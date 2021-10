Sem atendimento

A Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci ficará fechada, hoje e amanhã, para serviços de manutenção predial.

Cidadania nos balneários

De hoje até terça-feira, 2, o programa estadual “Praia limpa, praia linda ”desenvolverá ações em Salinópolis e Mosqueiro.



"Não há plano B. Estamos focados na aprovação da PEC.”

A afirmação é do ministro da Cidadania, João Roma. Segundo ele, o governo está empenhado na votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios, que libera espaço para que o Auxílio Brasil pague ao menos R$ 400 para cada família até dezembro de 2022. Roma garante que o governo não pensa em prorrogar o auxílio emergencial.

(J Bosco)

EDUARDO LEITE

Agenda



Em périplo por cidades nortistas, em busca de votos dos correligionários para garantir a vaga de candidato tucano à Presidência da República em 2022, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), cumprirá, hoje, uma agenda em Belém. Além de encontro com a juventude do PSDB e de coletiva de imprensa, o governador irá se reunir com tucanos da “velha guarda” como o ex-governador Simão Jatene e o ex-senador Fernando Flexa Ribeiro, ambos apoiadores de Leite na disputa contra o governador de São Paulo, João Doria.

Cenário



Amanhã, O LIBERAL trará uma entrevista exclusiva com Eduardo Leite. Na conversa com os jornalistas do Grupo Liberal, o governador comentou a polêmica em torno de suposta fraude na filiação de políticos paulistas que seriam favoráveis à escolha de Doria e também foi questionado sobre o cenário estadual.

Ex-governador

boatos



Simão Jatene divulgou, nesta semana, mais um vídeo em suas redes sociais. Desta vez, o ex-governador do Pará informou que, diante de boatos de que ele ou familiares seriam alvos de uma ação de busca e apreensão policial, resolveu formalizar, junto à Delegacia Geral da Polícia Civil, um pedido de informações sobre as investigações que envolvam ele ou membros de sua família. O ex-governador disse que, até a quarta-feira passada, não havia recebido qualquer retorno.



Defesa



O pedido de informações, explicou Jatene, está respaldado na Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal (STF) que dá aos investigados o amplo direito de acesso aos elementos de prova que “já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



LEITOS

Oncológicos



Muitos pacientes oncológicos estão à espera de leitos ou procedimentos no Hospital “Ofir Loyola” (HOL), referência em tratamento de câncer, há mais de 60 dias, contrariando a legislação que garante, ao paciente com câncer, o direito de começar o tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) em, no máximo, 60 dias após o diagnóstico da doença. No caso do HOL, um dos pacientes que reclama esperou cinco meses para começar o tratamento contra o câncer de estômago e, em julho deste ano, foi informado da necessidade de cirurgia. Desde o dia 3 de julho, a família do paciente tem retornado, semanalmente, ao hospital e recebido a informação de que não há leito.

Esclarecimentos



Outra paciente em situação parecida aguarda, há mais dois meses, uma cirurgia para a colocação de uma bolsa de colostomia. Ela conseguiu, recentemente, a internação, mas, neste caso, o hospital alega a falta de especialista para fazer o procedimento, e que a paciente deverá ser transferida para o Hospital de Clínicas “Gaspar Vianna”, o que ainda não ocorreu. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará informou, por meio de nota, que está apurando os casos junto à direção do hospital, mas adiantou que o HOL foi um dos que precisou remanejar leitos durante a pandemia da covid-19. Com a redução dos casos da doença, esses leitos estão sendo reequipados para receber pacientes com câncer.



CASTANHAL

Prevenção



O Ministério Público do Pará (MPPA) ingressou com ação civil pública para que o Sindicato Rural de Castanhal e prefeitura do município sejam obrigados a fiscalizar e cumprir medidas de segurança em prevenção à covid-19 durante a “Exposição Feira Agropecuária”, agendada para o período de 6 a 14 de novembro. O sindicato garante que seguirá o que determina o decreto estadual que autoriza a presença de público em shows com a lotação máxima de 50% da capacidade dos locais onde serão realizados. O MPPA chegou a fazer uma consulta pública para ouvir a população sobre o evento que havia sido suspenso por causa da pandemia.



MUTIRÃO

Vacinas



A partir de hoje, em todo o Pará, será intensificado o mutirão para avançar na imunização contra a covid-19 na faixa etária a partir de 12 anos de idade. A expectativa é que sejam aplicadas um milhão de doses nesses quatro dias do mutirão que vai alcançar os 144 municípios paraenses. Para quem for tomar a segunda dose do imunizante é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação utilizada na primeira dose.





- O Instituto Evandro Chagas vai comemorar 85 anos com uma exposição que contará a história da organização de pesquisa desde a fundação na década de 1930. Será no shopping Bosque Grão-Pará, no período de 6 a 13 de novembro.



- O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos promoverá, hoje, um evento voltado para crianças e adolescentes no município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Serão oferecidos serviços jurídicos e atendimento médico.



- A Diretoria da Festa de Nazaré levará, hoje, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para visitar a Ilha de Mosqueiro e o município de Santa Bárbara que pertencente à região episcopal de Nossa Senhora do Ó.

- A programação é realizada há mais de dez anos e faz parte do calendário oficial do Círio de Nazaré.

- A recém-inaugurada Usina da Paz (UsiPaz) de Ananindeua vai receber hoje, das 8h às 12h, um aulão do programa “Enem Pará Itinerante”.



- Os conteúdos do aulão são de reforço para quem vai encarar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, nos próximos dias 21 e 28 de novembro.



- No local, serão disponibilizados materiais de estudos aos candidatos, dicas para um bom desempenho nas provas e orientações detalhadas por meio de especialistas nas áreas de conhecimento exigidas no exame.

- A Fundação Hemopa anunciou mais uma prorrogação no prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), que oferta 83 vagas para funções de níveis superior e médio em várias unidades do hemocentro do Estado. Agora, as inscrições poderão ser feitas até terça-feira, 2.

- Começará, na quinta-feira, 4, a programação oficial da terceira edição da “Semana da Juventude”. Haverá sessão especial no plenário “Newton Miranda”, da Assembleia Legislativa do Pará.

- A “Semana da Juventude” é promovida pela Comissão Permanente de Prevenção às Drogas, presidida pelo deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos).