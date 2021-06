Resgate nas águas

Cinco homens estavam em um barco, que virou a 300 metros da Praia do Pesqueiro, em Soure, foram salvos pelos bombeiros.

Efeitos da pandemia

Comissão Temporária da Covid-19 do Senado promove no dia 7, audiência para discutir os impactos da pandemia sobre a educação.

(J.Bosco)

"Não me arrependo de nenhum voto"

MARCO AURÉLIO MELLO, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ao comentar sobre a frequência com que discorda de seus colegas de Corte, dentro e fora dela. Em entrevista à revista Veja, a poucas semanas de pendurar a toga, Mello, de 74 anos, faz jus à fama de frasista sem rodeios. “É o tribunal que temos”, diz sobre a atual composição do STF.

EDUCAÇÃO

VACINA

A prefeitura de Belém deu início à vacinação de trabalhadores na educação, mas a imunização parou na educação infantil e especial. O novo calendário não foi divulgado. Questionado nas redes sociais, o prefeito Edmilson Rodrigues informou ontem que, na próxima terça-feira, 8, a Secretaria Municipal de Saúde terá nova reunião com sindicatos da educação para, aí sim, definir o novo calendário da categoria. O prefeito pediu paciência. Segundo a Sesma, na primeira etapa foram vacinados 6.297 trabalhadores do setor.

TRABALHO

Uma decisão inédita da Justiça do Pará poderá ter forte impacto sobre as relações entre profissionais de saúde e Organizações Sociais que prestam serviços a órgãos públicos. A decisão foi tomada em Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Trabalho a pedido do Sindicado dos Médicos e, nela, a Justiça condenou as Organizações Sociais Santa Casa do Pacaembu, Medplantões e Via Care a pagar direitos trabalhistas aos médicos contratados sem vínculos. Ainda cabe recurso.

CÍRIO

MANTO

Depois da cerimônia de apresentação do cartaz do Círio, as atenções se voltam, agora, para a preparação do manto que será usado pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Círio deste ano. Ontem, a Diretoria da Festa anunciou que a peça será confeccionada pela bacharel em moda Lorena Chady e pela estilista Káthia Novelino. É a primeira vez que Lorena participa do processo. Já Káthia Novelino foi convidada, pela primeira vez, em 2018. A apresentação da peça está marcada para 7 de outubro. Embora ainda haja dúvidas sobre a realização de romarias, a exemplo do que ocorreu no ano passado, a Diretoria da Festa vem mantendo toda a programação anterior ao domingo da grande procissão.

VERDE

O LIBERAL

Em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o jornal O LIBERAL alterou a cor da marca nas edições deste sábado e domingo para verde e traz edições especiais com o tema. Neste sábado, será publicado um suplemento especial com reportagens sobre iniciativas que revelam a importância da biodiversidade para o Estado. Amanhã, todos os cadernos vão trazer reportagens especiais que tratam da relação dos amazônidas com o meio ambiente.

CASAMENTO

CONCILIAÇÃO

Unidades judiciárias cíveis e criminais do Pará participam de 7 a 11 de junho, da V Semana Estadual de Conciliação. O evento é promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Pará. Foram selecionados processos cíveis e também haverá realização de audiências que tratam do chamado acordo de não persecução criminal, aquele em que há negociação entre acusado e Ministério Público para encerramento do processo no âmbito da justiça criminal. Por causa da pandemia, as unidades judiciárias realizarão as audiências, prioritariamente, de forma virtual. A semana será encerrada com um casamento comunitário virtual. Quarenta e dois casais já estão inscritos.

RACHAS

MOTOCICLISTAS

Rachas entre motociclistas se tornaram verdadeiras pragas em Belém e, para piorar, eles usam veículos com escapamento adulterado, sem silenciador, tirando literalmente o sono da vizinhança. Há registro de denúncias nos bairros do Marco, Pedreira e São Brás. Nesta semana, o Departamento de Trânsito do Estado, durante operação em Outeiro, apreendeu sete motos com escapamento alterado. Vale lembrar que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir o veículo com descarga livre ou com silenciador de motor defeituoso é infração grave, sujeita à multa de R$ 195,23.

BALANÇO

A Secretária de Saneamento do município de Belém, Ivanise Gasparim, divulgou ontem os dados da operação Tapa Buracos, iniciada no dia 28 de fevereiro. Em 90 dias, segundo ela, foi feita a recuperação asfáltica de 394 trechos críticos (esburacados), alcançando 272 ruas e 32 bairros. A secretária pediu desculpas pelo desencontro de informações e afirmou que a demora para divulgar o balanço se deu porque o levantamento ainda estava sendo feito.

EM POUCAS LINHAS

- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba realiza, nesta segunda, 7, o IV Fórum de Meio Ambiente. Durante o evento, serão oferecidas duas oficinas, uma delas de compostagem doméstica, que mostrará técnicas de reciclagem do lixo orgânico para transformação em adubo natural. A programação faz parte da programação pelo Dia do Meio Ambiente. Também como parte da programação, serão distribuídos 20 pontos de coleta seletiva voluntária na Praça da Matriz de Marituba para receber resíduos sólidos.

- Ainda pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, as comunidades da região conhecida como Volta Grande do Xingu, no sudoeste do Pará, participam de ações dos projetos de biodiversidade do Plano de Ação Xingu+, referentes ao Termo de Compromisso Ambiental firmado entre a concessionária de Belo Monte e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Um desses projetos nas comunidades ribeirinhas é dedicado à ampliação da oferta de alimentos a peixes e tracajás, reforçando a nutrição e manutenção das espécies na região ao mesmo tempo em que gera renda aos moradores.

- O município de Rio Maria vai ganhar uma nova agência do Banco do Brasil. A agência antiga estava fechada desde janeiro de 2018, quando um grupo de assaltantes explodiu a unidade.

- O Banco do Povo agendou para 28 de junho o primeiro curso gratuito de capacitação profissional do programa “Donas de Si”. O treinamento será para processamento de frutas e produção de compotas, geleias e outros doces. Serão oferecidas quatro turmas com o total de 84 vagas para mulheres atendidas pelo “Bora Belém”, o programa de renda mínima do município.

- O Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará realiza, na segunda-feira, 7, cerimônia virtual intitulada “Primeiro Ato Oficial da Gestão 2021/2023”. Durante o evento serão apresentadas as perspectivas do biênio para o setor.