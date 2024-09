'Não vejo isso [acontecendo] de jeito nenhum', diz Trump sobre concorrer nas próximas eleições

Restos humanos

DNA de 10 mil anos atrás é decodificado pela 1a vez na África do Sul. Sequências genéticas são de um casal.



Trezentos quilos

Bomba da Primeira Guerra Mundial é neutralizada perto do parlamento sérvio, em Belgrado.

“Não vejo isso [acontecendo de novo] de jeito nenhum.”

DONALD TRUMP, ex-presidente dos EUA e candidato democrata às eleições, quando perguntado se ele se via concorrendo novamente em quatro anos se não obtiver sucesso em novembro.

BELÉM

CAPITAL



Em um artigo publicado no jornal O Globo no sábado, o sociólogo e embaixador aposentado Carlos Henrique Cardim defendeu que Belém precisa ser capital do Brasil. Em seu argumento, não seria uma troca de Brasília pela capital paraense, mas a soma de mais uma capital, como ocorre em países como Holanda e Alemanha. Para Cardim, os brasileiros não valorizam a importância das mudanças de capital na história do País, que ele acredita serem muitos benéficas e chegam a ser um marco nos países onde ocorre, como o próprio Brasil no passado, que já teve como capital as cidades de Salvador (1549 a 1763), Rio de Janeiro (1763 a 1960) e Brasília desde 1960. Ele alega que são momentos decisivos e mereceriam ser mais estudados.



ESCOLHA



Na escolha por Belém, ele defende que “ao ver o mapa com as capitais do Brasil de 1549 a 1960 somos levados, com certa naturalidade, a traçar a linha que uniria Brasília a Belém”, considerando a capital paraense uma importante porta de entrada da Amazônia, que estaria “à margem da história”. Ele também acredita que se hoje o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que encomendou a fundação de Brasília ao arquiteto Oscar Niemeyer, pudesse olhar o mapa do Brasil e o mapa-múndi, veria com clareza a relevância da região da Amazônia. “Essa é, sem dúvida, nossa nova fronteira”, diz no artigo Cardim, que foi professor da Universidade de Brasília e também é o autor do livro “A raiz das coisas - Rui Barbosa: o Brasil no mundo”.



PARÁ

SABORES



A reunião ministerial do G20 terminou em Belém e confirmou de vez o peso que a gastronomia paraense representa para o turismo do Pará. Além de ser tema de painel no evento, encantou particularmente quem provou dos sabores que só o Pará tem. No primeiro dia, o ministro do turismo do Azerbaijão, Fuad Naghiyev, foi apresentado ao açaí pelo ministro paraense Celso Sabino e virou cliente da iguaria.



CHOCOLATE



Já o ministro do turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al Khateeb, foi além e, depois de provar outros sabores, como o bacuri e o cupuaçu, encheu a mala com o que conseguiu acomodar, incluindo o item que o deixou especialmente encantado: o já premiado chocolate Gaudens, produzido artesanalmente com sabores de frutas pelo chef paraense Fábio Sicília, com uma opção chamada de “nutela paraense”, que deixou as delegações impressionadas.



MULHERES

AGRO



A participação das mulheres no campo e nos negócios rurais tem aumentado e a necessidade de troca de informações entre elas também. Para aproximar empreendedoras, a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) vai sediar na quarta-feira, 25, o “Encontro das Mulheres do Agro do Pará”.



FORÇA



Com o tema “A força que transforma”, o evento é organizado pela Comissão das Mulheres do Agro da Faepa com o objetivo de potencializar o desenvolvimento sustentável e a inovação que as mulheres podem promover no setor agropecuário no estado, onde as comissões municipais têm sua atuação fortalecida ao agir em pautas transversais e atuais do campo, seguindo a linha da Comissão das Mulheres do Agro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).



GOSPEL

VALORIZAÇÃO



Vai à sanção do presidente Lula o projeto de lei 3.090/2023, que cria o Dia Nacional da Música Gospel, proposição do deputado Raimundo Santos (PSD-PA). Na reunião da última quarta-feira na Comissão de Educação e Cultura, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) leu o parecer favorável do colega de Casa em aprovação ao PL, Marcos Rogério (PL-RO), que declarou no voto ser a proposição um reconhecimento que valoriza a música gospel como um patrimônio cultural e espiritual de grande importância para a sociedade. “Ao promover o fortalecimento espiritual, a união comunitária e a transformação social, a música gospel desempenha um papel vital no desenvolvimento do indivíduo e da coletividade, merecendo, portanto, o apoio do poder público”, disse o deputado.



VACINA

APROVADA



Chegam esta semana à rede de vacinação particular do Brasil as primeiras doses da vacina Pfizer com indicação para os dois grupos populacionais mais vulneráveis às infecções provocadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR), que são os idosos e os bebês, que já podem começar a receber a imunização de suas mães na gestação. A vacina é a única aprovada até o momento no País contra o vírus, que se mantém como a causa mais frequente da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na população brasileira, detectado em 41,6% dos diagnósticos com resultado positivo para algum vírus respiratório.

Em Poucas Linhas

- Um dos assuntos mais comentados pelos paraenses nas redes sociais no fim de semana foi o anúncio feito pelo governador Helder Barbalho, diretamente da cidade do Rock in Rio, de que Belém vai receber o festival “Amazônia para Sempre”.



- O evento terá um show internacional em palco flutuante no rio Guamá e um edital com R$ 2 milhões para iniciativas em defesa da floresta.



- O festival antecederá a COP 30, que ocorrerá em Belém ano que vem.



- Começa hoje, 23, o I Ciclo de Formação em Preservação Audiovisual, encontro inédito na capital.



- A programação, que segue até dia 27, inclui masterclass, cursos e palestras com especialistas que são referência nacional e internacional sobre o tema, responsáveis pela recuperação e restauro de filmes centrais da sétima arte brasileira.



- O Ciclo tem como homenageado o escritor e cineasta Vicente Cecim, que realizou uma série de filmes nos anos 1970 em super 8mm, chamado de Kinemandara. São cinco títulos que serão exibidos e comentados por Bruno Cecim, Alexandra Castro, Mateus Moura e Marco Antonio Moreira.



- O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae/PA) encerrou com balanço positivo a participação na Feira do Empreendedor.



- A entidade paraense levou ao estado vizinho, no fim de semana, produtos de 11 pequenos negócios que apoia para expor e divulgar na feira, no Espaço Colaborativo COP 30, criado pelo Pará para divulgar o evento em Belém, mas que foi também um espaço conjunto com os outros cinco estados da região.



- Belém já sente no turismo os primeiros efeitos de ser a capital da COP 30.



- A informação vem de um rápido levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Aeroporto Internacional de Belém, que esteve lotado neste mês de setembro. Para o Círio, que se inicia em dez dias, o Dieese espera que Belém receba mais de 89 mil turistas de fora do Estado.