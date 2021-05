'Não houve mobilizações nos últimos meses pela gravidade da situação sanitária'

Recuperação de pacientes

Laserterapia auxilia na reabilitação de extubados no Hospital de Clínicas, em Belém, em casos de covid-19.

Saúde de grávidas

Governo federal estendeu o prazo de validade de prescrições médicas e pedidos de exames para gestantes na pandemia.

(J.Bosco)

"Não houve mobilizações da esquerda nos últimos meses pela gravidade da situação sanitária”

GUILHERME BOULOS (PSOL), líder do MTST, ao afirmar que as crises sanitária, política, econômica e social criam um clima favorável para protestos contra Jair Bolsonaro no país. Ele acredita que a CPI da Covid pode levar ao impeachment do presidente. “É hora de ir às ruas”, sinaliza.

MORTES

DESLIGAMENTOS

Levantamento nacional feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico (Dieese) revela que, nos três primeiros meses deste ano, o número de trabalhadores com carteira assinada que tiveram os contratos encerrados, por morte, aumentou 71,6% em todo País, em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os médicos, os desligamentos aumentaram cerca de 300% e, entre enfermeiros, o aumento chegou a 200%. O Amazonas foi o Estado onde houve o maior aumento desse tipo de desligamento, mais de 400%. Além da área de cuidados com a saúde, houve crescimento, acima da média, entre profissionais de educação. Especialistas apontam a covid-19 como a principal causa para essa disparada nas estatísticas.

VACINA

PROFESSORES

Com o anúncio feito pelo governo do Estado, de que profissionais de educação serão os próximos a entrar no grupo de prioridades para a vacinação contra a covid-19, passaram a surgir, nas redes sociais, centenas de supostos calendários de imunização para esse público. Tudo fake news. Os municípios ainda trabalham na delicada logística de vacinação desse grupo, que é grande e muito heterogêneo. A expectativa é de que só a partir desta segunda-feira, os municípios comecem a finalizar propostas de calendário que serão avaliadas pelo Ministério Público e por sindicatos da categoria.

PROCESSO

CONVOCADAS

Anda tumultuada a situação de contratos de algumas empresas fornecedoras da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Só para o próximo dia 4 de junho, três empresas foram convocadas a prestar esclarecimentos em Processo Administrativo de Inexecução Contratual por não entrega de insumos, mobiliários hospitalares e, o mais grave, duas delas por não entregarem os medicamentos contratados.

RESTAURO

NAS REDES

Houve estranhamento, nas redes sociais, após a publicação dos valores da reforma do Palacete Faciola, acima dos R$ 15 milhões, três vezes o valor da obra do Palacete Bolonha, reformado ano passado pela Prefeitura de Belém. Porém, técnicos da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) afirmam que o custo se justificaria porque a obra compreende não só o restauro do próprio Palacete Faciola, mas também outros dois imóveis adjacentes, somando cerca de dois mim metros quadrados.

JUSTIFICATIVA

Além disso, o projeto de reforma está fazendo prospecções em paredes, forros e esquadrias, resgatando pinturas que não eram sequer conhecidas pelos últimos moradores da família Faciola. Outro ponto é que, ao ser incorporado ao patrimônio do Estado em 2008, os prédios se encontravam em avançado estado de deterioração, o que resultou também em intervenções estruturais para garantir até mesmo a segurança dos imóveis, situação, segundo os técnicos, diferente do Palacete Bolonha, que se encontrava em melhores condições.

ELEIÇÕES

COMUNICAÇÃO

Começa amanhã o 9ª Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política. Durante o evento, será lançado o e-book “Eleições 2020: comunicação eleitoral na disputa para prefeituras”. A publicação reúne pesquisadores de todo o País. O capítulo sobre Belém é assinado pelos professores Mário Messagi Junior e Rita Soares, que é também editora de Opinião de O LIBERAL. Na publicação, os autores analisam a campanha do candidato Everaldo Eguchi, considerado o azarão que chegou ao segundo turno sem estrutura partidária, mas carregado pela militância nas redes digitais.

DISPUTA

MEIO AMBIENTE

Representantes do setor produtivo florestal atribuem às disputas internas entre Ibama, Ministério do Meio Ambiente e Polícia Federal a operação deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, que teve como alvos o presidente do Ibama, Eduardo Bim, e até o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo a PF, houve favorecimento, por parte dos dois, a empresas exportadoras com sedes no Pará. Em contato com a coluna, entidades de classe negam que tenha havido tal favorecimento ou mesmo pressão para angariar benefícios para a atividade. Garantem que as demandas apresentadas pelo setor aos órgãos públicos são as mesmas há anos, “sempre feitas de forma pública e contínua”. Essas demandas seriam “segurança jurídica e política para que possam atuar de forma legal e sustentável”.

EM POUCAS LINHAS

- A Igreja Católica celebra neste domingo o Dia de Pentecostes, uma das datas mais importantes do calendário católico, e que é comemorado sempre 50 dias após a Páscoa, marcando o encerramento do Tempo Pascal. Para marcar a data, a Arquidiocese de Belém fará solenidades nas 97 paróquias.

- O arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a Missa de Pentecostes hoje, às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré.

- Levantamento do Sistema Integrado de Segurança Pública em 20 bairros da capital paraense aponta quedas nos meses de janeiro a abril. Ano passado, primeiro ano da pandemia, esses crimes caíram 26% nos bairros alvos do estudo, somando 25 ocorrências. Este ano, a queda foi de 18%, com 21 casos registrados de janeiro a abril.

- A Prefeitura de Marituba encerrou, na última quinta-feira, 20, a série de audiências públicas virtuais para a construção do plano plurianual para o período que vai de 2022 a 2025.

- Vinte entidades da sociedade civil deram sugestões para as próximas ações da gestão municipal.

- Será no dia 21 de junho o início dos cursos de atualização para controle do câncer de colo de útero e mama.

O público-alvo são enfermeiros de secretarias municipais de Saúde ou de Centro Regional de Saúde que desenvolvam atividades na atenção básica ou no atendimento à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.

- O curso é ofertado pela Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará. As inscrições são gratuitas.

- Está marcado para 29 de junho o voo inaugural para Belém da companhia aérea criada pelo Grupo Itapemirim. Além da capital paraense, o município de Santarém também está na na rota dos 35 destinos que serão atendidos pela empresa. A venda de passagem já está aberta.