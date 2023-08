R70: 'Não há um direito a drogar-se e permanecer drogado', diz o Ministro Gilmar Mendes

Controle parental

Pesquisa da Nielsen revela que só 17% dos pais e mães usam ferramentas para monitorar a atividade digital dos filhos.



Empréstimos bancários

Foi sancionada lei que permite uso de valores de planos de previdência complementar aberta como garantia para obter empréstimos.

Gilmar Mendes (J. Bosco)

"Não há um direito a drogar-se e permanecer drogado.”

Ministro Gilmar Mendes, decano do STF, ao dizer que o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha no Brasil tem sido alvo de fake news.

PSOL

CRÍTICAS



Como esperado, a fala da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL/SP) com críticas à gestão do prefeito de Belém Edmilson Rodrigues repercutiu mal dentro da corrente psolista ligada ao gestor da capital paraense. Em nota à coluna, o presidente estadual da legenda, Adolfo Oliveira Neto, afirmou que as declarações são fruto de desconhecimento da realidade local. “Desde o início do mandato, Edmilson tem se empenhado para resolver problemas crônicos da cidade, como a melhoria da saúde, educação, lixo, saneamento e transporte público. Ao lado do governador, enfrentou a pandemia e, com o apoio do presidente Lula, colocou Belém na rota de grandes eventos e prepara um grande pacote de obras”, escreveu o líder partidário.



CORRENTES



As críticas da deputada federal foram feitas durante plenária em São Paulo. No evento interno, Sâmia Bomfim defendeu a candidatura de Guilherme Boulos à capital paulista, mas destacou que espera dele um mandato semelhante ao feito no passado por Luiza Erundina e não como tem feito Edmilson em Belém. Nas palavras da deputada, Rodrigues “é um dos prefeitos mais mal avaliados do País”. Sâmia faz parte da corrente do PSOL que, no Pará, tem a ex-deputada federal Vivi Reis como principal liderança. Já Edmilson é o principal nome da Primavera Socialista, que hoje reúne mais de 80% dos filiados.

TURISMO

AUMENTO



Vem aumentando, nos últimos anos, o fluxo de turistas em Belém. No ano passado, com 2.079.240 embarques e desembarques na capital, a alta foi de 38% em relação ao período pré-pandemia. O número já reflete a retomada dos investimentos no setor em expansão no Pará, especialmente por conta do turismo de eventos e de negócios.



GASTRONOMIA



Outro atrativo turístico é a gastronomia, reconhecida pela excelência em todo o mundo e que deve se fortalecer após a inauguração do Boulevard da Gastronomia, que já está com 50% das obras concluídas. O projeto é um investimento da Prefeitura de Belém, em parceria com os empresários da área do Boulevard Castilhos França, e está na lista das obras que terão execução prioritária para receber a Conferência Anual das Nações Unidas para o Clima (COP 30), em 2025.

MULHERES

CONSERVADORAS

A senadora Damares Alves, secretária nacional do Republicanos Mulher, desembarca hoje em Belém para a realização do 1º Encontro das Republicanas Região Norte e para o lançamento da campanha “Mulher, Tome Partido”. O evento deve reunir deputadas, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e lideranças femininas da legenda. “O recado tá dado, de Belém para o Brasil, nós somos conservadores, pró-vida e pró-família. Nós temos um plano para o Brasil, de proteger as nossas crianças, proteger as nossas mulheres e fazer com que mulheres conservadoras ocupem lugares de poder no Brasil”, afirmou a senadora na convocação para o encontro.

MARAJÓ

AGRICULTURA

Aprovado na quarta-feira (23), na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, o projeto que cria o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) do Marajó segue agora para as comissões de Agricultura; Finanças e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). De autoria do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA), o projeto segue os moldes do Pronaf direcionado ao semiárido nordestino e prevê, entre outras medidas, que o Poder Público ofereça tratamento especial em relação a linhas de crédito e serviços de assistência técnica e extensão destinados a agricultores e empreendimentos familiares rurais localizados no arquipélago.

FLORESTA

PRODUTOS



Desde terça-feira (22) todas as transações que envolvem produtos florestais com origem no Pará são acompanhadas não só pelo Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora 2.0), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), mas também pelo sistema nacional do Ibama, o DOF+ Rastreabilidade.

Em Poucas Linhas

► Dentistas paraenses comemoram a aprovação de uma nova especialidade odontológica, a odontologia hospitalar, aprovada por unanimidade em assembleia entre o Conselho Federal e os conselhos regionais. O novo status da odontologia hospitalar é um reforço na luta dos Conselhos para que todos os hospitais do Brasil tenham a atuação de cirurgiões-dentistas nas UTIs, o que se mostrou extremamente importante na fase aguda da pandemia.



► Um homem foi preso ontem durante a operação Conhecer Alguém, deflagrada pela Polícia Federal para investigar os crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. O acusado, que teve também o celular apreendido, usava aplicativos de relacionamento para compartilhar arquivos contendo pornografia infantojuvenil. Os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva foram expedidos pela Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua.



► A comunidade de Abacatal, localizada no município de Ananindeua, receberá amanhã os serviços gratuitos do mutirão itinerante realizado pelo governo do Pará. A ação será no quilômetro 8 da Estrada do Aurá, das 8h às 13h. Serão disponibilizados para cerca de 150 famílias palestras, consultas ginecológicas, atendimento de enfermagem, testes rápidos, vacinação, avaliação nutricional, farmácia, emissão de RG, Balcão Solidário, Capacita Mais Pará, orientação jurídica e também limpeza de pele e maquiagem.



► É de abandono o cenário no Aeroporto Internacional de Belém. Banheiros sujos, bancos quebrados e ar-condicionado que não funciona são alguns dos problemas relatados por quem tem usado o terminal nos últimos meses.