R70: 'Não participarei dos debates', afirma Donald Trump, ex-presidente dos EUA

Setor aquecido

O turismo nacional faturou R$ 112 bilhões e teve o melhor primeiro semestre desde 2015, segundo dados da FecomercioSP.



Dano moral coletivo

Ação Civil Pública da Ibraci pede na Justiça o bloqueio judicial das contas bancárias da 123 Milhas, após cancelamento de pacotes.

Donald Trump (J. Bosco)

“Não participarei dos debates.”

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, ao defender, em rede social, que os americanos o conhecem bem e não há necessidade de um confronto público com seus rivais pela Casa Branca.

NAUFRÁGIO

MANIFESTAÇÕES

O naufrágio da lancha “Dona Lourdes II”, ocorrido em 8 de setembro do ano passado, próximo à ilha de Cotijuba, está prestes a completar um ano. Sobreviventes e familiares dos mortos na tragédia já estão se organizando para lembrar a data com atos religiosos e também com manifestações cobrando justiça. No dia 8 de setembro será celebrado ato ecumênico no Porto da Foz do rio Camará, em Salvaterra. Já para o dia 12 está confirmada a manifestação pública na capital paraense, começando no Terminal Hidroviário de Belém e se encerrando na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). No local, representantes do movimento tentarão uma reunião com parlamentares.



INJUSTIÇA



Desde o naufrágio, grupos organizados para debater a situação do transporte fluvial para o Marajó vêm denunciando que nada mudou. As lideranças afirmam que as autoridades não tomaram providências para melhorar as condições do serviço e ressaltam que o risco de novas tragédias persiste. Entre os familiares das vítimas o sentimento é de revolta com o descaso das autoridades. Eles frisam que o único acusado pelo naufrágio continua solto e que a embarcação foi retirada das águas por familiares dele e não se sabe onde foi parar, comprometendo sobremaneira o curso das investigações.



REVOLTA



Em contato com a coluna, um dos representantes locais do movimento informou que as famílias descobriram que, “nos registros do processo que rola na Justiça, só constavam oito pessoas como mortas”. “Foi necessário que as próprias famílias e voluntários saíssem na busca pelos documentos e depoimentos dos familiares daqueles que ainda não constavam como mortos no naufrágio”, diz a fonte, acrescentando que além dos 23 mortos, houve o registro de um feto encontrado ainda ligado à mãe pelo cordão umbilical.

INTERRUPÇÃO

ENERGIA



A Equatorial Energia realizou ontem, de 8h30 às 14h30, a interrupção do fornecimento de energia em nada menos que sete trechos do centro comercial de Belém. Até aí nada demais, considerando que os desligamentos foram programados e comunicados previamente aos usuários. Ocorre que, durante seis horas, quem se preparou apenas para o transtorno de ficar sem energia elétrica precisou enfrentar também questões de acessibilidade, já que em nenhum dos informes distribuídos pela Equatorial constavam as diversas interdições no trânsito no bairro da Campina.



TRÂNSITO



Os bloqueios no trânsito foram feitos, inclusive, em trechos onde não houve desligamento. Na travessa Padre Prudêncio, por exemplo, o perímetro sem energia se estendia entre as ruas Aristides Lobo e a João Alfredo, porém, a rua Aristides Lobo foi interditada desde a esquina da avenida Presidente Vargas, ao lado dos Correios. Ou seja, moradores da rua inteira, praticamente, acabaram prejudicados.



IR e VIR



Sabe-se que os caminhões que atendem a Equatorial Energia são grandes e as ruas da Campina estreitas, o que atrapalha as manobras, mas é necessário que os locais que serão interditados também sejam informados pela concessionária de energia, justamente para não comprometer o direito de ir e vir tanto dos moradores como dos frequentadores do bairro, que está repleto de estabelecimentos comerciais.

HIDROGÊNIO

VERDE



Na pauta ambiental que vem sendo discutida em Belém, a atração desta semana será o seminário da Comissão Especial de Transição Energética e Produção do Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados, marcada para a próxima sexta-feira, dia 25, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Estarão presentes parlamentares, especialistas e cientistas.



POTENCIALIDADES



O foco central é a abordagem sobre as potencialidades dos recursos naturais renováveis no Estado e na Amazônia, especialmente em relação à produção do hidrogênio verde, considerado a nova sensação energética global. Além do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), autor do requerimento para a programação e que representa a Comissão no Pará, estarão presentes o presidente do colegiado, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), e o relator, João Carlos Bacelar Filho (PL-BA).

Em Poucas Linhas

► A Prefeitura de Ananindeua está preparando um local exclusivo para a Feira do Artesanato, na Cidade Nova 7. O nome do espaço será escolhido pelos próprios trabalhadores que esperam, ainda, que a administração municipal providencie segurança à atividade diária e proteção do material que será exposto.

► O Centro de Desenvolvimento Regional, no Pará, vai selecionar, já no final deste mês de agosto, os projetos com potencial de desenvolvimento socioeconômico, com curto tempo de resposta, provenientes dos dez territórios regionais.



► Empenhado na colaboração de soluções às demandas dos setores de serviço, industrial e agropecuário, o senador Zequinha Marinho (Podemos) incentiva as ações de base produtiva previstas no escopo dos projetos do CDR, aos quais já havia garantido emendas para o início das ações do Centro, em 2021.

► Somente nos primeiros dias de visitação, a feira Cacau – Chocolat Amazônia – e Flor Pará 2023 recebeu 70 mil visitantes, número que já era indicativo de que este ano o evento ultrapassaria a marca de 100 mil visitantes nos quatro dias de programações. O que, de fato, ocorreu.

► Como de costume entre os políticos, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), resolveu usar a data do seu aniversário – 25 de agosto – para eventos que atraiam a atenção dos munícipes.

► Proprietários de veículos com finais de placas de 00 a 30 têm só até hoje para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA/2022) com desconto, que beneficiará motoristas que não têm multas de trânsito. Descontos variam de 5% até 20% do total do imposto devido. São três opções de pagamento do IPVA: antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto, ou pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto.