R70: 'Não venho aqui de férias'

Carregadores

A Justiça de SP anulou decisão em 1ª instância e suspendeu multa de R$ 100 milhões à Apple por vender iPhone sem o acessório.

Israel x Hamas

Com o acirramento do conflito, o petróleo teve alta acentuada. No pior cenário, preços poderão subir para US$ 150 por barril.

Neymar Jr. (J. Bosco)

"Não venho aqui de férias.”

Neymar, atacante da Seleção Brasileira, atingido com um saco de pipoca arremessado por um torcedor. Camisa 10 deixava o gramado da Arena Pantanal, após o empate do Brasil com a Venezuela, no momento do incidente.

FALA

REPERCUSSÃO

Com grande repercussão durante a semana, causando reação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fala do desembargador Georgenor de Sousa Franco Filho, presidente da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), de que “gravidez não é doença, adquire-se por gosto”, usada para ferir prerrogativas de uma mulher advogada, teve outro viés problemático, avalia a advogada Kelly Garcia, que representa no Pará o movimento nacional comandado pela ONG “Paridade de Verdade” - que defende a paridade de gênero nas carreiras jurídicas em geral. Para ela, o grande problema não foi a fala grosseira, isoladamente, mas seu uso com o claro objetivo de fazer pressão sobre a desembargadora Sulamir Palmeira Monassa, que naquele momento deferia o pedido de adiamento do julgamento feito pela advogada. Após a fala, a relatora optou por indeferir o pedido.

MEDIDAS

Kelly Garcia diz que a luta por paridade é árdua e que, neste caso, a relatora da sessão acabou cedendo à pressão do machismo. A advogada ainda reforça que, infelizmente, o machismo não está “restrito ao âmbito do judiciário no Pará, mas presente na política, no serviço público em geral e no exercício da maioria das profissões”. Em casos como este, afirma Kelly à coluna, é necessário muito mais do que um pedido de desculpas do TRT-8, é necessário que o tribunal se compromete a desenvolver mecanismos efetivos para, de fato, coibir e punir tais condutas.

ECLIPSE

PARÁ

O eclipse solar anular, que poderá ser visto nos céus de todo o Brasil neste sábado, contará com evento para observação pública no Centro de Ciências e Planetário do Pará, vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa).

FENÔMENO

Esse fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Como a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, cria-se um “anel de fogo” no céu. Para que os interessados possam acompanhar o fenômeno com tranquilidade, o Planetário limitou a entrada do público a 1,5 mil pessoas. Os ingressos, distribuídos gratuitamente por meio de inscrição online, esgotaram ainda durante a semana. Quem garantiu vaga deve correr para o local a partir das14h30.

PRÓXIMO

O próximo fenômeno deste tipo ocorrerá em 2 de outubro de 2024, mas será visto apeans no extremo sul da América do Sul.

CERVEJA

ILEGAL

A Secretaria da Fazenda apreendeu carga de 9 mil caixas de cerveja com valor estimado em R$ 152.820,00. O material, 108 mil latas, estava sendo transportado sem o recolhimento do ICMS. A apreensão foi feita na Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Carajás, no quilômetro 16 da rodovia BR-230 (Transamazônica), à altura do município de São João do Araguaia. O veículo transportando a carga de bebida saiu de Imperatriz, no interior do Maranhão, com destino a Tomé-Açu.

DOCUMENTO

A Polícia Militar localizou o caminhão e acionou a fiscalização da Sefa para verificação do documento fiscal. Ao analisarem os documentos, os fiscais constataram que a chave da nota fiscal, número que identifica o documento, correspondia a documento diferente do apresentado. Os fiscais lavraram o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 140.288,76, referente ao ICMS e multa.

DIREITO

CONVITE

O escritório Pinheiro & Mendes Advogados está entre os convidados para o Brazil China Meeting, que será realizado de 10 a 12 de janeiro em Shenzhen, na China, e no dia 13 do mesmo mês em Hong Kong. A programação é promovida pelo Lide, do grupo Doria, e inclui palestras e debates com transmissão mundial, ao vivo, via internet. Entre as temáticas abordadas no evento estão agronegócios, tecnologia, energia renováveis, mobilidade, infraestrutura. Mais de 100 pessoas devem participar, entre presidentes de grandes empresas, investidores e conferencistas da China e do Brasil. O escritório será representado pela advogada Denise Mendes.

EM POUCAS LINHAS

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está abrindo um novo poço no distrito de Icoaraci. Com a aplicação dos tubos em aço carbono, o novo poço deverá atingir mais de 250 metros de profundidade, que somados aos trinta metros de filtro, vão garantir água de qualidade. O poço terá vazão média de 160m³/h e irá beneficiar cerca de 15 mil moradores do conjunto da Cohab e dos bairros da Campina e Agulha.

Os municípios de Baião e Mocajuba estão na programação do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) para receberem o programa “Coren Mais Perto de Você”, que oferece serviços aos profissionais de Enfermagem da região do Baixo Tocantins.

Será realizado neste domingo evento para comemorar os sete anos do grupo filantrópico Amor em Foco. A programação será na sede social da Assembleia Paraense, das 10h às 16h, e inclui exposições de fotografias e obras de artistas plásticos da cidade. Também será lançada a camisa especial de 7 anos, assinada pelo artista plástico Zoca.

O evento terá também a apresentação da doação por empresas que garantirá 12 meses de atividades de café da manhã para pessoas em situação de rua.

A Secretaria de Estado de Educação do Pará promove hoje, na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua, um aulão gratuito voltado para estudantes da rede pública que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem), marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. O aulão será realizado de 8h ao meio-dia, no auditório da Usina da Paz, com aulas de História, Química, Redação e Matemática, ministradas por professores da rede estadual.

Na programação do Círio, este domingo será dedicado à Romaria das Crianças, que está na 31ª edição. A saída será às 8h, da Praça Santuário, logo após a celebração da missa, que começa às 7h, também na Praça, e será presidida por Dom Alberto Taveira. O percurso da procissão é de 3,7 km.