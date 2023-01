Atendimento

A Santa Casa do Pará, a maior maternidade pública do Estado, fechou 2022 com o saldo de 1,3 milhão de procedimentos realizados.

Carnaval

Hoje é dia de mais uma rodada de folia em Icoaraci: o bloco Rabo do Peru aquece a movimentação do pré-carnaval de Belém.

"Não me calo diante da violência. Nenhuma tolerância com o machismo e a misoginia”

JANJA, socióloga e primeira-dama, que entrou na Justiça contra o conselheiro do Corinthians, Manoel Ramos Evangelista. Rosângela da Silva pede indenização de R$ 50 mil por danos morais, após uma postagem ofensiva.

DIREÇÃO

MUDANÇA

O Governo Federal definiu a nova diretoria para o Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém, que é um dos centros de pesquisa mais importantes do País. Foi nomeada para o cargo a farmacêutica Lívia Caricio Martins, que é doutora em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Ela também é pesquisadora de carreira do IEC e dirige o Centro Colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde, vinculada à Organização Mundial da Saúde para Arboviroses Emergentes e Reemergentes e outros Vírus Zoonóticos Emergentes, que funciona na instituição.

QUADRO

O IEC tem tradição em ser dirigido por pesquisadores do próprio quadro, mas estava há mais de um ano sem uma direção titular. Em junho do ano passado, o Instituto foi transferido da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) para a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE), ambas do Ministério da Saúde. Em janeiro deste ano, a instituição retornou para a estrutura da SVS, onde tem uma estrutura de funcionamento considerada exemplar na pesquisa científica.

VACINA

REBANHO

Relatório de finalização da etapa de vacinação contra a febre aftosa no Pará trouxe uma ótima notícia para a pecuária do Estado: o aumento significativo do quantitativo do rebanho, que chegou à marca de 26,7 milhões de cabeças de gado. Isso fez com que o Pará fosse alçado ao posto de possuir o segundo maior rebanho nacional, ultrapassando o estado de Minas Gerais. Na primeira colocação permanece o Estado de Mato Grosso. Segundo informa Jamir Macedo, diretor-geral da Adepará, a expectativa para este ano é de mais investimento, desenvolvimento e crescimento nesse rebanho, o que pode, em poucos anos, levar o Pará ao topo dessa atividade rural.

ESTÁGIOS

ESCOLAS

Está bem difícil a vida dos alunos dos cursos de licenciaturas que já começam a buscar oportunidades no mercado de trabalho. Os futuros professores não estão conseguindo estágio por conta de um entendimento do Ministério do Trabalho sobre a legislação de estágio, abrindo margem para vínculo empregatício, o que está criando dificuldades para a contratação de estagiários na rede particular de ensino.

MERCADO

A coluna apurou junto a diversas escolas que, para evitar problemas com as novas determinações, esses estabelecimentos deixam de contratar estagiários, que por sua vez perdem a oportunidade de adquirir a vivência em sala de aula, uma experiência que certamente será cobrada pelo mercado, quando formados. As escolas ouvidas argumentam que esse círculo cria problemas para escolas, formandos e professores, que ficam sobrecarregados sem essa ajuda.

EMPREGOS

DIGITAIS

Nos últimos cinco anos, o número de empregos digitais no Brasil teve crescimento de 4,9% em comparação às demais ocupações. Os números são da pesquisa “Transformação digital, produtividade e crescimento econômico”, desenvolvida pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Eles mostram que o índice de empregos formais vem cedendo espaço aos empregos digitais. Os dados refletem a capacidade de resiliência dos profissionais do País frente às mudanças socioeconômicas e crises, como a pandemia de covid-19.

CRESCIMENTO

O estudo também aponta que o setor produtivo e governo já entendem a importância da transformação e seus impactos para a economia, e destaca a mão-de-obra qualificada como um gargalo para avançar na transformação digital e gerar maior competitividade. Ainda assim, nos últimos 5 anos, a oferta digital brasileira cresceu em média 5,7%, enquanto o mercado americano cresceu 7,1%. A pesquisa destaca como a ampliação da oferta digital seria capaz de gerar um acréscimo de R$ 422,7 bilhões na economia brasileira, e traça uma meta mais desafiadora: se a oferta digital brasileira alcançasse o patamar atual de representatividade da economia americana, calculado em 10,2% em 2020, o Brasil teria um incremento de 1,12 trilhão de reais na economia.

EM POUCAS LINHAS

- As oscilações no cenário econômico da China, um dos principais parceiros comerciais do Pará, impactaram o resultado das exportações paraenses em 2022. De acordo com dados do Ministério da Economia, analisados pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Pará (CIN/FIEPA), o Estado encerrou 2022 na quarta posição no ranking por saldo, entre os maiores exportadores do País.

- Mesmo com US$ 21,47 bi em exportações no período, e quase 180 milhões de toneladas de produtos comercializados no exterior, o Pará fechou o ano com variação negativa de -27,28%.

- Com esse resultado, o Estado ficou atrás do Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas o resultado não é considerado negativo na análise técnica em relação às situações de incertezas no mercado global, onde o Pará se manteve firme nos seus contratos comerciais.

- O colégio da Aeronáutica, de Ensino Médio e Fundamental, abriu as portas para o ano letivo de 2023 sob nova direção. O antigo gestor, brigadeiro do ar Raimundo Nogueira, empossou o coronel Christiano Marçal como novo diretor da escola Tenente Rego Barros.

- Paraense, Marçal promete estreitar e reforçar relações institucionais. No primeiro dia letivo oficial, ele recebeu pessoalmente a comunidade escolar.

- A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizará, de 23 a 27 deste mês, a habilitação dos candidatos aprovados em primeira chamada no Processo Seletivo Especial 2023 do Programa de Formação Superior no Pará (Forma Pará).

- No total, são 260 classificados para seis cursos de graduação, entre licenciaturas e bacharelados, ofertados pela Ufopa nos municípios de Mojuí dos Campos, Uruará, Juruti, Faro, Oriximiná e Trairão.

- Devedores inscritos na dívida ativa da União poderão parcelar as dívidas referentes ao Simples Nacional até o dia 31 deste mês, pelo portal Regularize, do governo federal.

- São vários os benefícios para que microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte regularizem dívidas do Simples Nacional.