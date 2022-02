Mais facilidade

O Ministério da Educação lançou, ontem, um portal para unificar o acesso aos processos seletivos do Sisu, Prouni e Fies.

Sem água

A Cosanpa interromperá, hoje à noite, o abastecimento de água em Bragança, para solucionar pontos de vazamentos.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa”

Foi o que afirmou, ontem, o ex-presidente e pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras. A manifestação foi publicada no Twitter. Lula disse ainda que, em um eventual governo seu, o preço da gasolina não será dolarizado.

FERROVIA

Autorização

A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, ontem, durante reunião virtual, o pedido de autorização da Vale para a construção de uma ferrovia interligando os municípios de Marabá e Parauapebas, no Estado do Pará. Com a análise, que não encontrou incompatibilidade ou qualquer obstáculo técnico de estrutura semelhante, o processo retornará para o Ministério da Infraestrutura, que então formalizará a autorização, que tem concessão de 99 anos, conforme determinado no Programa de Autorizações Ferroviárias, do governo federal. A ferrovia terá 61 quilômetros de extensão e R$ 600 milhões de aporte de recursos previstos.

Investimentos

Além desta ferrovia entre Marabá e Parauapebas, a Vale tem mais três pedidos já encaminhados ao Ministério da Infraestrutura: São Francisco do Brejão, no Maranhão, a Barcarena (PA), com 528 quilômetros, e R$ 5 bilhões de investimentos; um trecho interno em Curionópolis (PA) e outro traçado até Canaã dos Carajás (PA), com 76 quilômetros de extensão. As quatro ferrovias integram um pacote de 20 novas linhas de ferro solicitadas pela iniciativa privada no Estado, conforme antecipou O LIBERAL em janeiro deste ano. Somados os projetos, a projeção é de investimento acima de R$ 50 bilhões.

MARAJÓ

Escalpelamento

A prevenção a acidentes com escalpelamento deve receber novas iniciativas em trabalho articulado por diversos órgãos federais. Ontem, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, participou da primeira reunião do grupo de trabalho criado para debater o tema. Existe a expectativa, inclusive, de investimento internacional para combater o drama amazônico, que também foi apresentado a investidores durante a Expo Dubai, realizada em dezembro passado, que teve o Marajó como um dos destaques.

MURO

Discórdia

Conforme antecipado pela coluna, a Embrapa Amazônia Oriental emitiu uma nota oficial sobre o imbróglio da construção do muro para separar as residências localizadas em área contígua à sede da empresa pública, em Belém. Um dos pontos de destaque da nota é de que as alegações dos moradores sobre as metragens são infundadas. Isso porque as vias manterão largura e extensão atuais, onde já transitam todos os serviços públicos, entre eles a coleta de resíduos sólidos.

Recuo

Os moradores, no entanto, pleiteiam que o muro tenha um recuo de 22 metros, 17 metros a mais do que os cinco metros concedidos pela Embrapa que, por sua vez, argumenta que o recuo de 17 metros significaria a destinação a particulares de um terreno de uma empresa pública com cerca de cinco mil metros quadrados e avaliado em mais de R$ 7 milhões, de acordo com estimativa com base em anúncios de vendas do metro quadrado no bairro do Curió-Utinga, em Belém. A diretoria da Embrapa afirma que, além de ilegal, tal doação de terra pública a particulares seria uma prática patrimonialista que não pode ter lugar na administração pública moderna.

PREMIAÇÃO

Jornalismo

O Grupo Liberal é finalista nas cinco categorias do prêmio “Hamilton Pinheiro de Jornalismo”, realizado pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), com organização da Agência Eko. Na categoria impresso, foi classificada a reportagem publicada pelo projeto multiplataforma e bilíngue “Liberal Amazon”, que inclusive já possui no “currículo” um dos maiores prêmios nacionais de jornalismo, o “Vladimir Herzog”. A matéria foi assinada por Ana Carolina Matos e Ândria Almeida e com edição de Camila Moreira, contando com vários profissionais na execução da pauta.

Multiplataformas

Na categoria on-line, foi classificada reportagem especial de Cinthia Gatti, que integra a equipe de redes sociais de @oliberal. A TV Liberal também é finalista com reportagem de Gustavo Ferreira, assim como a Rádio Liberal, com o jornalista Celso Freire. Em fotojornalismo, Tarso Sarraf foi o finalista da categoria. A presença do jornalismo do Grupo Liberal na final de todas as categorias reforça a qualidade do conteúdo produzido em multiplataformas. A cerimônia de premiação e anúncio dos vencedores ocorrerá no próximo dia 10.

EM POUCAS LINHAS

► A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) prorrogou os prazos de processos como as notificações de autuação.

► A medida estipula novas datas finais para defesa da autuação, identificação do condutor infrator e de recursos em processos expedidos entre 15 de março de 2021 e 24 de janeiro de 2022, que ficam prorrogados até o próximo dia 28.

► Lançado no ano passado, durante o seminário internacional “Justiça Fiscal”, no Pará, o livro “Política de Renúncia de Receita do Estado do Pará: Limites e Insuficiências na Promoção do Desenvolvimento Socioeconômico”, de Juliano Goularti, ganhou versão e-book, disponível na Amazon.

► Juliano é doutor em Economia e produziu o livro em parceria com o sindicato dos servidores do fisco estadual, após amplo estudo sobre a política de benefícios fiscais nas últimas décadas no Pará.

► Em meio à ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia, tensão acompanhada de perto por Estados Unidos e países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o Ministério das Relações Exteriores confirmou, ontem, a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, entre os dias 14 e 17 deste mês.

► A iniciativa recebeu críticas, por conta do momento de tensão. Questionado, Bolsonaro rebateu dizendo que “Brasil é Brasil, Rússia é Rússia”, e que se o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o convidar, ele irá “com maior prazer”.

► O paraense Rony, um dos destaques do Palmeiras, tem mostrado pelas redes sociais os bastidores da viagem da equipe a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

► Lá, o campeão da Copa Libertadores de 2021 disputa o Campeonato Mundial. Ele postou uma foto “treinando” no interior do avião durante a viagem, além de imagens do luxuoso hotel em que a equipe está hospedada.

► O Palmeiras vai estrear no Mundial na próxima terça-feira, 8, às 13h30 (horário de Brasília).