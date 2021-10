Queixas sobre redes sociais

Instabilidades, erros, vazamento de dados e golpes em redes sociais agora poderão ser registrados na plataforma consumidor.gov.

Repercussão do Círio

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré ficou, ao longo do domingo, entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Não vamos isolar nossos corações, não vamos nos barricar em nossas certezas.”

A frase é do Papa Francisco, que defendeu que os católicos mantenham a mente aberta sobre o maior processo de consulta democrática da história da Igreja Católica. Ele foi lançado ontem e é visto como a tentativa de reforma mais ambiciosa da instituição em décadas.

CÍRIO 2021

NÃO PROGRAMADO

Momento mais surpreendente do Círio 2021, a condução da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré pela nave central da Brasília Santuário e sua apresentação aos fiéis que acompanhavam a cerimônia do lado de fora da igreja foi um dos poucos eventos oficiais não programados pela Diretoria da Festa. A ideia era manter a tradição e, logo após a retirada do Glória, colocar a imagem no altar onde ficará exposta para adoração durante toda a quadra nazarena. Coordenador da Diretoria da Festa, Albano Martins contou à coluna que a ideia de quebrar o protocolo foi tomando forma à medida que mais e mais pessoas chegavam à Praça Santuário. Muitos romeiros madrugaram em frente à igreja e não conseguiram entrar no templo, que teve a capacidade reduzida para apenas 400 pessoas.

RARO

“Percebemos que muita gente que chegou ainda na madrugada continuava em frente à igreja, já perto do meio-dia, e aí surgiu a ideia. Consultamos dom Antonio (arcebispo auxiliar), o padre Cavalcante (pároco de Nazaré), ambos deferiram o pedido e assim foi feito. Foi um momento de muita emoção, difícil descrever. Não foi programado. Foi uma inspiração do Espírito Santo”, contou Albano Martins. A saída da imagem original de dentro da Basílica foi um momento raro. Antes do sábado, 9, havia ocorrido em apenas duas ocasiões: em 1992, ano do Círio de número 200, e em 1980, durante a visita do Papa João Paulo II à capital paraense.

HOSPITAL

CAMPANHA

O governo do Pará deve efetivar até a sexta-feira, 15, o fechamento do hospital de campanha que funcionou ao longo dos últimos 18 meses no Hangar Centro de Convenções. Último balanço, divulgado pela Secretaria de Saúde na sexta-feira, 8, informava que apenas dois leitos estavam ocupados no local, sendo um deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

ALERTA

SÍNDROME

A confirmação, pelo governo do Amapá, de quatro casos da Síndrome de Haff, conhecida como doença da urina preta, acionou alerta no Pará, que deve anunciar, nos próximos dias, novas medidas sanitárias para conter um possível surto e proteger pescadores e vendedores de pescado. O governo amapaense informou que os quatro pacientes foram contaminados ao consumir peixe da espécie pacu que teria sido comprado no município de Santana, mas levado de Santarém, no Pará.

PATRIMÔNIO

CULTURAL

Foi sancionada na quinta-feira, 7, pelo governador Helder Barbalho, a lei que torna o “Canta Anapu Fest Açaí” patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará. O projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Dr. Galileu (PSC) foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Pará. O “Canta Anapu Fest Açaí” é um evento gospel realizado há 16 anos na Vila Menino Deus, às margens do rio Anapu Grande, no município de Igarapé-Miri. Os coordenadores do “Canta Anapu Fest Açaí” são o pastor Nelito Lopes e o presbítero José Miguel.

INÉDITO

Em sessão plenária da última quarta-feira, 6, o Tribunal de Contas do Estado do Pará julgou nada menos que 105 processos. Com duração de sete horas e meia, essa foi uma das mais longas sessões da história do Tribunal. Os 105 processos resultaram em condenações que podem resultar na devolução, aos cofres públicos, de R$ 705 mil.

FAFÁ

VARANDA

A cantora Fafá de Belém, que este ano voltou a reunir famosos na sua Varanda de Nazaré, abriu o verbo em entrevista sobre envelhecimento. Neste mês de outubro que também é o mês dedicado à pessoa idosa, Fafá de Belém foi enfática ao afirmar que o Brasil não trata bem os seus idosos. A cantora contou que sua decisão de assumir os cabelos grisalhos gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais, o que, segundo ela, reflete o preconceito contra as pessoas com mais de sessenta anos no Brasil. Com parte do projeto da Varanda, Fafá de Belém escolhe instituições a serem beneficiadas, e ela afirmou que desde o início optou por ajudar aquelas que atendem pessoas idosas, entra elas o Abrigo Pão de Santo Antonio.

Em Poucas Linhas

► O Ministério Público do Pará (MPPA) vai realizar, de 18 a 20 deste mês, a sétima edição da “Semana da Criança e do Adolescente”.

► Neste ano serão debatidos os reflexos da pandemia sobre a população infantojuvenil.

► As palestras serão on-line e transmitidas pelo canal do MPPA no YouTube.

► O Restaurante Popular da Prefeitura de Belém entrou no clima de Círio e incluiu, na semana passada, frango no tucupi no cardápio.

► O local vende refeições a R$ 2 para a população vulnerável com o subsídio de R$ 7,10 da Prefeitura Municipal de Belém.

► Na sexta-feira, 8, foram servidas mil refeições.

► A Prefeitura de Ananindeua vai comemorar o Dia das Crianças com o “Circuito Cultural: A arte de Ananindeua por toda a cidade”, que levará teatro, música, dança e oficinas a moradores do município.

► Na terça-feira, 13, haverá apresentação do concerto didático da Orquestra Amazônia Jazz Band aos estudantes da cidade.

► Já na quarta-feira, 14, os docentes das escolas municipais assistirão a uma apresentação exclusiva da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz (OST) em comemoração ao Dia dos Professores.

► As lojas dos shoppings de Belém abrem de 11 às 21 horas neste feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Além de feriado santo, nesta terça-feira é comemorado o Dia das Crianças, e a expectativa é de movimento intenso no comércio.

► Teve grande e positiva repercussão a cobertura especial do Círio de Nazaré feita pelo jornal O Liberal e portal O Liberal.com.

► O jornal foi para as ruas com mais de 150 páginas e várias reportagens com QR Code que permitem aos leitores ter acesso a conteúdos extras.