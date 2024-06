'Não haverá recuo dessa decisão', diz ministro sobre leilão para compra de arroz importado

Nova York

Médicos dos Estados Unidos documentaram o primeiro caso de doença causada por fungo transmitida sexualmente.



Banco digital

O PicPay atingiu 5 milhões de apólices de seguro vendidas desde a entrada no setor, em 2022. Total mais que dobrou em 6 meses.

(J.Bosco)

"Não haverá recuo dessa decisão.”

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, sobre leilão do governo para compra de arroz importado. Um novo procedimento será realizado.



>INCENTIVO

CONTAS



A Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Pará vai iniciar o acompanhamento das empresas incentivadas no exercício de 2024, com ano-base em 2023. Para isso, os empreendimentos devem encaminhar a declaração anual de empreendimentos beneficiados com os resultados obtidos no ano de 2023, que serão confrontados com as metas do projeto aprovadas e pactuadas com o governo do Estado. A declaração deve ser encaminhada à Comissão da Política de Incentivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) até o dia 30 de junho. As empresas que não enviaram a declaração para anos-base anteriores a 2023 terão a oportunidade de regularizar sua situação e evitar penalidades.



>AVES

CATÁLOGO



O Pará ganhou destaque em um novo e-book internacional de observação de aves promovido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). O lançamento coloca o Pará no mapa dos principais destinos mundiais para os entusiastas da observação de aves. O segmento pode representar uma movimentação econômica em torno de R$ 4,5 milhões ao Estado.



LUGARES



De acordo com o ranking do WikiAves, o Pará ficou em segundo lugar entre as unidades da federação com a maior quantidade de espécies de aves catalogadas. Ao todo foram 961 espécies. Entre os locais de destaque estão o Parque do Utinga, em Belém; Belterra; Bragança; o Parque Nacional da Amazônia, em Itaituba; Monte Alegre; Paragominas; a Serra dos Carajás, em Parauapebas; o Parque Ecológico de Gunma, em Santa Bárbara do Pará, e Santarém.



>CLIMA

FÓRUM



Belém vai ganhar um Plano Municipal de Ação Climática. Até o final deste mês será realizada a conferência para a apresentação da proposta. Desde novembro passado o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas (FMMC) tem promovido encontros reunindo diversos segmentos sociais e percorrido todos os distritos da capital paraense para ouvir a população e colher contribuições que vão subsidiar e enriquecer o plano.



LEI



Para a secretária-executiva do FMMC, Marinor Brito, o diferencial desse trabalho tem sido justamente a participação popular e democrática em todo o processo de construção de propostas a serem incorporadas neste plano. A ideia é transformá-lo em uma lei de proteção ambiental no âmbito municipal, assegurando sua execução e continuidade por várias gestões. Belém será a segunda capital da região Norte a ter um plano de enfrentamento aos extremos climáticos.



>ELÉTRICOS

GREVE



Os trabalhadores da Eletronorte estão em greve por tempo indeterminado desde a segunda-feira (10). No Pará, os trabalhadores fazem mobilização em Belém (Guamá), Altamira, Curuá-Una (Santarém), Marabá, Tucuruí e Vila do Conde (Barcarena). A data-base dos empregados das empresas do Grupo Eletrobras é 1º de maio e as negociações começaram em abril.



DISSÍDIO



O Coletivo Nacional dos Eletricitários, que negocia com a Eletrobras, solicitou mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e deve entrar com ação de dissídio de greve. O Sindicato dos Urbanitários do Pará anunciou que os trabalhadores estão garantindo a manutenção dos serviços essenciais à população. No Pará, a Eletronorte tem cerca de 400 empregados.



>AMAZÔNIA

SAMBA



A proteção da Amazônia vai entrar na avenida do carnaval de Belém 2025. Por decisão da Prefeitura de Belém e das Escolas de Samba Associadas (ESA), a Amazônia será o tema único das agremiações, em função da COP 30. Entre os enredos já apresentados, a revolta das icamiabas, a história dos mascates na região, Sucupira e outras lendas e até o potencial científico das matas.

EM POUCAS LINHAS

- O deputado estadual Rogério Barra confirmou, via redes sociais, que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama, Michelle, estarão em Belém no dia 30 de junho.



- Eles participarão de ato público na avenida Visconde de Souza Franco. O ex-presidente chegou a divulgar vinda ao Estado no início de maio, mas a viagem foi adiada porque ele apresentou problemas de saúde durante compromissos no Amazonas.



- Açaí do Pará, mel de São João de Pirabas e a marca coletiva Bombons Finos da Amazônia serão os próximos produtos paraenses a receber a certificação geográfica.



- O anúncio foi feito durante encerramento do II Seminário Internacional de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas, realizado em Belém.



- No próximo dia 18 de junho, quando é celebrado o Dia do Orgulho Autista, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) promoverá ação de educação em saúde sobre direitos dos autistas e seletividade alimentar, evento que envolverá usuários e seus acompanhantes junto de profissionais.



- Será realizado no próximo sábado (15), no Curro Velho, o “2º Arrasta TEA!”. A ideia é fazer um evento inclusivo.



- O Fundo Vale, criado pela companhia para gerar impacto socioambiental positivo, completa 15 anos de atuação. Nesse período foram investidos, segundo a mineradora, R$ 360 milhões em iniciativas na Amazônia e outros biomas, e foram apoiados 340 negócios de impacto socioambiental.



- O Fundo Vale já apoiou mais de 90 projetos e o fortalecimento de muitas cadeias de valor na Amazônia, como a do pirarucu, da castanha, do açaí, dos óleos, do babaçu e do manejo florestal madeireiro comunitário.



- O Ministério Público Eleitoral ajuizou ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA) pedindo a suspensão dos diretórios de nove partidos no Pará. O motivo é a falta de prestação de contas de anos anteriores. Sem a correta prestação de contas, os diretórios não poderão registrar candidatos, ou seja, correm o risco de ficar de fora das eleições.