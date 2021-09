Flagrante no trânsito

Sem fiscalização rigorosa, os motociclistas trafegam pela pista exclusiva do BRT de Belém para fugir dos congestionamentos.

Logradouro em obras

A Prefeitura de Belém promete concluir as obras de revitalização da praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, até o final deste mês.

Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia (J. Bosco)

"Não temos como prever o futuro.”

Essa foi a resposta dada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ao ser questionado pelos jornalistas da GloboNews sobre a possibilidade de haver racionamento compulsório de energia no país neste ano por causa de crise hídrica que afeta a produção das usinas hidrelétricas brasileiras.

MOURÃO

Agenda

Será na Estação das Docas o jantar oferecido pelo governador do Pará, Helder Barbalho, ao vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia, Hamilton Mourão. Ele desembarcará na capital paraense nesta quarta-feira, 8, após fazer sobrevoo pela região do projeto Carajás, no sudeste do Estado. A programação do vice-presidente em Belém seguirá até a sexta-feira, 10, dia em que Mourão vai retribuir a gentileza e recepcionará Helder com um almoço no Museu Paraense Emílio Goeldi.

Comitiva

Doze embaixadores já confirmaram presença no jantar desta quarta-feira. Quem também acompanhará a comitiva é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que participará de visita ao Instituto Evandro Chagas. A viagem do vice-presidente ao Pará inclui ainda passagens pelas cidades de Altamira e Medicilância.

MADEIRA

Impasse

Representantes da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira (Aimex) participaram, ontem, em Brasília, de reunião com membros do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Na pauta, os problemas enfrentados pelos exportadores. A Aimex informa que cargas de madeiras se acumulam nos portos há mais de 60 dias, sem previsão de quando poderão deixar o País para atender a contratos firmados no exterior.

Burocracia

O problema teria se agravado após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou que o Ibama volte a emitir a autorização de exportação para o envio de cargas ao exterior. Os exportadores afirmam que o documento “está em desuso, é desatualizado e que o próprio órgão ambiental não tem condições de emitir”. Aimex calcula que as perdas com o atraso nas exportações já ultrapassam os R$ 100 milhões.

BUBALINOS

Roubo

O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa), Carlos Xavier, pediu ao governo estadual que adote medidas contra o roubo de bubalinos nos pastos em municípios como o de Chaves e Soure, no arquipélago do Marajó. Criadores da região afirmam que as ações dos ladrões são “endêmicas”. Os criminosos seriam conhecidos, mas falta o flagrante, difícil de executar. Os animais capturados, em geral, já têm receptadores garantidos.

LIVROS

Escolha

A secretária municipal de Educação de Belém, Márcia Brito, foi à Câmara dos Vereadores nesta semana para explicar as razões que fizeram a prefeitura optar por não utilizar os livros didáticos recomendados pelo governo federal na educação infantil. O requerimento para convidar a secretária foi apresentado pelo líder da oposição na Casa, vereador Matheus Cavalcante (Cidadania). O pedido não chegou a ser apreciado pelo plenário. Mesmo assim, a secretária decidiu ir à Câmara. Lá, ela informou que a gestão municipal pretende comprar livros de autores locais. O argumento é de que essas obras contemplam a realidade regional.

ESCALPELAMENTO

Soluções

O governo federal publicou decreto para formalizar a criação do grupo de trabalho que irá formular um programa de enfrentamento ao escalpelamento. Coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o grupo terá representantes de outros sete ministérios, além da Secretaria de Governo e da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, ambas ligadas à Presidência da República. Os trabalhos devem durar 180 dias. A meta é apresentar sugestões para erradicar o problema. Acidente comum nos rios da Amazônia, o escalpelamento é o arrancamento brusco do escalpo (couro cabeludo) causado pelo eixo do motor de embarcações.

ÁLCOOL EM GEL

Obrigatoriedade

Foi bem recebida a nova lei que obriga todos os estabelecimentos comerciais do Estado do Pará a disponibilizarem álcool em gel aos clientes. Publicada no Diário Oficial da última segunda-feira, a lei atinge o comércio varejista, bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, clubes e shopping centers. Empresários ouvidos pela coluna afirmam que, na prática, já oferecem o álcool em gel em seus estabelecimentos. As dúvidas ficam por conta de como será a fiscalização.

EM POUCAS LINHAS

► O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou, por meio da assessoria, visita a Belém nos próximos dias 10 e 11.

► O Festival de Ópera do Pará promoverá, hoje, um seminário on-line sobre o maestro Carlos Gomes.

► Intitulado “Carlos Gomes: novas perspectivas”, o evento será transmitido às 17h30, pela internet .

► Participarão do evento o professor doutor Jonas Arraes, como mediador; o jornalista João Luiz Sampaio e a cantora lírica Taís Vieira.

► O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos concluiu, ontem, a rodada de oficinas para avaliação e ajustes do programa “Abrace o Marajó”.

► A Prefeitura de Ananindeua assinou termo de adesão à Rede Nacional de Governo Digital do Ministério da Economia.

► Isso vai permitir que o município ofereça uma série de serviços por meios digitais.

► Ananindeua agora vai abrir licitação para contratar a plataforma tecnológica que irá implantar o sistema.

► Foi inaugurada, ontem, na Estação das Docas, a Estação “Cynthia Charone - saúde, arte e cultura”. Houve apresentações de música, canto, dança e teatro.

► A unidade fica no Boulevard das Artes e será também um espaço de informações sobre saúde para quem mora ou visita a capital.

► Moradores de Belém poderão, a partir de agora, usar o serviço de mensagens privadas para denunciar casos de violação dos direitos humanos.

► O serviço foi lançado pela Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos.

► Pedidos de atendimento ou denúncias podem ser feitos por mensagens de texto que serão repassadas aos setores jurídico e psicossocial do órgão.