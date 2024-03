'Não estou cumprindo o que prometi e sei disso', diz Lula sobre queda de popularidade

“Governo nos Bairros”

Ação de hoje levará serviços de saúde, assistência social e cidadania à praça União, no residencial Portal do Aurá I.

IRPF

A Receita Federal informou que até as 17h de ontem foram entregues 1,15 milhão de declarações. Prazo acaba em 31 de março.

(J. Bosco / O Liberal)

"Estou aquém do que o povo esperava que eu estivesse."

Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser questionado sobre a queda de popularidade. Durante agenda no Rio Grande do Sul, na sexta-feira, o presidente foi direto: “Não estou cumprindo aquilo que prometi, e eu tenho conhecimento disso.”

CARBONO

EMPREGO

Um dos principais gargalos para o desenvolvimento do mercado de recuperação florestal com vistas à captura de carbono está na falta de mão de obra especializada. O governo brasileiro estima que, nos próximos anos, 12 milhões de terras devem ser destinadas para reflorestamento, o que pode gerar cerca de 2 milhões de empregos. O Pará deve ficar com um terço dessa fatia. São vagas para atuar em viveiros para produção de mudas, monitoramento das florestas plantadas e negociação no mercado global de carbono. Mesmo em estágio inicial, as empresas têm se ressentido da falta de mão de obra especializada.

CRECHES

BELÉM

A secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, anunciou ontem a construção de creches, escolas de educação infantil e de ensino fundamental na modalidade tempo integral nos bairros do Jurunas, Condor, Tenoné e no distrito de Outeiro. As obras vão exigir investimentos de R$ 29 milhões. Os recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento. Até o final deste mês será reinaugurada, no conjunto Satélite, a primeira experiência da rede com ensino em tempo integral. A nova escola será nomeada Padre Bruno Sechi, uma homenagem a quem dedicou a vida na educação de crianças e adolescentes.

CLIMA

COMITÊ

O Comitê Executivo do Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática (FPMAC) vai finalizar, nos próximos dias, o edital para seleção dos nomes que formarão a Câmara Técnica de Bioeconomia. No edital constarão os critérios para inscrição de instituições representativas da sociedade civil e do terceiro setor na Câmara. A Câmara Técnica é definida como canal de participação de comunidades tradicionais e de representantes da iniciativa privada no Fórum e no Plano Estadual de Bioeconomia, o PlanBio, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado.

ATLETA

RECONHECIMENTO

Primeiro atleta brasileiro a conquistar medalha de ouro em Olimpíada, Guilherme Paraense, nascido em Belém, pode ganhar um reconhecimento histórico e permanente já a partir desse ano, que será marcado pelos Jogos de Paris. O deputado federal Raimundo Santos deu entrada no Projeto de Lei 723/2024 para torná-lo “Patrono do Esporte Olímpico Brasileiro”. Guilherme Paraense, que dá nome à arena Mangueirinho, em Belém, então com 36 anos, conquistou a medalha olímpica nos Jogos Olímpicos da era moderna na prova de pistola rápida em 25 metros, no dia 3 de agosto de 1920, na Bélgica. Ele também foi bronze por equipe na prova de pistola livre.

TIRO ESPORTIVO

A trajetória vitoriosa da equipe de tiro esportivo da qual participou foi retratada no documentário “Ouro, prata, bronze... e chumbo!”, produzido e dirigido pelo jornalista e escritor José Roberto Torero, vencedor do Prêmio Jabuti em 1995 pelo livro “O Chalaça”.

PGE

ALIMENTOS

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) entregou quase uma tonelada de alimentos não perecíveis arrecadados pela instituição nas inscrições do 2º Programa de Estágio em Pós-Graduação e do 13º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior, ambos em andamento. Este é o segundo ano que a doação de alimentos é requisito para a confirmação da inscrição nos seletivos. Ao todo, foram arrecadados 938 quilos de alimentos, superando os 700 doados no ano passado. Os alimentos foram entregues a quatro instituições, localizadas em Belém, Santarém e Marabá, onde a PGE tem sua sede e regionais.

PESCADO

AÇÃO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) iniciou a fiscalização de trânsito nas barreiras sanitárias estaduais e postos de fronteira, para garantir o cumprimento do decreto que restringiu a saída de pescado do território paraense no período da Semana Santa. Equipes de fiscais estaduais agropecuários, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão em pontos estratégicos nas rodovias verificando tanto a documentação, e se o produto é transportado e acondicionado de acordo com as normas sanitárias.

PROIBIÇÃO

Segundo o decreto, até 28 de março fica proibida a movimentação de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e salgado para fora do Estado. A iniciativa também suspende a emissão da Guia de Transporte Animal (GTA) para pescado vivo e a emissão de nota fiscal para a comercialização de qualquer pescado.

Em Poucas Linhas

► Termina nesta segunda-feira, 18, o prazo para que donos de veículos com final de placas 04 a 34 façam o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos.

► O benefício pode chegar a 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa.

► Uma planta ornamental chamada de Justicia secunda, mas popularmente conhecida como “raiz do sangue” e “sanguinária”, é objeto de pesquisa da estudante do curso de Farmácia Allana Ataíde, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

► Ela descobriu que a espécie é rica em antioxidantes naturais, e os resultados obtidos a partir da análise do extrato das folhas apontam a possibilidade de aplicações biotecnológicas.

► O Hospital Ophir Loyola (HOL) abriu inscrições para o Processo Seletivo Complementar, que busca preencher vagas remanescentes do Programa de Residência Médica da instituição. O edital está disponível no site do HOL e os interessados podem se inscrever até segunda-feira, 18.

► Para inscrever-se no programa de Neurorradiologia, o candidato precisa ter formação em neurologia, neurocirurgia ou radiologia e diagnóstico por imagem.

► Neste sábado, 16, Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, uma coalizão formada por redes de jovens lança a campanha “Queremos já! Secretaria de Juventude do Pará”, para conscientizar a sociedade sobre a importância de políticas públicas voltadas para a população de 15 a 29 anos que, no Pará, soma mais de 2 milhões de habitantes, segundo o último levantamento do IBGE.