R70: 'Não tem lógica existir uma Força Nacional e não ser utilizada nesses momentos'

Turismo

O volume de receitas do setor deverá encerrar 2023 com faturamento de R$ 458 bi, um avanço de 8,8% em relação a 2022.

Fraudes

Mel, manteiga, requeijão e pescados são os quatro alimentos de origem animal mais fraudados nos últimos dois anos, no Brasil.

Charge Augusto Heleno (J. Bosco)

"Não tem lógica existir uma Força Nacional e não ser utilizada nesses momentos.”



Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, afirmou à CPMI que não vê sentido na não utilização da Força Nacional para conter manifestantes em 8 de janeiro.

SUPREMO

APOIO

A Associação do Ministério Público do Estado (Ampep) e o procurador-geral de Justiça César Mattar Jr. reafirmaram em evento na última sexta-feira, na sede da entidade, o apoio à candidatura da promotora Ana Cláudia Bastos Pinho para ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga que será aberta em outubro com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. A associação já procurou o presidente Lula - a quem caberá a escolha - para formalizar o apoio. Para a entidade, a candidatura de Ana Cláudia “se reveste de grande importância, tendo em vista que a composição atual do STF não possui nenhum representante da Amazônia”. Nas últimas semanas, a promotora paraense vem angariando apoio de juristas e da sociedade civil na corrida pela vaga.

DUBAI

COBERTURA

A TV Liberal, afiliada à Rede Globo no Pará, enviará uma equipe de jornalismo para a cobertura da COP 28, em Dubai. O anúncio foi feito ontem, durante evento que reuniu agências de comunicação e publicidade e anunciantes para falar sobre os projetos da emissora para os próximos meses. Entre as novidades anunciadas estão também dois programas especiais de fim de ano. Um deles, o consagrado Sons do Pará, terá como tema “barzinho”. Outro será a Retrospectiva Pará 2023.

DOCUMENTÁRIO

Foram anunciados também os projetos Itália Mia, festival de cultura italiana a ser realizado pelo Grupo Liberal nos dias 3, 4 e 5 de novembro, na Estação das Docas, em Belém, e o documentário sobre a vida do padre italiano Giovanni Gallo, que deixou um grande legado ao Pará, sobretudo para os povos do Marajó. O material produzido pelo Jornalismo da TV Liberal destaca o personagem que será o homenageado desta edição do Itália Mia.

IMPOSTO

COMPENSAÇÃO

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o governo pretende pagar até o fim de outubro ou início de novembro a parcela de recursos para compensação das perdas de Estados e municípios com a redução das alíquotas do ICMS. Na semana passada o governo anunciou que antecipará R$ 10 bilhões, previstos para serem pagos em 2024.

PERDAS

As perdas foram causadas por leis complementares adotadas no ano passado, que limitaram as alíquotas sobre combustíveis, gás natural, energia, telecomunicações e transporte coletivo, impactando na arrecadação.

DEBATE

CONVÊNIOS

O Pará sediará pela primeira vez, hoje, o Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, que será realizado pelo governo do Estado, em parceria com o governo federal, no Hangar. A Rede de Parcerias é uma iniciativa que alinha ações entre Estados, municípios e União para aprimorar gestão de projetos implantados com recursos do governo federal por meio do transferegov.br. Os fóruns regionais estão sendo realizados em diversos estados do País.

PARTICIPANTES

O evento contará com a presença de gestores, servidores e colaboradores de órgãos e entidades públicas e privadas, organizações da sociedade civil e demais autoridades e a previsão é que mais de 500 pessoas participem de uma programação com palestras e capacitações sobre gestão de convênios e captação de recursos federais.

SANTARÉM

CIÊNCIA

O município de Santarém, no oeste do Pará, vai sediar o fórum do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. O evento ocorre de hoje a 30 de setembro e vai reunir presidentes das 27 Fundações de Amparo à Pesquisa, secretários estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e de entidades e agências federais e internacionais de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Na pauta, os desafios do setor para a região amazônica.

EM POUCAS LINHAS

► O Pará é o único Estado brasileiro que tem assento no comitê diretivo da COP 28, que será realizada em Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro. O comitê da COP 28 convocou os governos para garantir que os sistemas alimentares e a agricultura sejam centrais para os esforços em direção aos objetivos climáticos. Na COP 28 deverão ser anunciadas metas de restauração produtiva a serem cumpridas até 2025, na COP 30, em Belém.

► O “Ver-o-Cuidado”, parceria da Prefeitura de Belém e ONU Mulheres, que implanta o Sistema Municipal de Cuidados em Belém, foi apresentado durante o “II Encontro Nacional de Prefeitas: mulheres na vanguarda da nova economia”, em Brasília. A apresentação foi feita pela coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, que integra o grupo de trabalho do projeto.

► O pesquisador Jonathan Ready, líder do Grupo de Investigação Biológica Integrada (Gibi) do Ceabio/UFPA, residente do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, será um dos palestrantes na 9ª Cúpula de Ciência da Assembleia Geral das Nações Unidas, amanhã. O evento, em Nova York (EUA), vai tratar do papel da ciência na consolidação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda 2030.

► A Prefeitura de Alenquer, oeste do Pará, publicou aviso de inexigibilidade para contratação dos cantores Marcynho Sensação e Alanzim Coreano. O município vai desembolsar R$ 357 mil.

► A Imprensa Oficial do Estado está com agenda aberta para certificação digital por videoconferência.O agendamento online é uma novidade do Departamento de Certificação Digital da Ioepa e tem como objetivo principal fazer com que os clientes economizem tempo com deslocamentos até a sede da autarquia, no bairro do Marco, em Belém.