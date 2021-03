'Não há nada mais urgente do que o desejo de viver', diz Rosa Weber sobre pandemia no Brasil

Atenção para a conta de luz

Com a tarifa de bandeira amarela este mês, o consumidor pagará R$ 1,343 para cada 100 kWh utilizados.

Documento fica para depois

O governo prorrogou para 1º de março de 2022 a obrigatoriedade na adoção do novo modelo de carteira de identidade.

Rosa Weber (J. Bosco)

"Não há nada mais urgente do que o desejo de viver”

A frase é da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que o governo federal reative leitos de UTI para tratamento de covid-19 nos estados de São Paulo, do Maranhão e da Bahia. A ministra destacou que o Brasil contabiliza mais de 250 mil mortes por covid-19 e que a demora na aplicação de recursos públicos contra a doença pode multiplicar o número de óbitos.

COVID-19

COLAPSO

A prefeitura de Belém confirmou que o sistema de saúde do município está à beira do colapso, com o aumento substancial de internações de pacientes com covid-19. No início da noite de ontem havia, na rede pública municipal, apenas quatro leitos de UTI disponíveis e estes poderiam ser demandados a qualquer momento por pacientes já internados em leitos clínicos, o que significa que, nas próximas horas, a capital poderá ter fila para internação em Unidade de Terapia Intensiva. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde vai anunciar a ampliação de leitos com a cooperação do Hospital da Beneficente Portuguesa, além de aumentar o uso - por pacientes referenciados pelo município - do hospital de campanha que funciona no Hangar. Também hoje a equipe técnica de saúde se reúne para analisar o boletim epidemiológico da capital. Os dados podem levar ao anúncio de medidas restritivas para aumentar o isolamento social e tentar barrar o avanço do novo coronavírus.

VACINA

O governador Helder Barbalho anunciou, na tarde de ontem, que ainda nesta semana se reúne com representantes dos laboratórios União Química e Gamaleya, que produzem, em parceria, a vacina de origem russa Sputnik V contra o novo coronavírus. “Vamos dialogar com a embaixada russa para o fornecimento de vacinas, auxiliando no avanço da cobertura de imunização no Estado”, escreveu Helder em suas redes sociais. A meta do governo do Pará é comprar, por conta própria, 3 milhões de imunizantes para somar às doses distribuídas pelo Ministério da Saúde.

BARULHO

OPERAÇÃO

A prática de motoqueiros de sair pela madrugada com descargas barulhentas, acabando com o sossego de moradores em vários pontos de Belém, foi finalmente alvo de uma ação.

Apreensão

A ação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) ocorreu na noite do último sábado, no distrito de Icoaraci. Quinze motos foram apreendidas. Moradores de bairros como Pedreira e São Brás esperam que as ações se estendam por outros pontos da capital nos próximos finais de semana.

PRAIAS

CONTAMINAÇÃO

O Ministério Público Federal abriu procedimento para investigar as causas do aumento de microrganismos chamados de cianobactérias nas águas das praias do Caripi, Itupanema, Conde e Beja, e também no entorno do porto da Vila do Conde, em Barcarena. Após denúncias de moradores da área, o Instituto Evandro Chagas coletou, em janeiro, amostras em vários pontos e constatou a presença das cianobactérias em quantidade 22 vezes acima do limite estabelecido pela lei que regulamenta os parâmetros para a qualidade da água.

IRRITAÇÃO

Esses microrganismos fazem surgir nas águas uma espécie de pasta verde. Segundo os pesquisadores do Evandro Chagas, essas substâncias podem causar problemas como irritação da pele, por isso a água foi considerada imprópria para banho e consumo em geral, mesmo se fervida. Outro efeito dessas cianobactérias é reduzir o oxigênio na água, o que pode levar à morte dos peixes. Os pesquisadores devem apresentar, ainda nesta semana, novo laudo listando o tipo de substâncias tóxicas que esses organismos estão expelindo na água. O próximo passo é buscar a causa do problema. Barcarena é um dos principais polos industriais do Pará.

CORREGEDORIA

JUDICIÁRIO

A corregedora-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, assumiu, nesta gestão, atribuições que antes cabiam a duas corregedorias, da capital e do interior. Diante das dimensões continentais do Estado, com diferenças de estrutura entre as comarcas, a magistrada promete que vai priorizar a redução dessas desigualdades, equipando as comarcas mais carentes e promovendo a integração entre os juízes. Para isso, a ideia é adotar medidas preventivas. Essas diretrizes foram apresentadas por Rosileide durante aula no curso de formação dos novos juízes concursados.

Em poucas linhas

► Interessados em entrar na lista de espera por bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) devem acessar a página de inscrição, com seu número e senha do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente, nesta segunda (1º) e terça-feira (2), e manifestar interesse em participar do processo.

► Contribuintes de pelo menos três estados e cinco municípios podem começar a pagar impostos via Pix. Com auxílio de uma tecnologia desenvolvida pelo Banco do Brasil (BB), os governos locais começam a cobrar tributos por meio do sistema instantâneo de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central.

► Segundo o Banco do Brasil, os governos do Acre, do Piauí e de São Paulo iniciaram a integração à nova tecnologia, que permite gerar um código QR (versão avançada do código de barras) que pode ser fotografado com a câmera do celular para pagar impostos por meio do Pix. Os municípios de Eusébio (CE), Linhares (ES), São José dos Campos (SP), Uberlância (MG) e Vila Velha (ES) também estão aderindo à solução.

► Pesquisadores da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realizaram uma pesquisa para avaliar os efeitos do estresse oxidativo em pacientes com quadro grave de covid-19. Após analisar 77 pessoas, o estudo concluiu que a gravidade da doença não é fator determinante para provocar mudanças no sistema de defesa antioxidante.

► Segundo a PUC, a pesquisa é a primeira a apontar para essa conclusão. No entanto, o posicionamento não é definitivo, pois outras pesquisas sugerem que o estresse oxidativo pode agravar várias doenças.

► Um estudo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Amazônia constatou que a carga viral de pacientes contaminados pela cepa P.1 do novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma variante provavelmente desenvolvida no Amazonas, é bem maior do que em pacientes com outras cepas que circulam no Amazonas. O SARS-CoV-2 é o vírus que causa a covid-19.