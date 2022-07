"Não preocupa”, diz o ministro da defesa sobre risco de golpe nas eleições deste ano

Direito na educação

Pesquisa Datafolha mostra que 73% dos brasileiros dizem que a educação sexual deve estar no currículo escolar.

Conscientização em julho

O projeto ‘Verão com Justiça e Cidadania’ realiza uma ação neste domingo na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro.

General (J. Bosco)

"Não preocupa.”

GENERAL PAULO SÉRGIO NOGUEIRA, ministro da Defesa, ao afirmar que não há risco de golpe nas eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral vem sendo questionado de forma recorrente pelo alto comando das Forças Armadas sobre a segurança do processo eleitoral. Com isso, Nogueira enviou ofício ao presidente da Corte, Edson Fachin, para avisar que nomearia oficiais militares para fiscalizar o pleito deste ano. Por outro lado, Fachin afirma que eleição brasileira tem risco de golpe.

CEROL

TRAGÉDIA

Apesar da lei estadual que proíbe, desde o mês passado, o armazenamento, a fabricação e a venda de linhas com cerol, na semana passada esse tipo de material foi causador de mais uma tragédia no Pará. Uma criança de pouco mais de cinco anos morreu possivelmente por ferimentos provocados pela linha que costuma ser usada em uma espécie de batalha que consiste em cortar e derrubar a pipa do adversário.

PERIGO

O caso registrado em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, causou comoção. O cerol usado nas linhas é uma mistura de cola e cacos de vidro e é altamente perigoso especialmente para ciclistas e motociclistas. Neste mês de julho, época de férias escolares e de bons ventos para empinar pipas, a fiscalização para evitar a venda desse material deve ser intensificada.

GOVERNO

CANDIDATO

O PSOL, partido do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, caminha mesmo para ter candidato próprio ao Governo do Pará. Na semana passada, durante evento em Igarapé-Miri, correligionários informaram que a escolha vai recair sobre o nome do professor Adolfo Neto, da Universidade Federal do Pará. A decisão ainda seria formalizada pelo diretório estadual, mas chegou a ser anunciada durante a atividade na praça Central de Igarapé-Miri.

RETA FINAL

Nos últimos meses, o partido discutiu internamente se lançaria candidato ao Palácio dos Despachos. Embora o último Congresso Estadual do PSOL tivesse aprovado a candidatura própria, uma ala mais alinhada ao governador Helder Barbalho relutava em ter candidato ao governo. A decisão da legenda se tornou um fato político importante nesta reta final de definições de candidaturas porque dela depende o futuro das relações entre o governador do Estado e o prefeito da capital.

SALESIANO

VENDA

Rumores sobre uma possível venda da centenária Escola Salesiana do Trabalho são ouvidos internamente há muito tempo. Mas, agora, os professores foram pegos de surpresa, em pleno final de semestre, com a confirmação da venda da área da escola, que até então funcionava em convênio com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

CONVÊNIO

Com a venda, por parte da Congregação Salesiana, o convênio só deve durar até o final deste ano, o que está deixando o corpo docente apreensivo sobre o destino da carga horária de cada um a partir do ano que vem. Com a decisão, os professores lamentam que praticamente se fecha o ciclo de funcionamento de antigas instituições de educação salesianas, como os Colégios Dom Bosco e do Carmo.

LUTA

Segundo alguns professores, a venda foi confirmada por integrantes da atual direção, tendo sido vendida somente a área da escola, que é a maior parte, ocupando quase todo o quarteirão no cruzamento da avenida Pedro Miranda com a travessa Alferes Costa. Foi preservada a área do ensino profissionalizante, que funciona com parcerias público-privadas. Os professores, que já conversam sobre fazer um movimento para tentar suspender a venda, contam que a vontade de se desfazer da Escola Salesiana pelos gestores é antiga, e só não ocorreu antes por uma árdua luta do padre Francisco Sadek, membro da Congregação Salesiana, que faleceu ano passado em decorrência da covid-19.

PASSEIO

UTINGA

Depois de paralisação por conta da pandemia da covid-19, o Parque do Utinga volta a receber neste final de semana, sábado e domingo, o projeto “Ponto de Apoio”. A iniciativa realiza passeios em bicicletas adaptadas, onde um voluntário pedala levando uma pessoa com deficiência ou idoso pela trilha principal do parque.

PROJETO

O projeto começou em 2018 e foi interrompido em 2020. Chegou a ter oito bicicletas, mas irá reiniciar com apenas três, já que as demais passam por manutenção. Os passeios são agendados previamente e ocorrem pela manhã. Para saber mais, basta acessar as redes sociais do projeto @pontodeapoiopa.

EM POUCAS LINHAS

► Ativistas do movimento negro de Belém fazem, a partir das 9h30, ato em frente ao Quilombo da República.

► O local que abriga atividades do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa) e do coletivo “Pretas Paridas da Amazônia” foi invadido duas vezes nos últimos três meses.

► A suspeita é de que os ataques tenham motivação racista.

► Na última quarta-feira, o local teve a porta arrombada, vidros foram quebrados e materiais de trabalho destruídos.

► Será realizado, na próxima quarta-feira, 13, o 2º Encontro das Equipes Gerenciais do Censo 2022 de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará.

► O evento será para dar boas-vindas às equipes recém-contratadas e apresentar orientações gerais sobre o Censo 2022 no Pará.

► O encontro deve reunir 230 participantes e ocorrerá no auditório do Centro Integrado de Inclusão e Cidadania, em Belém.

► Três brasileiros presos pela Polícia Federal e pela Marinha em junho, durante a operação “Ágata”, em Breves, no Marajó, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por tráfico internacional de drogas. Os agentes de segurança apreenderam com os presos 25 quilos de skank, a supermaconha, além de 600 gramas da droga sintética ecstasy.

► A Igreja Católica celebrará no próximo dia 16, Nossa Senhora do Carmo, padroeira dos Carmelitas.

► Depois de um primeiro fim de semana com baixo movimento nas praias, o segundo promete ser bem mais animado.

► O motivo é que com os salários de junho na conta muitos trabalhadores estão deixando a capital rumo aos balneários.

► Nas praias de Mosqueiro e Salinópolis, o clima é de animação.