Doação de imunizantes

O Brasil irá contribuir com 86,7 milhões de doses de vacina contra a covid-19 ao consórcio Covax da Gavi.

População com quilos a mais

Quase seis em cada dez brasileiros (57,25%) estavam com sobrepeso em 2021, aponta pesquisa do Ministério da Saúde.

Ministro Edson Fachin (J. Bosco)

"Não vamos aguçar o circo de narrativas conspiratórias das redes sociais, nem animar a discórdia e a desordem, muito menos agendas antidemocráticas.”

A declaração é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, que pediu que a Justiça Eleitoral em todo o país trabalhe de forma coordenada para garantir o sucesso das eleições de outubro.

ENTREVISTA

BOLSONARO

O presidente da República, Jair Bolsonaro, será entrevistado amanhã por jornalistas do Grupo Liberal. A conversa será às 9 horas e vai abordar temas como Amazônia, economia nacional e, claro, as eleições deste ano. A entrevista com Bolsonaro é parte de uma série que o grupo vem fazendo, desde o ano passado, com os presidenciáveis. Já foram entrevistados o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), João Doria Junior (PSDB) e Simone Tebet (MDB), além do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que teria desistido da disputa ao Palácio do Planalto.

PRESIDENCIÁVEIS

O programa com Bolsonaro será comandado pelo diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Daniel Nardin, e pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal. Terá duração de uma hora e os principais trechos serão publicados nas edições impressas de O LIBERAL e do jornal Amazônia, na terça-feira (12). Na segunda, a entrevista poderá ser acompanhada, ao vivo, pela Rádio Liberal (97,5 FM), portal OLiberal.com, e nos perfis de O LIBERAL no Facebook, Instagram e YouTube.

ELEIÇÕES

FIEPA

A semana foi movimentada nos bastidores da Federação das Indústrias do Estado do Pará, a Fiepa. Na última quarta-feira foram aprovadas, pelo Conselho de Representantes, duas decisões que definem os rumos da gestão do Sistema Fiepa para os próximos anos. A primeira foi a ampliação do mandato da atual diretoria por um ano. A segunda causou polêmica: definiu que a eleição para renovação da nova diretoria, que vai dirigir a instituição no quadriênio 2023/2027, ocorrerá ainda neste mês. A oposição, em formação, achou prazo curto demais para fortalecer a chapa.

VOTAÇÃO

Da votação participaram 28 dos 29 sindicatos que fazem parte do Conselho e têm direito a voto. As pautas foram votadas em conjunto, com 20 votos contra oito e uma falta. Assim, o processo eleitoral foi aberto para registro das chapas concorrentes e a eleição está marcada para o próximo dia 29. A oposição, no entanto, questiona a abertura do processo eleitoral.

IGREJA

CAMPANHA

As igrejas católicas de todo o Brasil realizarão neste Domingo de Ramos a “Coleta da Solidariedade”. As doações vão compor o fundo nacional da Campanha da Fraternidade, cujos recursos são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha. Na Arquidiocese de Belém as doações serão destinadas aos projetos de educação nas paróquias, como cursos profissionalizantes, educação infantil, musicalização, reforço escolar, entre outros. No ano passado o fundo arrecadou R$ 2,1 milhões, que contemplaram 94 projetos, sendo três no Pará.

EMPREENDEDORISMO

JOVENS

Balanço divulgado na semana passada pela Junta Comercial do Pará (Jucepa) revela que tem aumentado o número de jovens empreendedores no Estado. Entre 2018 e 2022, a participação de empresas comandadas por pessoas com idade entre 18 e 30 anos subiu cerca de 14%. Em 2018, apenas 24,41% das firmas tinham jovens em seu quadro societário. Em 2022, essa participação no bolo total das firmas paraenses subiu para 39,16%. Isso significa que de cada 100 novas empresas, quatro são abertas por pessoas com menos de 30 anos. Os municípios que mais se destacam são Belém, seguido de Ananindeua, Santarém, Marabá e Parauapebas.

PAPA

HOMENAGEM

O Papa Francisco surpreendeu os fiéis na semana passada ao fazer uma homenagem aos profissionais de saúde que atuaram para salvar vidas durante a pandemia. Falando em português, o pontífice lembrou que “serviço sanitário não é só uma organização”, mas é também resultado da ação de homens e mulheres que dedicam a vida a cuidar da saúde dos outros. As palavras de Francisco foram ilustradas com imagens do médico paraense Erik Jennings, que atua junto à comunidade indígena Zoe.

EM POUCAS LINHAS

A partir de hoje, as tradicionais missas de domingo na sede do Grupo Liberal voltam a ser celebradas pelo padre Claudio Pighin.

A Arquidiocese de Belém abre hoje a celebração do Domingo de Ramos, às 8h30, com a bênção e procissão dos ramos, que sai da Igreja Santo Alexandre para a Catedral Metropolitana, onde será celebrada a missa pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira.

Já o bispo auxiliar da Arquidiocese, dom Antônio de Assis Ribeiro, presidirá a missa na Comunidade São João Bosco, no bairro da Sacramenta.

Será realizado hoje, no campus da Universidade da Amazônia, na BR-316, o Anime Geek Day.

O evento de cultura nerd/geek/pop/k-pop marca a volta, após dois anos, de programação presencial, suspensa por conta da pandemia da covid-19.

A Fundação ParáPaz abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores temporários que vão atuar nas Usinas da Paz, do Programa TerPaz.

Serão ofertadas 30 vagas, sendo 18 para nível superior e 12 para nível médio, para os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

As inscrições seguem até esta segunda-feira (11), no endereço www.sipros.pa.gov.br.



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará disponibilizou em seu site a chamada Coletânea de Normas Eleitorais para as Eleições Gerais deste ano.

O material contém a legislação geral, as súmulas, as resoluções e as portarias que vão reger o pleito deste ano.

O Grupo Liberal prepara o lançamento de sua ferramenta para experiência de realidade aumentada.

A ferramenta foi pensada para produzir os conteúdos especiais que vão permitir ao leitor interagir mais, assim como navegar pelo jornal impresso, usando seu smartphone para ter acesso a galerias de fotos e vídeos. A novidade promete impactar os veículos de comunicação da região Norte.