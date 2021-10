'Não se pode esquecer da doçura e da suavidade, não. Tudo hoje é muito bruto', diz Maria Bethânia

Sem aglomerações

Muitas famílias vão antecipar as visitas aos cemitérios da capital hoje por ocasião do feriado de Dia de Finados.

Diversidade nas HQs

Aos 86 anos, o cartunista Mauricio de Sousa prepara o primeiro personagem LGBTQI+ da Turma da Mônica.

"Não se pode esquecer da doçura e da suavidade, não. Tudo hoje é muito bruto.”

MARIA BETHÂNIA, cantora, ao falar sobre a importância da música, da literatura e de outras formas de arte no atual momento político e cultural que o Brasil tem vivido.

OAB DO PARÁ

Desembargo

A aposentadoria do desembargador Milton Nobre abrirá, no Tribunal de Justiça do Pará, uma vaga a ser ocupada pelo chamado 5º Constitucional. Ou seja, a indicação do substituto deve ser feita pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará. Como a entidade de classe está no centro de uma acirrada disputa eleitoral, a previsão é de que a indicação só seja feita após a escolha do próximo presidente da Ordem. Mas, nos bastidores, a movimentação e as especulações em torno de nomes para a cadeira já estão a todo vapor.

ANIMAIS

Socorro

A Assembleia Legislativa do Pará aprovou, na semana passada, projeto de lei que torna obrigatória a prestação de socorro imediato em caso de atropelamento de animais em vias públicas do Estado. O projeto teve autoria do deputado Miro Sanova (PDT) e segue agora para sanção do governador Helder Barbalho.

LIVRO

Economia

Após quase um ano de estudos, o doutor em Economia Juliano Goularti finalizou estudo sobre os impactos da política de benefícios fiscais do Estado do Pará. O material será reunido no livro “Política de Renúncia de Receita do Estado do Pará: Limites e Insuficiências na Promoção do Desenvolvimento Socioeconômico”. A obra será lançada em Belém no encerramento do Seminário Internacional Justiça Fiscal, Desigualdade e Desenvolvimento no Estado do Pará, que será realizado de 1º a 3 de dezembro.

ARTE PARÁ

Virtual

O salão Arte Pará está de volta em 2021. Com uma edição totalmente virtual. Desta vez, a mostra de arte contemporânea abre todo o seu espaço para a expressão que conversa diretamente com a tecnologia: a videoarte. A curadoria é de Paulo Herkenhoff.

Apoios

Batizada de “Uma História da Videoarte na Amazônia - Episódio 1: Pará”, o Arte Pará terá abertura nesta segunda-feira, 1° de novembro, através do site www.artepara2021.com. A mostra prosseguirá até o dia 22 de fevereiro de 2022. A realização é da Fundação Romulo Maiorana, com patrocínio da Faculdade Fibra e apoio do Grupo Liberal e Instituto Inclusartiz.

PRIMEIRA-DAMA

Ação social

A primeira-dama do Pará, Daniela Lima Barbalho, que faz aniversário hoje, não tem cargo oficial no governo do Estado, mas tem tido papel decisivo em um dos principais programas de governo, o TerPaz. Advogada, ela é responsável pela ação social voluntária do governo e coordena a implantação das ações do programa criado para ampliar a presença do Estado em áreas marcadas pela violência. Neste mês, o governo inaugurou a primeira unidade da UsiPaz, a estrutura que vai concentrar os serviços públicos. Os recursos para consa obra vieram da iniciativa privada.

AMAZÔNIA

Certificação

A parceria entre a Organização Social BioTec-Amazônia e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) deu o pontapé inicial a um novo tipo de certificação ambiental voltada para os setores de produção da Amazônia. Trata-se do Sistema de Certificação Amazon (AMZ), dirigido para o setor de agricultura, pecuária e florestal, que prevê um selo de sustentabilidade das empresas e produtores, levando em consideração critérios e condições ambientais específicas da região amazônica. Essa iniciativa coloca o Pará no mesmo nível, por exemplo, de São Paulo em relação ao controle da cadeia sustentável.

Bionegócios

O acordo de cooperação técnica entre BioTec-Amazônia e Ufra prevê a execução de projetos, estudos e pesquisas, com foco nas áreas de biodiversidade, biotecnologia e bionegócios. As atividades são desenvolvidas em eixos estratégicos do ambiente de inovação do Estado, atuando na atração de novos negócios também com parceria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (Faepa), por meio do programa denominado de BioPará, além de estabelecer protocolos de intenção com os investidores para atrair as empresas dos setores produtivos considerados prioritários apontados no programa.

► Serão abertas, amanhã, as inscrições para o projeto que vai selecionar dez líderes de impacto social da Região Norte do Brasil. O projeto é do Atlas Corps Virtual Leadership Institute. Os candidatos devem ter entre 22 e 35 anos, de dois a dez anos de experiência, diploma universitário, proficiência em inglês e residir em um dos seis Estados da região. As inscrições, que prosseguirão até o dia 30 de novembro, devem ser feitas por meio do site apply.atlascorps.org. O programa conta com a parceria da embaixada e consulados dos EUA.

► A Federação das Indústrias do Pará começou a distribuir convites para o evento de lançamento da 15ª edição da Feira da Indústria que será realizada em maio do ano que vem. O evento de lançamento será na próxima quarta-feira, 3.

► A Justiça deu cinco dias para que o Estado se manifeste sobre ação civil coletiva impetrada por um grupo de aprovados no concurso da Polícia Militar que exige a convocação dos demais candidatos aprovados no certame. A entidade alega que o número atual de candidatos convocados não é suficiente para cobrir as aposentadorias que ocorrerão no próximo ano.

► Começa a funcionar, nos próximos dias, em Ananindeua, a Agência do Empreendedor, criada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para prestar auxílio a microempreendedores individuais. A agência vai atuar em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

► Famoso pela cerveja gelada e pelos petiscos, o Grill Mix, um dos principais points da avenida Marquês de Herval, na Pedreira, vai ganhar filial na avenida Romulo Maiorana, atrás do Bosque Rodrigues Alves.