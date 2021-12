'Não há qualquer versão de queda de braço nem disputa entre uma Casa e outra', disse Arthur Lira

Investimento em educação

Após reformas, o prédio da Escola Estadual de Ensino Médio “Plínio Pinheiro”, em Marabá, será reaberto hoje.

Infração no trânsito

Sem fiscalização, motociclistas usam as faixas de pedestres da avenida Augusto Montenegro para fazer retornos.

Arthur Lira (J. Bosco)

“Não há qualquer versão de queda de braço nem disputa entre uma Casa e outra. O que não dá é para uma PEC ter dois textos diferentes.”

Foi o que disse, ontem, o presidente da Câmara Federal, deputado ARTHUR LIRA (PP-AL), em coletiva de imprensa sobre o acordo fechado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para levar as mudanças feitas pelos senadores na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que abre espaço no Orçamento para bancar R$ 400 de Auxílio Brasil, direto ao plenário da Câmara na próxima terça-feira, 14.

BARCARENA

DILIGÊNCIAS

O incêndio em um galpão da multinacional do caulim Imerys, no município de Barcarena, provocou uma corrida aos postos de saúde do município. Embora sem vítimas diretamente atingidas pelo fogo, há relatos de adultos e crianças com crises respiratórias e problemas de pele que, segundo os moradores, podem estar relacionados à fumaça expelida a partir da queima de produtos químicos armazenados no local do incêndio. Ontem, a deputada federal Vivi Reis (PSol-PA) anunciou que vai propor, na Câmara dos Deputados, a criação de uma comissão externa para acompanhar o caso. E a Assembleia Legislativa do Pará fará, amanhã, diligência ao município. O grupo será encabeçado pelo deputado estadual Carlos Bordalo (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Casa.

SENADO

CORRIDA

Durante o 56º Encontro Ruralista, realizado, ontem, em Belém, o ex-prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro (PSDB) foi apresentado como “nosso candidato ao Senado” pelo secretário estadual de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca, Giovanni Queiroz (PDT). Recebido com aplausos, Pioneiro aproveitou a ocasião para dizer que não é político e sim que está na política, já que se considera mesmo um produtor rural. No último sábado, o PDT de Queiroz fez convenção no Pará e reafirmou apoio à reeleição de Helder Barbalho no pleito do ano que vem.

OAB DO PARÁ

REUNIÃO

O presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará, Eduardo Imbiriba, se reuniu, nesta semana, pela segunda vez, com a desembargadora Célia Regina, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Na pauta, a constante instabilidade do sistema do chamado processo judicial eletrônico e medidas que precisam ser adotadas para que o problema seja resolvido.

VACINA

ESTOQUE

Há menos de uma semana, quando o Estado anunciou novas medidas para incentivo à vacinação contra a covid-19, havia, nos estoques estaduais, mais de 400 mil doses de imunizantes com vencimento próximo - a maioria para 15 de dezembro. Até ontem, quase a totalidade dessas doses já havia sido solicitada pelos municípios, interessados em fazer mutirões de vacinação.

ESFORÇOS

A estimativa é de que mais de 70% das vacinas que estavam prestes a vencer já haviam sido distribuídos até a noite de ontem e a ordem é para que os municípios mantenham e até ampliem seus esforços, já que o Estado continua recebendo remessas de imunizantes.

CRIANÇAS

NUTRIÇÃO

Divulgados ontem, os dados inéditos do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, encomendado pelo Ministério da Saúde, mostram que, em 2019, 80% das crianças brasileiras até cinco anos de idade já consumiam alimentos ultraprocessados como biscoitos, farinhas instantâneas, refrigerantes e bebidas açucaradas. A prática é comum, inclusive, entre bebês menores de dois anos, o que pode trazer consequências ao longo de toda a vida, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. No geral, um quinto (20,9%) das crianças brasileiras até cinco anos consome esses produtos no dia a dia. Os maiores índices estão nas regiões Nordeste (31,1%) e Sudeste (27,2%) e os menores nas regiões Centro-Oeste (19,7%) e Norte (20,6%).

REALIDADE

Para chegar a esses dados, os técnicos do Ministério da Saúde fizeram visitas domiciliares em 123 municípios brasileiros entre fevereiro de 2019 e março de 2020, totalizando 14.558 crianças menores de cinco anos de idade. É a primeira pesquisa com abrangência nacional a avaliar, simultaneamente, nessa faixa etária, as práticas de aleitamento materno, alimentação complementar e consumo alimentar individual, incluindo as deficiências de micronutrientes e vitaminas. O objetivo do ministério é avaliar a alimentação das crianças brasileiras, que, segundo os dados, está distante das recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde, que, também em 2019, lançou o “Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos”.

EM POUCAS LINHAS

► Será realizada amanhã, às 10h, no plenário “Newton Miranda”, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a sessão especial comemorativa aos 75 anos de O LIBERAL. A proposição é do deputado estadual Gustavo Sefer (PSD).

► A sessão terá transmissão, ao vivo, pela TV e radioweb Alepa, e também pelo canal aberto 8.2 UHF digital.

► A empresa Latam está ampliando seus voos no Pará para atender a demanda de fim de ano.

► Serão retomadas as operações da rota Belém-Manaus (AM), que não era operada desde abril de 2020, com dois voos semanais.

► Para Fortaleza (CE), a operação sai de onze para 14 voos semanais, e Macapá (AP) de quatro para sete voos semanais.

► Além disso, ampliará as operações nas rotas Marabá-Brasília (DF) e Santarém-Brasília (DF), ambas de sete para dez voos semanais.

► Os novos espaços inaugurados, ontem, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel ampliam a capacidade do presídio em mais 200 vagas, além de módulo administrativo para servidores.

► Na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, uma das unidades do complexo, foram construídos espaços produtivos como as fábricas de blocos de concreto, de sandálias, de materiais de limpeza, unidade de corte e costura e uma panificadora.

► Ao lançar oficialmente, ontem, no 56º Encontro Ruralista, o Boletim Agropecuário do Pará, o governador Helder Barbalho destacou a relevância da publicação como uma radiografia do setor.

► Helder disse reconhecer a necessidade do trabalho conjunto entre governo e empresários para que o setor enfrente menos burocracia e tenha mais segurança jurídica, infraestrutura e práticas sustentáveis.

► Mas, para o governador, o setor deve discutir modelos de desenvolvimento sustentável.