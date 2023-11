'Não me permito participar de debates políticos, tampouco receber agressões', diz Pacheco sobre STF

Arboviroses

O Brasil ultrapassou a marca de mil mortos pela dengue pela 2ª vez. Total de óbitos no ano chegou a 1.037, segundo o governo.

Aeroporto de Brasília

A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação na Justiça para cobrar R$ 15 milhões dos envolvidos em tentativa de explosão.

(J. Bosco)

"Não me permito participar de debates políticos, tampouco receber agressões como as que recebi do STF”.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, rebateu as críticas de ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a aprovação da PEC que limita decisões monocráticas da Corte.

PETRÓLEO

OPORTUNIDADE



Diante do anúncio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de que, em 2024, dará uma resposta sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial, Alex Carvalho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), afirma que a expectativa do setor produtivo é de que o órgão finalmente emita um parecer favorável ao início das pesquisas, que confirmará se há ou não petróleo na região e indicará a viabilidade da exploração. Carvalho disse que a entidade acredita que o tempo para a tomada dessa decisão é importante para que o país aproveite a janela de oportunidades trazidas pela transição energética, consiga recursos para fomentar a bioeconomia e garanta novas perspectivas de crescimento econômico para o Estado.



AQUICULTURA

NÚCLEO



Maio de 2024 é o prazo para conclusão das obras do Núcleo de Desenvolvimento da Aquicultura do Instituto Federal de Educação do Pará, campus Tucuruí. Os recursos para a construção do NDA vieram de emenda do senador Zequinha Marinho (Podemos). O investimento é de R$ 4,6 milhões e permitirá a implementação do Núcleo, possibilitando que Tucuruí e a região do lago da UHE passem a contar com um centro de referência para formação e capacitação profissional.



PEIXES



As obras já avançaram mais de 45%, com blocos estruturados e alguns já cobertos. O Núcleo contará com salas de aula, laboratórios de reprodução de peixes, de análise de água, galpão de ração e tanques para alevinagem, abastecimento e decantação. Antes mesmo de indicar a emenda, em 2021, Marinho se reuniu com representantes do setor local e defendeu a necessidade de se fomentar um programa que viabilizasse a pesca no lago de Tucuruí, fortalecendo a economia da região.



CARTILHA

ANTI-RACISMO



Foi lançada nesta quinta-feira, 23, no auditório do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado, a Cartilha de Letramento Racial, que é resultado de uma parceria entre o Projeto Letramento Racial como forma de Enfrentamento ao Racismo, vinculado ao Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará e o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial. O objetivo da Cartilha é fortalecer a luta contra o racismo.



SUSTENTÁVEL

VIRADA



Começou ontem a Virada Sustentável Amazônia, que vai reunir mais de 40 atrações gratuitas, em diversos pontos da cidade, até domingo. Esta será a primeira vez que o evento será realizado na capital paraense e terá como um dos diferenciais ações voltadas para a sustentabilidade. Além de ser totalmente carbono zero, o festival ainda instalará pontos de recebimento voluntário de resíduos eletrônicos e acessórios, como roupas e tecidos. Coleta seletiva e uma programação de conscientização para os cuidados e um melhor relacionamento com os nossos rios também estão previstos.



SUS

INTELIGÊNCIA



Belém recebeu nesta semana a Oficina para a Construção do Centro de Inteligência da Gestão Estadual (Cieges) do SUS. O evento, promovido pela Sespa em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), serve para alinhar como funcionará o Centro e adequá-lo à realidade do estado. O Cieges tem como objetivo aprimorar a gestão da saúde pública, por meio da coleta, análise e interpretação de dados relevantes por parte de especialistas, subsidiando decisões.



TEMPLOS

TÍTULOS



A prefeitura de Belém vai entregar no próximo domingo, 26, mais dois títulos de propriedade definitiva para duas igrejas evangélicas localizadas nos bairros da Condor e Jurunas. As ações estão previstas no programa municipal de regularização fundiária Terra da Gente, que contempla, além de terrenos de templos religiosos, os de associações de moradores, escolas de samba e terreiros afroreligiosos nas áreas de abrangência do programa, executado desde 2021 pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem). A meta é fechar o ano de 2023 com a titulação de mais de 20 imóveis.

Em Poucas Linhas

- A Coordenadoria de Educação de Jovens, Adultos e Idosos da Secretaria Municipal de Educação marcou para o próximo dia 12 de dezembro, no Hangar – Centro de Convenções, cerimônia de certificação de alunos do programa “Alfabetiza Belém”, realizado pelo município em parceria com os movimentos sociais e com as 38 escolas municipais que abrigam o projeto.

- A meta é erradicar o analfabetismo na capital paraense.

- Moradores do bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, estão recebendo, até esta sexta-feira, 24, a ação “Governo do Pará nos Bairros”, que vai oferecer consultas oftalmológicas e exames gratuitos. Os serviços estão disponíveis, a partir de 8h, na rua Santa Fé com a estrada do Guajará.



- Os interessados devem comparecer ao local portando RG, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para quem necessitar, a ação oferecerá óculos, que serão entregues gratuitamente no sábado, 25.



- Chegaram a Belém, nesta semana, mais três bombas novas que serão instaladas na Estação de Água Tratada do Complexo Bolonha. Os equipamentos vieram do Rio de Janeiro e vão beneficiar mais de 1 milhão de pessoas em Belém e Ananindeua, diminuindo o tempo de manutenção e acabando com as intermitências no tempo de abastecimento dos reservatórios para os dois municípios.



- A festa de engenheiro do ano já tem data e local. Será no dia 13 de dezembro, no salão nobre do Clube de Engenharia. O evento irá homenagear André Tavares como Engenheiro do ano de 2023 e os engenheiros Haroldo Costa Bezerra e Antônio Massoud Salame como Destaque Científico e Emérito Mestre, respectivamente.



- Neste final de semana, o Detran levará serviços de habilitação para diversos municípios com o atendimento itinerante. Além do Portal da Amazônia, na capital, Marituba, Castanhal, Capanema, Paragominas e Oriximiná receberão as equipes do Departamento de Trânsito.