'Não serei eu que vou cassar os limites políticos do presidente Lula', diz Haddad sobre Lula

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Não serei eu que vou cassar os limites políticos do presidente Lula”

FERNANDO HADDAD, ex-prefeito de São Paulo e possível nome do PT para disputar as próximas eleições, ao se esquivar sobre o julgamento do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na operação Lava Jato. Nas últimas semanas, Lula orientou Haddad a percorrer o Brasil, se apresentando como pré-candidato do PT à Presidência da República para 2022.



CPI

SAÚDE

De autoria do senador amapaense Randolfe Rodrigues (Rede), o pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação do governo federal nas ações de combate à pandemia da covid-19 já tem 32 assinaturas. Dos paraenses, apenas Paulo Rocha (PT) subscreveu o documento até agora. A expectativa entre os oposicionistas que atuam para instalar a CPI é de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leia o requerimento durante a sessão da próxima quinta-feira, 18, dando o pontapé inicial para a formação da comissão.

ISONOMIA

OESTE PARAENSE

Lideranças políticas do oeste do Pará estão se unindo em um movimento para ir a Brasília pedir ao ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, isonomia no tratamento da região em relação, por exemplo, ao Estado do Amazonas, que passa por situação parecida com o aumento de casos da covid-19 com a presença da variante P-1 do novo coronavírus.

Promessa

Fontes da região lembram que o ministro prometeu vacinar toda a população de Manaus com mais de 50 anos por causa da nova variante e que os 14 municípios do Baixo Amazonas paraense estão em lockdown há duas semanas, justamente, pelo aumento de casos provocado pela mesma variante de Manaus, considerada mais transmissível.

LOCKDOWN

O comitê de crise para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em Santarém determinou que o município vai acompanhar o decreto do Governo do Estado e estender o lockdown até o próximo dia 19 de fevereiro. Já em Oriximiná, o prefeito Delegado Fonseca, que obrigado pela Justiça a aderir ao lockdown decidiu ir ainda mais longe: decretou lei seca no município até o fim do Carnaval.

AUXÍLIO

FAMÍLIAS

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, assina ainda nesta semana o decreto que regulamenta o pagamento, pelo município, de um auxílio para famílias em situação de extrema vulnerabilidade. O programa batizado de “Bora Belém” foi a principal promessa de campanha de Edmilson. O projeto já foi aprovado na Câmara de Vereadores e é uma parceria entre o município e o governo do Pará. O início do pagamento é esperado ansiosamente por famílias que estão excluídas do Bolsa Família e perderam o auxílio emergencial que vinha sendo pago pelo governo federal.

VARIANTE

CORONAVÍRUS

O Instituto Evandro Chagas, com sede em Belém, será uma das instituições que farão parte da Rede Nacional de Sequenciamento Genético, criada para investigar mutações e diferentes linhagens do novo coronavírus que circulam pelo Brasil. A rede será coordenada pelo Ministério da Saúde. Na fase piloto, serão analisadas 1,2 mil amostras do vírus, coletadas em todos os Estados brasileiros. Além do Evandro Chagas, o trabalho será realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e laboratórios Centrais (Lacens) da Bahia e de Minas Gerais. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, afirma que “a vigilância e o acompanhamento dessas mutações ajudarão na resposta do Sistema Único de Saúde para o controle da pandemia no país”.

AULAS

PRESENCIAIS

A Justiça Estadual do Pará concedeu, a pedido do Ministério Público Estadual, liminar determinando que jovens que estão em unidades socioeducativas voltem a ter aulas presenciais. A medida estabelece prazo de 48 horas para que a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) cumpram a decisão sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10 mil por dia de atraso. A ação foi movida pelo promotor de Justiça da Infância e Juventude, Antônio Lopes Maurício. Segundo ele, “a educação dos jovens que cumprem medidas nas Unidades de Atendimento Socioeducativo (Uase) apresentava problemas, mas piorou durante a pandemia, com a paralisação completa das aulas desde março de 2020”.

MOTIVOS

O promotor argumentou também que “não há motivos para não voltar às aulas presenciais, seguindo os protocolos sanitários, pois não há aglomeração nas salas de aula, que contam com 2 a 4 alunos por turma e contato reduzido entre as pessoas”. Cabe recurso.

EM POUCAS LINHAS

O Comitê de Incentivo à Participação Feminina do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realizará, nos dias 5 e 8 de março, dois eventos para comemorar o Mês da Mulher.

► O primeiro realizado em parceria com a Associação de Magistrados do Trabalho, e terá a participação da presidente da instituição, desembargadora Graziela Leite Colares.

► No Dia Internacional da Mulher, será um painel com a ativista Eliana Perdigão, a juíza do Tribunal de Justiça do Pará, Reilane Oliveira, e a analista judiciária Riane Freitas, ambas integrantes do Comitê Deliberativo de Participação Feminina do Poder Judiciário paraense.

► Os três casos da variante P-1 do novo coronavírus registrados em Óbidos, no oeste do Pará, ocorreram no mês de janeiro, na mesma família. Todos foram tratados e já receberam alta.

► Em parceria com a Fundação Roberto Marinho, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) vai implantar o projeto “Maleta Juventudes” que contém programas, textos e temáticas com o objetivo de desenvolver um diálogo sobre a juventude brasileira.

►O programa será comandado por multiplicadores capacitados na modalidade ensino a distância e terá o acompanhamento e avaliação da Segup.

► O Hospital de Campanha de Belém, no Hangar, já atendeu, até agora, 3.899 pacientes. Desses, 2.654 receberam alta e 859 morreram. Houve ainda 252 casos de pacientes transferidos para outras unidades de saúde.

► Fique atento: começa a valer, a partir de hoje, a lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas nos supermercados do Pará.

► São cada vez mais amistosas as relações do governador Helder Barbalho (MDB) com o presidente do DEM no Pará, deputado federal Hélio Leite, reforçando as especulações de uma inusitada aliança em 2022.

► O DEM é o partido de Márcio Miranda, derrotado por Helder em 2018.