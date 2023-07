Bolsistas

O Museu Goeldi inscreve até 19/7 para a seleção de 21 vagas de bolsas de pesquisa. A remuneração é de R$ 2.860 a R$ 6.500.

Mestrado na UFPA

O mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental abre seleção para 18 vagas. As inscrições podem ser feitas até 26 de julho.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas"



LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente da República, em discurso da cúpula do Mercosul, ontem. Lula voltou a criticar novas exigências ambientais da União Europeia no acordo de livre comércio com o Mercosul.

DISCURSO

EXEMPLO

Em discurso na cúpula do Mercosul, ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar as exigências da União Europeia, usando a pauta ambiental, para justificar imposição de dificuldades às exportações dos países do Sul Global, especialmente o Brasil. “Não queremos ser eternos exportadores de matérias-primas”, disse Lula aos líderes do continente. Enquanto isso, governantes e entidades da Amazônia parecem inebriados pelo canto da sereia de organizações internacionais, que querem fazer da região santuário ecológico para inglês ver, relegando a população à extrema pobreza. Deveriam ouvir a frase de Lula e tomá-la como exemplo.

REFORMA

PREJUÍZOS

Como está desenhada, a proposta da reforma tributária fere de morte o pacto federativo: acaba com a autonomia dos entes federados – estados e municípios – e será especialmente perversa com estados periféricos, como o Pará. É de estranhar que, até o momento, os principais interessados na questão, os governadores, tenham se mantido calados diante dos enormes prejuízos que se avizinham, talvez na esperança de receberem migalhas, a exemplo do que ocorreu com a famigerada Lei Kandir. A maior aberração da proposta é a retirada das Unidades da Federação do controle sobre a arrecadação, que passaria a um Conselho Federativo. Na prática, os estados passariam a receber uma espécie de mesada. Ou seja, perdem o poder sobre a fonte de recursos para políticas públicas.

MINISTÉRIO

DESFECHO

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, a atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, começou a limpar as gavetas e deve deixar o cargo até quinta. O deputado federal paraense Celso Sabino será oficializado no cargo. Indicado pelo União Brasil, ele já atua no Congresso em articulações de interesse do Planalto. Sabino ouviu do próprio Lula, em encontro em Belém, que assumiria a pasta.

LIXO

ATRASO

Na última semana, moradores de Belém voltaram a reclamar da coleta de lixo. As queixas chegam de vários pontos: sacolas plásticas se acumulam e o mau cheiro toma conta. À coluna, a Secretaria de Saneamento do Município confirma que houve problemas no chamado Lote 2, que inclui os distritos de Icoaraci e Outeiro e pelo menos 15 bairros da capital, entre eles Pedreira, Marambaia, Telégrafo, Val-de-Cães, Pratinha e Sacramenta. A empresa responsável pela coleta, diz a Sesan, já teria sido notificada, mas as notícias não são boas. A previsão é de que o serviço só seja normalizado no domingo, dia 9.

TRIBUNAL

MUDANÇAS

As mudanças na Corte Eleitoral do Pará continuam esta semana. Depois da posse da desembargadora Rosa Navegantes como membro efetivo do Tribunal, na manhã da última terça-feira (4) foi a vez do juiz federal José Airton de Aguiar Portela assumir como juiz efetivo da Corte - na vaga deixada pela juíza federal Carina Cátia Bastos de Senna, que encerrou seus trabalhos no Tribunal. Além dele, tomou posse como juiz substituto Caio Castagine Marinho.

NOMES

As posses ocorreram durante a Sessão Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, presidida pelo desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Portela é juiz federal da 1ª Região e já atuou como advogado da União, entre outros cargos. O juiz Caio Marinho também atua como juiz federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e ainda como juiz instrutor da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

CULTURA

RISCOS

Termina no próximo dia 11 o prazo para que os municípios façam o cadastro para se habilitarem a receber recursos da Lei Paulo Gustavo. E, até agora, 15 prefeituras correm o risco de perder o dinheiro. Entre os que ainda não se registraram na plataforma do governo federal estão Abaetetuba, Altamira, Bannach, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Igarapé-Miri, Moju, Nova Ipixuna, Novo Progresso, Santa Maria das Barreiras, Santo Antônio do Tauá, Senador José Porfírio, Tailândia, Tracuateua e Vitória do Xingu. Juntos, esses municípios podem receber em torno de R$ 5 milhões. A Lei Paulo Gustavo prevê repasses a estados, municípios e ao Distrito Federal para financiar o setor cultural, duramente atingido pelos efeitos da pandemia de covid-19. Para o Estado do Pará, os recursos aplicados devem chegar a R$ 165 milhões.

EM POUCAS LINHAS



- Acostumado a atuar em casos de grande repercussão, como o que envolve a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, o advogado Lucas Sá prepara um livro sobre direito criminal.

- O trabalho terá lançamento nacional e será traduzido para o inglês.

- O titular da Secretaria da Fazenda, René Sousa Jr., o técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rodrigo Orair, e o presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Francelino Valença, confirmaram presença no “Seminário Reforma Tributária: o Substitutivo da Câmara dos Deputados”.

- O evento, promovido pelo Sindicato dos Servidores no Fisco do Pará, será realizado no próximo dia 10, em Belém, e vai debater os impactos da reforma tributária sobre estados e municípios.

- Depois de identificarem um novo asteroide em programa da Nasa, os estudantes da Escola Estadual Honorato Filgueiras, do distrito de Mosqueiro, em Belém, foram convidados pela agência espacial a apresentar nos Estados Unidos a descoberta científica.

- A direção da escola recebeu um telefonema de pesquisadores na manhã de ontem com a novidade.

- Os detalhes sobre o convite para apresentarem o projeto à Nasa serão discutidos ainda esta semana.

- Folga: a Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo todas as sextas-feiras de julho. Apenas serviços considerados essenciais serão mantidos.



- Pacientes que estão na fila por atendimento nos postos de saúde temem que a folga das sextas-feiras das férias de julho deixem a espera ainda mais longa, já que, mesmo prevendo a manutenção de serviços essenciais, há o risco de que as equipes sejam ainda mais reduzidas no período de veraneio.

- Nos prontos-socorros o clima também é de apreensão.