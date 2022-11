'Não há o que comemorar', afirma Hamilton Mourão sobre eleição

Preservação ambiental

O Estado do Pará publicou o primeiro Acordo de Pesca, que beneficia 100 comunidades do rio Tapajós, no oeste paraense.



Quem quer ser um milionário?

Apostas da Mega da Virada começam na próxima semana. O prêmio estimado é de R$ 450 milhões, com sorteio dia 31 de dezembro.

Hamilton Mourão (J. Bosco)

"Não há o que comemorar”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente e senador eleito pelo Republicanos-RS, ao declarar que “de uma eleição em que os meios se impuseram aos fins não há o que comemorar, apenas lições e responsabilidades a assumir”. Mourão não detalhou o que quis dizer com a frase, mas a postagem ocorre em meio à polêmica sobre o relatório do Ministério da Defesa sobre a investigação nas urnas eletrônicas.

COP 27

ESTRELA



Cotada para assumir o Ministério do Meio Ambiente no próximo governo Lula, a deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva (Rede), foi tratada como uma estrela ao desembarcar em Sharm El-Sheikh, no Egito, para a 27ª Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27). A passagem de Marina pelos corredores do espaço onde ocorre o evento causou alvoroço. A todo momento, Marina era parada para tirar fotos com admiradores de sua trajetória política.



BRASILEIROS



Ontem, Marina Silva se reuniu com a vice-presidente da Colômbia, Francia Elena Márquez Mina, também famosa pelo ativismo ambiental e na área de Direitos Humanos. Entre os brasileiros que já desembarcaram no Egito está o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), atual presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Nos próximos dias, o governador paraense Helder Barbalho (MDB) se junta ao grupo. Entre as presenças mais aguardadas na COP 27 está a do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que participará dos dois dias finais do evento, 17 e 18 de novembro.

MARAJÓ

LOTAÇÃO



Para este final de semana, o casamento do Círio de Soure, no Marajó, com o feriado prolongado, fez esgotar rapidamente as passagens nas poucas lanchas que fazem o trajeto para o arquipélago. Na lancha rápida, que sai do Terminal Hidroviário de Belém direto para Soure, uma placa afixada nesta quinta-feira tinha o aviso de lotação de quinta até sábado, e a lotação já ocorreu na segunda-feira, 7, de acordo com a atendente do guichê. Nas outras duas opções de lancha, saindo do mesmo porto, mas com destino ao porto do Camará, em Salvaterra, as últimas passagens para o final de semana também foram vendidas na manhã de ontem.



HOSPEDAGENS



Se, de um lado, está difícil para o turista de última hora chegar às duas cidades mais procuradas do Marajó, de outro as pousadas ainda esperavam por melhores resultados com hospedagens. Pesquisa da coluna, para checar hospedagem em Soure e Salvaterra, identificou vagas em duas pousadas conhecidas em cada uma das duas cidades.



VAGAS



Em uma delas, o gerente externou que esperava, ao menos em um feriado prolongado, que houvesse reforço no transporte para a ilha, e ainda torce para que isso ocorra nesta sexta-feira, para que as acomodações das pousadas sejam ocupadas de forma otimizada, já que durante os outros meses a presença dos turistas é menor, principalmente no período do inverno amazônico.

ELEIÇÕES

CONTAS



Balanço do Tribunal Regional Eleitoral revela que 165 candidatos não eleitos no pleito deste ano ainda não haviam apresentado ao órgão as prestações de contas da campanha eleitoral de 2022. O prazo encerrou no último dia 1º de novembro. Todos os eleitos, um total de 63 - incluindo governador, vice-governadora, senador e suplentes, deputados estaduais e federais - apresentaram suas contas ao TRE.



JULGAMENTO



A meta do tribunal é julgar todos os processos referentes às prestações de contas até três dias antes da cerimônia de diplomação, marcada para o dia 21 de dezembro deste ano. Os candidatos que ficarem inadimplentes com a Justiça Eleitoral ficarão inelegíveis para os próximos pleitos e, no caso, dos eleitos, não poderão ser diplomados.

VACINA

BEBÊS



Deve começar no início da semana que vem a campanha de vacinação contra a covid-19 para crianças com idade acima de seis meses de idade. Ontem, a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) recebeu 50 mil doses de vacina Pfizer pediátrica, destinada a crianças até dois anos. A Sespa informou que nas próximas horas faria a distribuição para os municípios que ficarão responsáveis pelo atendimento à população.

Em Poucas Linhas

► Os projetos “Museu Criança” e “Justiça na Escola”, do Tribunal de Justiça do Pará, conquistaram a 3ª e a 4ª colocação na 3ª edição do Prêmio Inova Servidor - Consolidando a Cultura da Inovação. A premiação é promovida pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, na modalidade de serviço. Os projetos premiados foram desenvolvidos por servidores e colaboradores do Departamento de Documentação e Informação, vinculado à Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça do Pará.

► Belém será sede, nos dias 18 e 19 de novembro, do 17º Congresso de Gente e Gestão, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Pará (ABRH-PA). Com tema “RH Protagonista: Humano e Estratégico”, o evento vai debater as consequências do avanço tecnológico no ambiente corporativo. O Congresso vai reunir autoridades no tema, entre eles Alberto Roitman, Amanda Costa e Anderson Bars, da Escola do Caos (SP). O público-alvo são profissionais e estudantes da área de Gestão e Gestão de Pessoas.

► A Vale e o Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN) lançaram, pelo segundo ano consecutivo, edital para o Programa Indígena de Permanência e Oportunidades na Universidade (Pipou). São 55 bolsas mensais de R$ 1 mil e doação de um computador portátil para cada estudante. Além do auxílio financeiro, o programa oferece acompanhamento pedagógico e atividades extracurriculares. Para se inscrever, o estudante indígena deverá ter iniciado seus estudos nos anos de 2021 ou 2022 e estar matriculado em uma das 26 instituições de Ensino Superior selecionadas.