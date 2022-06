'Nem esquerda, nem direita, é hora do União Brasil', declara Luciano Bivar

Incentivo ao esporte

Começarão hoje os Jogos Abertos do Pará, em Altamira. Mais de 500 atletas vão competir em seis modalidades.



Novas moradias

O Governo do Pará entregará, hoje, 176 apartamentos aos remanejados da área da macrodrenagem do Tucunduba, em Belém.

"Nem esquerda, nem direita, é hora do União Brasil.”

Foi o que disse, ontem à noite, o deputado federal Luciano Bivar ao discursar no lançamento da sua pré-candidatura à Presidência da República pelo União Brasil, que é resultado da fusão entre o PSL e o DEM. Ele disse ainda que é “imperioso” a sigla apresentar um candidato nas eleições gerais deste ano.

EDITAL

ADIAMENTO



Foi adiada para a sessão de hoje à tarde do Tribunal de Contas da União (TCU) a análise do edital da sétima rodada de privatizações de aeroportos que vai repassar 16 terminais - incluindo o de Belém - para a iniciativa privada. A Agência Nacional de Aviação Civil aguarda apenas o parecer do TCU para dar andamento ao processo que resultará no leilão previsto para ocorrer ainda neste ano. Além do aeroporto da capital estão na lista para serem privatizados terminais dos municípios de Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, considerados estratégicos por interligarem as regiões mais distantes do Estado.

TERRA

DESLIZAMENTO



Técnicos da Fundação Nacional do Índio e da Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema confirmaram que a mancha que chegou às águas do rio Mapuera durante o fim de semana foi provocada por deslizamento de terras, o que descarta a hipótese de que o problema seria causado por uma ação intencional de garimpeiros. A notícia em parte é tranquilizadora, mas os órgãos ambientais alertam que o problema pode diminuir o oxigênio da água, causando a morte de peixes e colocando em risco uma das principais fontes de alimento dos ribeirinhos.

CNH

NOVIDADE



O Departamento Estadual de Trânsito vai emitir, a partir de hoje, o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Mas, vale lembrar que quem tem o documento ainda dentro período de validade não precisa correr para solicitar a nova carteira. A ideia é que mudança vá ocorrendo naturalmente à medida que os usuários forem fazer a renovação da CNH ou precisarem de emissão de segunda via. Entre as novidades está o uso de tinta que brilha no escuro para facilitar a leitura, por policiais que atuam em blitzes noturnas, além do espaço para nome social e filiação socioafetiva

LIXO

COLETA



Em meio ao aumento de queixas dos moradores de Belém pelo atraso frequente e sem aviso prévio da coleta do lixo domiciliar, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, ontem, que notificou a empresa responsável pelo serviço para que a coleta seja regularizada.



IRREGULARIDADE



Uma das queixas mais frequentes é que não há dia e horário certos para a passagem dos caminhões, o que, muitas vezes, leva as pessoas a deixarem o material na via pública, sujeito a ser levado pelas chuvas para os canais ou remexido por animais, deixando a cidade ainda mais suja. A Sesan ressaltou também que contratou mais sete equipes e carros coletores para intensificar a coleta do lixo domiciliar, de segunda-feira a sábado, nas principais vias da cidade.

CHURRASCO

DISPUTA



O Pará tem representante na disputa pelo prêmio “Melhores do Ano”, concedido pela revista “Prazeres da Mesa” e considerado o “Oscar da Gastronomia Brasileira”. Edvaldo Caribé é autor do livro “O Barbecue Brasileiro - do moquém ao pit smoker” e disputa o prêmio com celebridades da área como o chef Alex Atala. Caribé concorre também ao título de melhor churrasqueiro do Brasil. “O Barbecue Brasileiro...” é a primeira obra, em língua portuguesa, sobre o assunto e traz informações inéditas sobre a origem ancestral indígena amazônica de um símbolo da cultura alimentar norte-americana, o famoso american barbecue.

INOVAÇÃO

INVESTIMENTO



A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapi) anunciou que vai selecionar dez instituições científicas e tecnológicas da Região Norte para integrar seu ecossistema de inovação. Uma vaga será reservada para órgão ligado às universidades federais. Cada instituição selecionada vai receber R$ 3 milhões para atuar como “Unidade Embrapi”. A empresa informou que “o objetivo da iniciativa é promover a pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras no Norte do Brasil nas áreas de materiais avançados, bioeconomia florestal, economia circular, biotecnologia e biofármacos”. O projeto tem apoio do Ministério da Educação e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Em Poucas Linhas

► O vereador Igor Andrade (Podemos) apresentou requerimento para que seja realizada sessão especial na Câmara Municipal de Belém com o objetivo de discutir a criação de uma linha explorada por balsa para fazer o percurso entre os distritos de Icoaraci e Mosqueiro.



► A Prefeitura de Belém anunciou, ontem à noite, que prorrogou o prazo para adesão ao programa de recadastramento imobiliário incentivado. Os contribuintes que quiserem aderir ao programa têm até 31 de dezembro de 2022 para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) atrasado com descontos de até 90% sobre juros e multas.



► Será realizada no domingo, 6, a “Corrida do Bem Eco”. O evento faz parte das celebrações pelo “Dia Mundial do Meio Ambiente”.



► No apagar das luzes, o candidato da situação para as eleições da Fiepa lançou um candidato laranja: Alex Carvalho, da empresa Polienge. O candidato não conhece a Fiepa e não sabe nada do setor industrial. A medida foi um golpe da situação, liderada pelo atual presidente, José Conrado, que acertou que se o candidato laranja ganhar, continua com a sua gráfica Sagrada Família faturando na Fiepa. Uma vergonha. O segmento industrial no Pará vive o desastre da administração de Conrado, que praticamente só fez enriquecer com a sua gráfica. Ou seja, viver da Fiepa. Agora na saída, não quer perder a boquinha dos impressos na Fiepa, incluindo uma agência de propaganda e uma empresa de assessoria de imprensa. E, com o laranja atual e o ex-futuro candidato, querem usar a Fiepa para fazer lobby e ganhar obras públicas. Com a indicação, as indústrias do Pará vão continuar não sendo representadas. E todas as empresas seguem obrigadas a pagar o Sistema S. O Ministério Público Federal provavelmente vai investigar este desmando de dinheiro público. Aonde o Pará vai parar?