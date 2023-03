'Não podemos ficar chorando o dinheiro que falta, temos que utilizar o bem que temos', diz Lula

Servidores públicos

O governo federal confirmou, ontem, a proposta de reajuste salarial linear de 9% para os servidores públicos federais.



Violência doméstica

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê pensão especial aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio.

Lula (J.Bosco)

"Não podemos ficar chorando o dinheiro que falta, temos que utilizar bem o dinheiro que temos.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, sobre projetos de infraestrutura para o país. De acordo com ele, é papel do governo alavancar os investimentos para impulsionar a geração de empregos e o crescimento econômico do país.

ATENDIMENTO

SAÚDE

Uma paciente teve atendimento negado, ontem, para vacinação antirrábica, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro da Pedreira. Logo à entrada, uma pessoa que trabalha na unidade informou que não haveria vacina por conta de protesto dos técnicos da área de Enfermagem, e que a situação seria em todas as unidades. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que o atendimento estava normal, com 14 servidores trabalhando, e outros seis em treinamento no local. Sobre o caso específico da paciente, a coluna consultou também pessoas ligadas à direção da unidade, que informaram tratar-se de uma informação isolada e equivocada da servidora, e que será apurada internamente. De fato, as unidades tiveram funcionamento normal, mas a paciente também não conseguiu a vacina na UBS Marco. Nesta, o problema foi a falta de estoque.



ANTÍDOTO



A falta de vacina e soro contra ataques de animais venenosos também é um problema nas unidades municipais de saúde. Durante a apuração sobre a vacina, uma fonte do Hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, mais conhecido como PSM da 14 de Março, informou que o local está sem os soros antídotos. O hospital, que é referência em urgência e emergência na capital pelo Sistema Único de Saúde (SUS), está, no momento, sem condições de atender a pacientes picados, por exemplo, por cobras ou escorpiões.

PAGAMENTO

COMBUSTÍVEL

Vereador tucano de Castanhal que faz oposição ao prefeito Paulo Titan (MDB) divulga supostas denúncias na imprensa local usando como pagamento as requisições de combustível que a Câmara Municipal entrega aos 21 vereadores que compõem o Poder Legislativo daquele município do nordeste paraense.

INVESTIGAÇÃO

Tela de conversa obtida por uma fonte mostra que o vereador promete “pagar” por esse serviço com dinheiro, em suas palavras, “quando eu virar prefeito de Castanhal, porque nunca vou abandonar quem me ajuda”. A descoberta desse pagamento de publicidade com requisições de combustível, considerado irregular, já está sob investigação pela mesa diretora da Câmara.

UFPA

BIOFILME

As linhas de pesquisa da Universidade Federal do Pará (UFPA) a cada dia surgem com uma novidade nascida da biodiversidade amazônica. Desta vez, a pesquisa da estudante de engenharia química Raphaela Castro, orientada pelo professor Davi do Socorro, desenvolveu um biofilme com base no açaí e na mandioca como alternativa para substituir os plásticos usados na indústria. O estudo foi apresentado no XXXIII Seminário de Iniciação Científica da UFPA, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), e foi contemplado com uma bolsa para dar prosseguimento à pesquisa.

“BIO-SOLUÇÃO”



É também da UFPA um grupo de pesquisadores que vem chamando de “aumento de vida de prateleira” o estudo de uma solução, inédita, para a conservação do fruto do açaí, que é “altamente perecível”. Mesmo quando submetido à refrigeração, o tempo de vida médio dos frutos do açaí varia entre 12 e 24 horas, por ser um produto extremamente sensível às ações microbianas e variação de temperatura. A pesquisa também vai na contramão do uso de conservantes industriais, e busca uma “bio-solução” que aumente a qualidade do fruto para o mercado.

OSCAR 2023

NO LIBERAL



O Grupo Liberal preparou uma programação especial para os amantes da Sétima Arte na noite deste domingo, quando serão conhecidos os vencedores do Oscar, o mais famoso prêmio da indústria do cinema. A partir das 21h, pelas redes sociais Facebook (facebook.com/oliberal), TikTok (tiktok.com/oliberal.com) e pelo YouTube (youtube.com/OLiberalPA) e portal OLiberal.com, será possível acompanhar uma live do tipo “react”. Os youtubers Rafael Oliveira e Gabriel Dom Sousa e o jornalista e comediante Ronaldo Gillet vão comandar a transmissão e farão comentários e reações sobre o evento ao vivo. O colunista e crítico de cinema Ismaelino Pinto será um dos convidados.

Em Poucas Linhas

► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai suspender o fornecimento de água para os moradores do município de Soure, no Marajó, por 24 horas. A suspensão começa na noite da próxima terça-feira (14), com retorno somente na noite de quarta-feira (15). O motivo é o trabalho de ampliação do sistema de abastecimento de água que atende a cidade. A promessa é de melhorias no serviço prestado para os consumidores.

► Um novo desvio nas obras da BR-316 será feito a partir deste sábado, no trecho entre os quilômetros 7 e 8, saindo da rua Paulo D’Arco e indo até a avenida Ananin. A ação do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) é necessária para a realização das obras de uma nova etapa de drenagem no sentido Marituba-Belém. A orientação do trânsito no novo desvio vai contar com o apoio do Departamento de Trânsito do Pará.

► A Escola Municipal Paulo Freire ganhou uma Geloteca, parceria com a Rede Gelotecas O Pará que Lê. Batizada de “Paulo Freire em Movimento”, a geloteca é uma homenagem ao professor e patrono da educação brasileira, e também a Raimunda Silva, moradora do bairro Tenoné, onde fica a unidade de ensino. Ela é aluna da Educação de Jovens, Adultos e Idosos e atua como mediadora de leitura no projeto “Leitura é um Ato de Amor”, mantido pela escola.

► A senadora do Suriname Soerdjani Mingoen-Karijomenawi visitou nesta semana o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá. Segundo ela, o PCT Guamá é uma referência em desenvolvimento tecnológico sustentável com potencial internacional.

► Profissionais e usuários da Unidade de Saúde do Jurunas reclamam da falta de segurança. A empresa responsável teria suspendido o serviço por falta de pagamento.