após o início das aulas, a escola havia recebido apenas uma atividade.

Sem acesso

Para agravar a situação, a comunidade não é coberta por nenhuma operadora de telefonia celular e é raro alguma família ter acesso à internet, muito menos a celular ou computador. Isso prejudica também os alunos da rede estadual, que são moradores de Abacatal. Eles estão com dificuldade para assistir às aulas remotas. Alguns alunos relataram que precisam sair da comunidade para baixar e enviar atividades aos professores, mas não assistem às aulas ao vivo. Ou seja, não contam com ajuda de professores para esclarecer dúvidas e o aprendizado está prejudicado.

ALEPA

Retorno

Depois de uma semana sem sessão plenária e outra com sessão realizada no Auditório “João Batista”, no segundo andar do prédio sede, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) retorna hoje ao plenário “Newton Miranda”. Um servidor de energia foi contratado para alimentar o sistema. O anterior continua com problema. A situação, de acordo com informações, foi resolvida no fim de semana. A pane no sistema elétrico prejudicou vários departamentos da Casa e gabinetes. Muitos deles ficaram no escuro.

ELETROBRAS

Desestatização

A Câmara dos Deputados debateu, ontem, em audiência pública, os impactos da desestatização da Eletrobras. O debate ocorreu após a aprovação da Medida Provisória 1.031/21, que viabiliza a privatização da estatal. Especialistas alertaram para os riscos da capitalização da estatal, entre os quais, o aumento das tarifas de energia elétrica e a falta de pesquisa no setor. Um deles é o presidente da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, Ikaro Chaves. Segundo ele, em 2017, a Agência Nacional de Energia Elétrica entregou ao Ministério de Minas e Energia um estudo que previa um impacto de pelo menos 17% de aumento médio na conta de luz residencial em todo o Brasil. “O governo disse que a conta de energia vai diminuir, mas não apresentou números para serem auditados. E isso é grave”, criticou Chaves.

VETO

Isenção

É crescente no Congresso Nacional a possibilidade de derrubada de trechos vetados na Lei 14.148, de 2020, que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Entre os pontos que ganham adesão entre os parlamentares está a manutenção de artigo que prevê isenção de impostos para as empresas do setor, um dos mais impactados com a pandemia. Representantes da área calculam que as perdas com as restrições impostas pela covid-19 chegam a R$ 270 bilhões no país. Ao justificar o veto, representantes da Receita Federal apontam impacto de R$ 8 bilhões nas contas públicas.

Alternativa

Em vez da isenção, o governo oferece uma renegociação das dívidas tributárias e mais crédito. Mas, o setor é contra a alternativa que, na prática, pode endividar ainda mais os empresários. Eles destacam que os R$ 3 bilhões de isenção representariam menos de 1% do valor que hoje é feito em renúncia para outros setores produtivos.

EM POUCAS LINHAS

► A diretoria da Festa de Nazaré marcou para o próximo dia 31 a cerimônia de apresentação do cartaz do Círio 2021.

► A imagem da Virgem de Nazaré que vai ilustrar o cartaz é de autoria da fotógrafa Walda Marques.

► Como de praxe, a cerimônia será na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, às 18h, após missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira.

► Aliás, ninguém arrisca apostar, no momento, se, diante do quadro epidemiológico, haverá romarias neste ano.

► Mas, um grupo de trabalho já foi criado para acompanhar os dados da covid-19 para só então anunciar uma decisão.

► O Ministério Público do Trabalho (MPT) no Pará e Amapá garantiu R$ 49.768,31 para a reforma e construção de banheiros do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) e Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

► Os recursos são provenientes de parte de acordos trabalhistas. O procurador do MPT, Sandoval Silva, que também é professor da UFPA, elogiou a iniciativa da gestão do ICJ e ICSA em protocolar o projeto da universidade para o recebimento de recursos.

► Mais de 91 mil contribuintes no Pará terão direito ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021.

► O crédito bancário para 3.446.038 contribuintes, em todo o Brasil, será realizado no próximo dia 31, no valor de R$ 6 bilhões. Já no Pará o valor total é de mais de R$ 180 milhões.

Hoje, no Dia da Indústria, o Pará não tem nada a comemorar. Nos últimos anos, se tornou o Estado do “já teve”. Muitas empresas do setor abandonaram o Pará ou fecharam as portas .

O setor industrial nunca foi considerado uma prioridade pelo governo estadual. A única atitude “concreta” são as fotos dos presidentes de associações penduradas nas paredes.