Acesso à higiene

O Senado aprovou projeto que distribui absorventes gratuitos para para presidiárias e mulheres de baixa renda.

Turismo em alta

A queda das restrições aos turistas brasileiros amplia a oferta de voos para o exterior.

Luiza Elena Trajano (J. Bosco)

"Não vou sair candidata. Não vou sair, já avisei mil vezes.”

LUIZA TRAJANO, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, ao ser questionada sobre os rumores recentes de que ela poderia se candidatar à Presidência da República em 2022. A empresária é a única brasileira entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2021, eleitas pela revista norte-americana Time.

SOLEDADE

EMBARGO

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) embargou, na semana passada, as obras de restauração do cemitério Nossa Senhora da Soledade, no bairro de Batista Campos, em Belém. O motivo do embargo é a necessidade de que o trabalho tenha acompanhamento permanente de um arqueólogo. À coluna, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), responsável pela obra, informou que o pedido já foi atendido e que repassou o nome de um profissional do quadro da secretaria para atender a demanda.

AJUSTE

Nesta semana, Iphan, Secult e Prefeitura de Belém devem se reunir para afinar os detalhes do projeto. “A Secretaria esclarece ainda que não há quaisquer pendências documentais no projeto ‘Parque da Soledade’ e que as tratativas entre os órgãos estão adiantadas para que o embargo seja suspenso o mais breve possível”, diz a Secult em nota enviada à coluna. Com 171 anos de existência, o cemitério da Soledade foi fechado para enterros em 1880. O projeto atual, fruto de parceria entre Estado e Prefeitura de Belém, prevê que o local seja transformado em cemitério parque. O investimento previsto é de R$ 15 milhões, e o trabalho deve durar 12 meses.

ADVOGADOS

DISPUTA

Cerca de dez mil advogados devem ir às urnas, no próximo dia 18 de novembro, para escolher a próxima diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará. A eleição acontecerá em Belém e em 26 subseções distribuídas pelo interior do Estado. O clima entre a categoria já é de plena campanha. A oposição é encabeçada por Sávio Barreto, que vai disputar a presidência da Ordem. Nesta semana, a candidatura de Barreto foi embalada pela definição de sua vice, a jovem advogada Brenda Araújo, que atua na área do Direito Administrativo e Empresarial.



Militância

Segundo o candidato, “a presidência e a vice-presidência da entidade devem ser ocupadas por profissionais militantes, que conheçam as dificuldades da advocacia”. Já o candidato da situação é Eduardo Imbiriba, atual secretário-geral da OAB-PA e presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas.

FEMINICÍDIO

HOMENAGEM

A partir das 8h30 de hoje, artistas visuais e grafiteiras farão uma intervenção artística no local onde a modelo Geordana Farias foi assassinada, na Cidade Nova 6, em Ananindeua, no último dia 1º. Com a manifestação “Geordana Presente”, além de colorir os muros da rua onde ocorreu o crime, as artistas estão programando um mural em homenagem à modelo.

PROTESTO

As imagens também são um protesto contra a morte de outras mulheres vítimas da violência de gênero. Geordana Farias tinha apenas 20 anos e foi assassinada a facadas pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Antes de ser morta, ela chegou a registrar ocorrência contra ele por agressão.

PERFIS

GENÉTICA

O Pará avança na coleta de amostras de DNA de pessoas privadas de liberdade nas unidades penais do Estado. Até o final deste ano, dois mil perfis genéticos devem ser inseridos no sistema pelos peritos criminais do Laboratório de Genética Forense do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O número é uma meta da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) ao Pará.

IMÓVEIS

GESTÃO

A Prefeitura de Belém anunciará nesta terça-feira, 21, o projeto de revitalização que dará novas funcionalidades para 16 imóveis de propriedade do município, que estão totalmente ou parcialmente abandonados ou sem uso pela gestão. Inicialmente, o foco são prédios que estão localizados em Belém e no distrito de Mosqueiro, sendo pelo menos seis deles tombados como patrimônio histórico. O projeto tem ainda um objetivo econômico, que é também reduzir, a médio e longo prazo, os gastos da gestão municipal com aluguel de imóveis para abrigar órgãos públicos, além de valorizar e preservar os prédios históricos para a cidade.

EM POUCAS LINHAS

► Avançam na Câmara dos Deputados os dois grupos de trabalho criados pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL).

► O primeiro grupo trata da modernização e atualização da legislação sobre os serviços de cartórios.

► O segundo vai desenhar um projeto para a legalização e regulamentação dos chamados jogos de azar.

► O deputado paraense Celso Sabino participa dos dois grupos.

► Será disponibilizada amanhã, em formato digital, a 5ª edição do “Anuário Estatístico do Pará – 2021”. A plataforma produzida pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) traz informações e indicadores para os 144 municípios e ainda uma síntese de indicadores sociais, econômicos e ambientais do Estado do Pará.

► O projeto “Saúde das Manas”, parceria do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará realizará, no próximo dia 26, projeção de vídeo no centro comercial de Belém. Qualquer paraense pode enviar obras para serem exibidas no evento.

► A ação colaborativa de conscientização é alusiva ao Dia Mundial de Prevenção de Gravidez na Adolescência.

► Estudo da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) aponta a região Norte como a que apresenta a maior taxa de gravidez na adolescência do Brasil.

► O Ministério Público Federal no Pará denunciou, por trabalho escravo, o fazendeiro Célio dos Reis Campos de Amaral, dono da fazenda Delta do Triunfo, em São Félix do Xingu.

► No local o grupo móvel de combate ao trabalho escravo encontrou, em junho deste ano, cinco trabalhadores submetidos a condições semelhantes a de escravidão. Um deles tinha menos de 18 anos de idade.