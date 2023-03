Combate à covid

O Brasil já aplicou mais de um milhão de doses da vacina bivalente contra a doença, mostram dados do Vacinômetro.

Força Aérea Brasileira

Em um mês, a FAB já entregou mais de 400 toneladas de mantimentos e medicamentos à população da Terra Indígena Yanomami.

Eduardo Leite (J. Bosco)

"Não representa o povo gaúcho.”

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que pediu desculpas ao cantor Gilberto Gil pelas falas preconceituosas do vereador Sandro Fantinel, em referência aos baianos encontrados em situação de escravidão em Bento Gonçalves. Fantinel disse, por exemplo, que “a única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor”.

MARAJÓ

VISITA

A escolha das praias de Caju-Una, com uma possível esticada à praia do Céu, pela ministra do Meio Ambiente Marina Silva, gerou um corre-corre na cidade de Soure, na primeira visita oficial da ministra, hoje, ao arquipélago do Marajó. É que a praia escolhida fica a 17 quilômetros da área urbana e não tem infraestrutura turística. Anfitrião pela Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam), o prefeito de Soure, Guto Gouveia, preparou todo um aparato na praia para que a ministra tenha, além da sombra, ao menos água, que, aliás, só chegou ao local recentemente, quando ele conseguiu um ponto de água doce e implantou um poço com caixa d’água comunitária.

ACESSO

A visita será um “bate-volta” na parte da manhã, em dois helicópteros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com cinco lugares cada. Ou seja, a comitiva de Marina Silva não terá o dissabor dos turistas de aventura que visitam as duas praias pela via terrestre e são obrigados a passar por dentro de uma fazenda que praticamente privatizou o acesso às duas praias, com direito a guarita, em uma área que é reserva extrativista de mangue em terras de marinha.

SOLUÇÕES

FLORESTA

A degradação florestal atinge mais de um terço da floresta amazônica, o equivalente a 38% da vegetação ainda presente na região. O fogo, a extração ilegal de madeira e o efeito de borda da agricultura, causados pela ação humana, são os principais fatores de degradação. A busca conjunta de soluções para esses problemas será debatida no próximo dia 13, em Belém. Cientistas, gestores públicos estaduais e federais, representantes de povos e comunidades tradicionais, produtores rurais e profissionais de diferentes áreas vão participar do evento, que também é aberto ao público interessado no tema. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Embrapa Amazônia Oriental.

IMPACTOS

Estudo realizado por instituições nacionais e internacionais mostra que no período de 2001 a 2018 a área desmatada na Amazônia foi de 325,975 quilômetros quadrados e a área degradada por fogo, exploração de madeira e efeito de borda foi de 364,748 quilômetros quadrados. E o Pará foi o estado amazônico que apresentou o maior nível de mortalidade de árvores. Diferentemente do desmatamento, no qual a vegetação é suprimida e a floresta deixa de ser floresta, na degradação a vegetação permanece na área, mas em diferentes estágios de degeneração.

AGRO

ENTIDADE

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (Faepa), Carlos Xavier, estuda, junto com representantes do setor produtivo do sul do Pará, a ideia de reunir as reivindicações do setor na região em uma nova associação denominada Agrosul, para integrar ações de políticas públicas junto à agricultura em parceria com diversas entidades. O objetivo da nova associação será focar nas demandas da região.

SAÚDE

LONA

Enquanto a saúde em um dos bairros mais populosos de Ananindeua, o Paar, está “na lona”, com o atendimento de urgência e emergência abrigado provisoriamente em uma tenda em frente à igreja de São Vicente de Paula, fonte da coluna que acessou a matéria publicada com exclusividade na última edição do caderno O Liberal/Ananindeua argumenta que outras obras de menor prioridade estão a todo vapor na cidade. Uma delas, já em ritmo de licitação, é a reforma do prédio-sede da Secretaria de Saneamento, cujo orçamento para a execução na prévia do edital é em torno de R$ 4 milhões, para dar mais conforto aos servidores da casa. Nada contra a reforma, mas talvez seja o caso de rever prioridades.

OBRAS

BACIA

Amanhã é o último dia para que empresas interessadas em trabalhar nas obras da primeira etapa da macrodrenagem e duplicação da avenida Bernardo Sayão apresentem, até as 15h, suas propostas à comissão de licitação da prefeitura de Belém. O trecho licitado desta vez será entre a rua dos Mundurucus e a rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas. Além de comprovar a capacidade de execução, no certame as empresas devem apresentar uma garantia de manutenção da proposta, no valor de R$ 655 mil. A obra será coordenada pelo Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), e financiada com empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

EM POUCAS LINHAS

► O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM), sofreu um acidente no sábado (4), na praia de Arariá, às margens do rio Tapajós. Ele foi atingido por um jet-ski pilotado por um adolescente de 15 anos.

► O político, que estava na companhia de amigos e familiares, teve apenas escoriações. Ele foi medicado e ontem mesmo já estava cumprindo agendas oficiais da prefeitura.

► As redes sociais paraenses foram à loucura, ontem, com as repercussões em vídeos direto da festa de 15 anos que deu o que falar, em Belém, na qual duas irmãs tiveram no evento particular o show da cantora Ludmilla, um dos grandes nomes do funk nacional.

► Além dos comentários no vídeo da alta sociedade cantando “Favela Chegou”, houve muita especulação sobre qual seria o meio de vida da família, já que a festa, incluindo o alto cachê da cantora, foi avaliada por experiente cerimonialista em R$ 2 milhões.

► A coluna apurou que as jovens são filhas de um empresário do ramo da mineração, com parentesco direto com o prefeito de Itaituba, Walmir Climaco (MDB).

► Termina hoje o prazo para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA/2023) com desconto de 15% para motoristas sem multas nos últimos dois anos, e com final de placas 43 a 63. A ausência de multas ano passado dá desconto de 10%, e 5% nos demais casos.

► A prefeita Marlene Borges, de Magalhães Barata, emitiu nota em nome do município parabenizando o jogador Ronielson da Silva, o Rony, filho da cidade, pela convocação do atleta para a seleção brasileira.

► A nota lembra a história de superação de Rony e sua persistência e dedicação, comprovando que o esporte também é um instrumento de transformação da realidade.