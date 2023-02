'Não me orgulho', afirma Randolfe Rodrigues sobre confusão com Wilker Leão

Crise Yanomami

O governo federal enviou 40 voluntários da Força Nacional do SUS para Roraima, para trabalhar na busca ativa de pacientes.



Pix fora do ar

Clientes de diversos bancos usaram as redes sociais para reclamar de instabilidade nos pagamentos por Pix, na noite de ontem.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (J. Bosco)

"Não me orgulho.”

Randolfe Rodrigues, sobre confusão com Wilker Leão, que já chamou Bolsonaro de “tchutchuca do Centrão”. O senador (Rede-AP) chegou a tomar o celular das mãos do youtuber, repetindo uma tentativa do ex-presidente no ano passado.

PARALISAÇÃO

MÉDICOS



Enquanto os médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia “seguraram” por alguns dias a paralisação dos atendimentos, conforme noticiado pela coluna, os médicos da UPA do Jurunas decidiram pela suspensão previamente comunicada, até que haja o repasse dos salários atrasados, que estão com promessa de regularização somente no final da próxima semana, dia 10. O pagamento dos plantões dos médicos das UPAS da Marambaia e Jurunas está atrasado desde novembro do ano passado.



PLANTÕES



Embora a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) tenha divulgado nota garantindo que “há atendimento normal no Jurunas”, os médicos denunciam manobras dentro da unidade, como contratação de plantões de médicos novos para disfarçar a situação grave dos médicos de lá. Eles também denunciaram ao Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sindmepa) a falta de equipamentos essenciais para manter o atendimento, como eletrocardiograma, raio-x, além de insumos e medicações básicas, situação que seria idêntica na UPA da Marambaia.



NEGOCIAÇÃO



Mesmo com a vinda a Belém de integrantes da direção da Organização Social In Saúde, que gerencia as duas UPAs, a dificuldade nas negociações com a categoria levou o novo secretário municipal de saúde, Pedro Anaisse, a agendar uma reunião de negociações com todos os lados, incluindo a direção do Sindmepa. A reunião foi confirmada pelo gabinete de Anaisse para a manhã da próxima segunda-feira (6).

GOLPE

VENDAS



Não bastasse a internet cheia de golpes, a ação direta de fraudadores chegou até a rede pública de ensino de Belém, onde denúncias dão conta da venda de uniformes e até dos livros didáticos para os estudantes.



OFERTAS



As “ofertas” estão em sites e aplicativos de compra e venda. Na tarde de ontem, o próprio prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi às redes sociais alertar os estudantes e suas famílias, reforçando a informação de que a prefeitura fornece gratuitamente os uniformes e materiais, incluindo os livros, aos estudantes. O prefeito lembrou que é proibido qualquer tipo de taxas e mensalidades na rede municipal, e que nem mesmo as Organizações da Sociedade Civil contratadas para gerir algumas escolas podem fazer esse tipo de cobrança, que deve ser denunciada aos órgãos competentes.

PERÍCIAS

BALANÇO



Quase um terço das perícias de identificação veicular realizadas ano passado pela Polícia Científica do Pará (PCE-PA) foi feito fora da sede, em Belém. De acordo com o balanço anual do órgão, do total de 9.078 procedimentos, 2.037 foram feitos pelas coordenadorias e núcleos avançados pelo interior e, ainda, em ações itinerantes, durante as operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O número representa 22,4% do total de procedimentos realizados em 2022.



RESGATE



Realizadas com técnicas forenses que utilizam ácidos, limpezas físico-químicas e metalográficas, essas perícias são essenciais para revelar o número correto de chassis e motores, com taxas de sucesso de quase 100%, o que possibilita afirmar se o veículo periciado foi roubado. Diante da informação, a Polícia Civil entra em contato com o dono para devolução, para que o veículo seja retirado do sistema nacional de roubo e furto. Além disso, em casos em que o veículo não seja resgatado, o laudo permite que os delegados obtenham ordem judicial para liberar os veículos para leilão. Esse tipo de perícia também é relevante para os casos de verificação de danos de acidentes de trânsito em todo o Pará.

COLETA

AMBIENTAL



A Associação Cultural Nhandeara realiza, hoje e amanhã, o 11º Drive-Thru Ambiental Belém. Os pontos de coleta seletiva voluntária serão disponibilizados na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca. Durante a ação podem ser levados para a coleta seletiva os resíduos como vidros, papéis e plásticos, que poderão ser depositados nos pontos distribuídos na avenida, sem que a pessoa tenha que sair do veículo. Na categoria papel valem restos de jornais, revistas, caixas, papelão, papéis de fax, formulários de computador, folhas de caderno, livros, cartolinas, cartões, envelopes, fotocópias, folhetos e impressos em geral.

Em Poucas Linhas

► Balanço do Programa Quelônios da Amazônia (PQA) registrou mais de um milhão de quelônios soltos no rio Tapajós, nos últimos dois meses. A inserção ocorreu no chamado tabuleiro de Monte Cristo, localizado em uma área limítrofe entre os municípios de Aveiro, Itaituba e Rurópolis, no sudoeste do Pará. A área de desova das tartarugas-da-Amazônia é protegida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com apoio de comunitários e de alunos e professores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), para garantir a reprodução das espécies.

► Produzir energia a partir da decomposição de caroços de açaí e de resíduos da mandioca norteia dois dos projetos de inovação que serão apresentados no Torneio Sesi de Robótica First Lego League Challenge (FLL). Com entrada gratuita, a competição de robótica educacional vai reunir 200 estudantes do Pará, Acre, Amapá e Roraima nos dias 9 e 10 de fevereiro, no Serviço Social da Indústria (Sesi) de Ananindeua. O First Lego League Challenge é uma modalidade que desafia estudantes de nove a 16 anos a buscarem soluções para problemas do dia a dia da sociedade moderna.

► Belém recebe, entre os dias 9 e 11 de fevereiro, a reunião das Associações Brasileiras de Recursos Humanos (ABRHs) Norte, com a participação da ABRH Brasil, presidentes da região, profissionais de RH, empresários e autoridades locais.

► A 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém realizou reunião para tratar de melhorias ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Pará. Na pauta, propostas para minimizar os problemas de execução do programa criado pelo governo federal.

► Informação dada como certa pelo novo titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) é que a partir de 1° de março, até junho deste ano, todos os 1.821 aprovados no concurso público C-208 (Edital nº 01/Seap/Seplad) serão nomeados, de forma gradativa, de acordo com calendário a ser divulgado.