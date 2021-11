'Não gosto da forma como a esperança é tratada no Brasil', declara Fernanda Montenegro

Novidade no mercado

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis liberou a venda por delivery de gasolina comum e etanol.

De olho na bolada

A Mega-Sena pode pagar o terceiro maior prêmio do ano amanhã. As apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas e internet.

(J.Bosco)

"Não gosto da forma como a esperança é tratada no Brasil, onde a solução é sentar e esperar. Temos que ter uma esperança ativa, que produza soluções.”

A afirmação é da atriz Fernanda Montenegro, eleita ontem para a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL), antes ocupada por Affonso Arinos de Mello Franco. A declaração foi dada ao portal do jornal “O Estado de S. Paulo” logo após a divulgação da eleição na ABL.

COMÉRCIO

Expectativa

O comércio varejista da capital paraense estima que as vendas de fim de ano devem aumentar em 20% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o País enfrentava um dos momentos mais críticos da pandemia de covid-19. Além do comércio varejista, o avanço da vacinação contra o vírus e a diminuição do número de casos da nova doença representam um alívio para setores como o de turismo, que já registra um maior número de viajantes nas últimas semanas.

Contratações

As maiores empresas varejistas começaram, em outubro, as contratações de trabalhadores temporários para o período das festas de fim de ano. A média de contratações no Pará deve ficar em torno de três mil. Neste mês, começam a ser abertas as vagas nas médias e pequenas empresas que registram aumento de vendas mais para as últimas semanas do ano.

AMAZÔNIA

Soluções

Líderes nacionais e internacionais que atuam em defesa da região amazônica vão se reunir, hoje, a partir das 10h (horário de Brasília), durante a terceira edição do “Amazon Solutions Day”. O evento faz parte da programação da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, e será transmitido, ao vivo, pelo canal da Fundação Amazônia Sustentável no YouTube. A transmissão será em inglês e português. O “Amazon Solutions Day” será dividido em painéis.

Missão

A deputada federal Vivi Reis (PSol-PA) desembarcará, hoje, em Glasgow, na Escócia (Reino Unido). Ela faz parte da missão oficial da Câmara dos Deputados enviada para a COP26. Além de participar das programações oficiais da Cúpula do Clima, Vivi foi convidada para outros eventos paralelos, um deles é da organização criada por Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos.

BALÉ

Bolshoi

O Pará é um dos 13 Estados com representante na seletiva anual da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC), a única filial no mundo do famoso Teatro Bolshoi de Moscou. A seletiva presencial para os futuros alunos será hoje e amanhã, com a participação de 170 crianças e adolescentes. Uma delas é a paraense Maria Clara Calisto Costa, que mora em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Essa é considerada a maior seleção de dança do País.

Benefícios

O Teatro Ballet Bolshoi de Moscou foi fundado em 1976 e é considerado o número um do mundo. No Brasil, a única filial tem hoje alunos oriundos de 22 Estados e outros dois países (Argentina e Paraguai). Os bailarinos, que são selecionados nas escolas das redes públicas e em projetos sociais por todo o País, recebem benefícios até o fim dos estudos. Dos bailarinos formados na escola do Bolshoi do Brasil, 68% atuam no mercado mundial da dança.

MPT

Suspensão

O Ministério Público do Trabalho (MPT) suspendeu as atividades presenciais no município de Santarém, no oeste paraense. A medida foi tomada porque, segundo dados divulgados pela prefeitura, na última terça-feira, todos os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos reservados para pacientes de covid-19 estavam ocupados. “Considerando a necessidade de resguardar a saúde dos procuradores e servidores atuantes na Procuradoria do Trabalho no município de Santarém, bem como do público em geral, o Ministério Público do Trabalho resolve suspender o expediente presencial”, informou a nota emitida pelo MPT.

NOVA IPIXUNA

Conflito

O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado estadual Carlos Bordalo (PT), enviou ofício ao Ministério Público do Estado e à Secretaria de Estado de Segurança Pública pedindo que os dois órgãos acompanhem a situação das famílias do acampamento “São Vinícius”, no município de Nova Ipixuna. Há relatos de que, anteontem à tarde, um grupo de homens armados invadiu o acampamento e ameaçou mulheres, idosos e crianças. Segundo a Comissão da Pastoral da Terra de Marabá, cerca de 70 famílias vivem no acampamento.

EM POUCAS LINHAS

► O “Novembro Azul” terá, em Ananindeua, um mutirão para consultas com médicos urologistas. As consultas podem ser marcadas em uma das 62 unidades municipais de saúde. A abertura oficial da campanha será nesta segunda-feira, 8, às 14h.

► A Prefeitura de Belém lançará, hoje, uma operação especial para reorganizar a Feira do Açaí, situada no complexo do Ver-o-Peso. A operação vai mobilizar agentes de sete órgãos da gestão municipal e começará a partir das 14h.

► Batizada de “Campeão 9”, a nova embarcação que fará o trajeto de Belém para os municípios marajoaras de Soure e Salvaterra começará a operar no mês que vem. A lancha tem capacidade para 180 passageiros, é climatizada e promete fazer a travessia em apenas 90 minutos.

► O Ministério Público do Pará e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados em Belém lançarão hoje, às 11h, a exposição fotográfica “Atravessando Fronteiras e Descobrindo Imagens: a Importância da Integração de Pessoas Refugiadas”. A mostra ficará aberta no Boulevard Shopping Belém.

► A Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (Avao) precisa de doações de fraldas geriátricas simples (tamanhos “M” e “G”). Tudo o que for doado vai para os pacientes internados para tratamento do câncer em Belém. Por semana, a Avao repassa cerca de 1,7 mil unidades aos doentes, a maioria vinda do interior do Estado.

► Estão abertas as inscrições para o processo seletivo especial 2021 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) com oferta de 40 vagas para o bacharelado em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, no município de Alenquer.