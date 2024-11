R70: 'Não faço e jamais faria algo fora das quatro linhas', diz Bolsonaro

Turismo

De janeiro a outubro, os gastos de brasileiros em viagens internacionais foram os maiores desde 2019: somaram US$ 12 bi.

Tesouro Direto

Investidores poderão usar os títulos públicos como garantia para aluguel e empréstimos mantendo a rentabilidade dos ativos.

Legenda (J.Bosco)

"Não faço e jamais faria algo fora das quatro linhas.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, disse ontem que em nenhum momento discutiu a possibilidade de aplicar um golpe de Estado para impedir a posse de Lula, mas que estudou “todas as medidas possíveis dentro da Constituição”.

INDÍGENAS

RECURSOS

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, cancelou toda sua agenda para participar, ontem, de uma reunião histórica com 62 caciques de diferentes etnias no Pará. Organizado pelo gabinete do senador Beto Faro (PT-PA), o encontro conectou lideranças de 524 localidades, representando mais de 80 mil indígenas, para tratar de demandas relacionadas à participação no Fundo Amazônia. O próximo encontro entre as partes deverá ocorrer em janeiro de 2025.

CAPACITAÇÃO

Durante o encontro, Mercadante reiterou que o Fundo Amazônia deve ser um instrumento de apoio eficaz às comunidades indígenas, guardiãs da floresta. Em suas propostas, enfatizou a importância de ter uma relação direta com as associações indígenas e propôs ao senador Beto Faro (PT-PA) realizar oficinas de capacitação com o apoio do BNDES, além de organizar uma agenda de visitas aos territórios tradicionais.



SINDICATOS

EXCELÊNCIA



Quatro projetos da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) estão na final do Prêmio Excelência Sindical da Indústria 2024, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para valorizar, ampliar e fortalecer a representatividade do setor. Os vencedores serão anunciados no dia 27 de novembro, durante o Encontro Nacional da Indústria (ENAI), em Brasília. Na categoria Federação, a Fiepa concorre com os projetos “Assessoria de Crise para o Embargo da Carne Brasileira na China”, do Sindicarne; “MapRedes - Mapeando Fornecedores na Amazônia”; e “Redes - Iniciativa do Sistema Fiepa”, da Fiepa Redes. Já na categoria Sindicato, o Sinquifarma representa o Pará com o projeto “Amazônia na Pele”, voltado ao setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.



RESERVA

ANÁLISE



É grande a expectativa em torno das providências que serão tomadas pelo prefeito eleito de Castanhal, Hélio Leite, sobre a liberação de uma obra, inclusive com autorização para derrubada de árvores na vila de Apeu, onde há uma reserva ambiental que, por coincidência, foi criada por um projeto de lei apresentado na Câmara dos Vereadores justamente pelo hoje deputado federal e prefeito eleito. O que se espera é que Hélio Leite faça uma análise criteriosa do processo para que não pairem dúvidas sobre a forma como tal licença foi concedida, principalmente entre os moradores da vila centenária.



DÚVIDAS



A criação da reserva foi sancionada em 1989 pelo então prefeito José Soares da Silva, o Dr. Soares. O local fica às margens do rio Apeú, delimitado entre a transApeú e a BR-316. Agora, um suposto proprietário teria desmatado a área para construir uma praça de alimentação alegando que a parte desmatada estaria fora da reserva. Parte da população local, contudo, contesta essas informações.



NEGRITUDE

HOMENAGENS



A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) e a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realizam, no próximo sábado, 30, programação alusiva ao Dia da Consciência Negra e Preamar da Consciência Negra, no Museu do Estado do Pará (MEP), em Belém. Durante a programação, será disponibilizada a exposição “Dos Rios, das Matas e das Estradas: Retratos Negros da Amazônia”, que reúne produções do fotógrafo Jeremias de Oliveira Santos, especialista em imagens de corpos negros em diferentes paisagens e territórios. As imagens evidenciam a presença afro em diversos espaços da Amazônia, sobretudo localidades de distintos municípios do Pará.



HOSPEDAGEM

TREINAMENTO



O governo do Pará, em parceria com a Booking.com, plataforma de hospedagens, promove hoje o “Webinar: Cadastre sua propriedade na Booking.com para a COP 30”. O evento é destinado aos proprietários interessados em alugar seus espaços durante a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontecerá em novembro de 2025, em Belém. Especialistas vão explicar o processo de cadastro gratuito e como melhorar a página de cada propriedade para atrair mais visitantes. Também serão oferecidas dicas sobre o comportamento de reserva dos hóspedes. A ampliação da oferta de leitos em Belém faz parte da estratégia do governo do Pará para receber a COP 30.

Em Poucas Linhas

- A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) firmou um contrato com uma subsidiária da Glenclore, empresa suíça de mineração, para a venda da sua participação acionária na Alunorte por R$ 236,8 milhões.



- O advogado Sebastião Godinho, articulista de O Liberal, faz hoje palestra com o tema “os artistas que embelezaram Belém”. Será às 17 horas, na sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. O evento marca o Dia do Patrimônio Histórico de Belém.



- A partir deste mês, a Câmara de Negociação, Conciliação, Mediação e Arbitragem (PCAM) da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) passa a receber demandas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Os casos, inicialmente, deverão estar relacionados ao atraso na emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas a expectativa é de incluir mais serviços futuramente.



- A PCAM irá atender demandas referentes a atrasos entre 30 dias e 10 meses para emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



- O “Concerto para Gaza: Artistas de Belém em Solidariedade ao Povo Palestino” será realizado na próxima quinta-feira, 28, das 18h às 20h, no Memorial dos Povos (Palacete Bolonha).



- O evento terá a participação de vários artistas, entre eles Ju Abe, Bruna BG, Pedrinho Callado, Pelé do Manifesto e Andréa Pinheiro.



- A organização é da prefeitura de Belém, em parceria com entidades como Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e outras organizações da sociedade civil.



- Na próxima quinta-feira, 28, Belém receberá a 6ª edição do Concurso Nacional de Cacau Especial – Sustentabilidade e Qualidade.



- O evento será realizado no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia pelo Comitê Internacional de Qualidade de Cacau Especial (CNQCE), com coordenação local da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).