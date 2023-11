'Não partirá do governo, nem o governo apoia, qualquer mudança de meta fiscal', diz ministro Padilha

Precariedade

Estudo produzido pelo Instituto Trata Brasil mostra que 46% das casas no Brasil ainda têm problemas de saneamento.

Troca de carro on-line

A Amazon anunciou nesta quinta-feira que começará a vender veículos em seu site, nos Estados Unidos, a partir do próximo ano.

(J. Bosco)

"Não partirá do governo, nem o governo apoia, qualquer mudança de meta fiscal.”

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, negou ontem que haja “derrotados” ou “vitoriosos” na decisão do governo de manter a meta de déficit fiscal zero no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



HOTÉIS

INVESTIMENTO



Durante a passagem da comitiva ministerial pela capital paraense, nesta quinta-feira, os governos do Estado e Federal realizaram reunião bilateral para tratar de investimentos no setor de hotelaria e infraestrutura urbana para Belém, visando a realização da COP 30, em 2025. A Conferência das Partes, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), é considerada o maior evento sobre o clima do mundo.



ESTRATÉGIA



Alguns pontos da cidade foram visitados, entre eles a área das Docas, que recebe obras de ampliação do projeto Porto Futuro. De acordo com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, a escolha de uma cidade no Pará manda uma clara mensagem ao mundo, pois mostra a Amazônia como referencial de desenvolvimento sustentável.



CENTRO

CAPACITAÇÃO



O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Celso Pansera, assinará em Belém um Termo de Compromisso para a construção do Espaço Sustentável do PCT Guamá, um centro de capacitação e eventos para ações que fortaleçam a colaboração entre empreendimentos inovadores e sustentáveis. O termo será assinado durante o “Amazônia Tech: Parques tecnológicos e inovação sustentável na Amazônia”, evento que será promovido nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, de 9h às 18h, no auditório do Espaço Inovação.



NEGÓCIOS



O encontro vai reunir especialistas locais e de outras regiões do país para somar conhecimentos e destacar a inovação sustentável na Amazônia, além de discutir alternativas para novos parques tecnológicos na região, analisar abordagens na bioeconomia e avaliar oportunidades e desafios que impulsionem a economia regional.



PEIXES

PRODUÇÃO



A capital paraense foi confirmada como sede da 1ª edição do IFC Amazônia, de 3 a 5 de dezembro, no Hangar. O International Fish Congress & Fish Expo Brasil vai discutir a produção pesqueira como alternativa econômica viável e estratégica para a geração de emprego e renda e para a sustentabilidade da região.

PRogramação



O evento terá a participação de mais de 50 conferencistas nacionais e internacionais que falarão sobre temas relacionados ao segmento, como mercado, tendências tecnológicas, gestão e captura e sustentabilidade na área da pesca. No que se refere à aquicultura, temas como sistema e tecnologia de produção, nutrição e genética serão tratados.



AMAZÔNIA



O evento reunirá representantes de instituições de setores-chave para o desenvolvimento do pescado, como academias e grandes investidores. Todos os outros países que compõem a Amazônia também terão representantes na programação.



FLORESTA

MANEJO



O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) realiza até esta sexta-feira, 17, oficinas preparatórias voltadas à revisão do Plano de Manejo da Floresta Estadual (Flota) do Paru. Nesta etapa, os municípios de Almeirim, Alenquer, Óbidos e Monte Alegre recebem as atividades. Com a presença de representantes do Ideflor-Bio, moradores locais e organizações ambientais debatem a gestão da Flota Paru. O objetivo principal é coletar subsídios e promover a participação ativa da comunidade na revisão do Plano de Manejo, uma etapa fundamental para a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais da região.



TRIBUNAL

INFÂNCIA



O Tribunal de Contas do Estado realiza hoje o evento “Cuidando do Futuro: o TCE-PA e a Primeira Infância”. Durante a programação serão apresentadas as ações do Tribunal na defesa de direitos das crianças. Entre as palestrantes está a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Lidia Pantoja. Ela falará sobre a necessidade de atenção do poder público em seu orçamento anual para políticas dedicadas ao bem-estar de crianças durante a primeira infância.

Em Poucas Linhas

- Profissionais de Engenharia e Geociências escolherão hoje os presidentes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA), além dos diretores geral e administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais (Mútua-PA). O voto é on-line.

- O programa municipal de regularização fundiária “Terra da Gente”, que vem atuando para a titulação definitiva de terrenos de templos religiosos, associação de moradores, escolas de samba e terreiros afroreligiosos, fez a entrega, nesta semana, do título para a Igreja Assembleia de Deus, no bairro de Fátima, que há 62 anos tentava a regularização do imóvel.

- O Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Universidade do Estado do Pará (Uepa) estará na Feira Pará Negócios, que será realizada neste sábado, 18, e domingo, 19, em Belém. Durante o evento, o Núcleo vai apresentar suas ações para incentivo ao empreendedorismo.

- O Poder Judiciário do Pará recebeu o selo Diamante em transparência pública na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública 2023, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Foram verificados mais de oito mil portais da transparência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, Defensorias e Tribunais de Contas, da administração direta e indireta.

- A análise foi feita em conjunto pela Atricon, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

- O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) da Norte Energia recebeu o selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol. É o segundo ano consecutivo que o reconhecimento é concedido à concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, atestando o alto nível das informações e a transparência da empresa ao reportar o tema. O inventário apresenta o mapeamento das principais fontes de emissão, baseado nas atividades da empresa em 2022.