R70: 'Não fazer nada pode ser pior'

Depressão afeta idosos

Mais de um terço dos adultos (34%) mais velhos e idosos brasileiros têm sintomas da doença, revela estudo da Unicamp.

Injúria racial

Pesquisa do MPF mostrou que nove em cada dez casos de injúria denunciados à PF entre 2000 e 2021 terminaram sem indiciamento.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"Não fazer nada pode ser pior.”



Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ao sinalizar que a instituição está negociando para reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito. Em junho, a taxa média de juros no cartão de crédito rotativo atingiu o patamar de 437,25%.

MEIO AMBIENTE

REVISÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) revogou 74 portarias consideradas obsoletas para a gestão do setor. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem. O órgão informa que a meta é garantir “maior clareza e objetividade ao arcabouço jurídico ambiental do Estado, além de facilitar e desburocratizar o acesso aos serviços oferecidos pela Secretaria”. A revogação é resultado de um amplo trabalho de revisão jurídica. Mais de 180 atos administrativos já foram analisados e o estudo deve ser concluído ainda neste ano, com a publicação de portarias atualizadas.

ANISTIA

MARCO

Uma programação especial em Belém marcará, amanhã, os 44 anos de instituição da Lei da Anistia, considerada um dos marcos do fim da ditadura militar no Brasil. Organizado pelo governo do Pará em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o “Memórias da Ditadura” se iniciará às 10h, com visitação guiada ao Arquivo Público do Estado, onde estão armazenados documentos do antigo Departamento de Ordem Política e Social, o Dops.

SESSÃO

Haverá, ainda, sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado e um ato político-cultural na Casa das Onze Janelas, que ao longo do período militar abrigou a 5ª Companhia de Guarda e foi utilizada como local de encarceramento e tortura de presos políticos. O ato terá depoimento de presos políticos que tiveram os direitos recuperados após a Lei da Anistia.

COP

INVESTIMENTOS

No dia 31, o coordenador do Comitê Executivo Municipal da COP 30, secretário Luiz Araújo, estará em Brasília para mais uma rodada de reuniões com o Comitê Técnico à frente da Conferência Anual das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP 30.

AÇÕES

O encontro é para alinhar as ações entre as esferas de governo, para execução do cronograma de obras de infraestrutura, logística e de organização do evento que a capital paraense vai sediar em novembro de 2025. Com investimentos que representam R$ 1,2 bilhão, a COP promete mudar a face da cidade em áreas como saneamento, transporte, mobilidade, fortalecimento do turismo de eventos e gastronômico e preservação do patrimônio.

CAIXA

MARAJÓ

A Caixa Econômica Federal alterou o cronograma da Agência-Barco Ilha de Marajó e o navio não seguirá a programação divulgada no último dia 21. A unidade fluvial que atende ribeirinhos das cidades onde não existem agências físicas passará a semana em Soure e fará o atendimento de moradores de Salvaterra, Cachoeira do Arari e de Santa Cruz do Arari. Na próxima semana serão feitos atendimentos em Muaná, Limoeiro do Ajuru, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho e Bagre.

ÇAIRÉ

DATAS

A prefeitura de Santarém confirmou para o período de 14 a 18 de setembro a edição especial em comemoração aos 50 anos do Festival do Çairé. A apresentação dos tradicionais botos será feita em dois dias. Na sexta-feira, 15, o Boto Tucuxi, e, no sábado, 16, o Boto Cor de Rosa. O Çairé é um dos principais eventos do calendário paraense de festas tradicionais.

PESCA

POTENCIAL

Será realizada nos dias 9 e 10 de setembro a II edição do Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré, na praia da orla no município de Vitória do Xingu. A primeira edição, realizada no ano passado, atraiu competidores e turistas de vários estados, e contou com 40 equipes. O mercado da pesca esportiva movimenta em torno de 200 bilhões de dólares no mercado global, o equivalente a cerca de R$ 1 trilhão, e o Pará está entre os Estados com grande vocação para o setor.

CIÊNCIA

ENCONTRO

O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, comanda hoje, na Universidade Federal do Pará, debate no evento de lançamento da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira, que terá a UFPA como sede e será realizada em julho de 2024, em Belém. A escolha da UFPA para sediar a SBPC 2024 foi feita em reunião do Conselho da Sociedade Científica.

EM POUCAS LINHAS

- Os deputados estaduais Lívia Duarte (PSOL) e Carlos Bordalo (PT) irão representar a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) na Missão África, que vai reunir intelectuais, cientistas e autoridades de vários países em visita a Cabo Verde e Guiné-Bissau, na África, em outubro.

- O comércio atacadista foi o destaque na geração de empregos formais no setor, no Estado do Pará, no primeiro semestre deste ano, segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.

- O saldo no subsetor por Atacado foi de 1.920 postos de trabalho, seguido do subsetor Varejista, com saldo positivo de 854 postos de trabalho, e do subsetor de Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com a geração de 710 postos.

- Estão abertas até 27 de agosto as inscrições para o seminário “Regularização Fundiária Urbana para a Promoção do Solo Seguro na Amazônia - Experiências de Cooperação Municípios e UFPA”.

- O evento é promovido pela Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará e destinado a magistrados, servidores da Justiça, gestores públicos, representantes do poder público municipal e sociedade civil.

- Será realizado de 26 de agosto a 2 de setembro, em Belém, o Festival Vale Amazônia, que vai levar ao Espaço São José Liberto talk shows, rodas de conversa, shows com artistas locais e nacionais, programações infantis e feiras de produtos artesanais.

- Polêmica: o vereador de Ananindeua Zezinho Lima (PL) protocolou projeto de lei para proibir, no município, a participação de crianças e de adolescentes em parada do orgulho gay ou LGBTQIA+.

- A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reabriu a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Bolívia, no próximo dia 8 de setembro, no Mangueirão. É possível adquirir bilhetes de arquibancada Lado A (R$ 200) e Lado B (R$ 300).