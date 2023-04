Acesso ao trabalho

Mulheres em situação de violência doméstica terão prioridade no atendimento pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Concursos públicos

O governo irá lançar até 10 de abril o primeiro bloco de concursos públicos autorizados para administração federal.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Não estamos falando em criar impostos ou de aumentar a carga tributária.”



Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que reconheceu mais uma vez a necessidade de arrecadar até R$ 150 bilhões a mais para sustentar o projeto do arcabouço fiscal. Ele reforçou, no entanto, que não há previsão de aumento de impostos.

COMÉRCIO

ABERTURA

O comércio de Belém poderá funcionar normalmente no feriado da Sexta-feira Santa, conforme determina o acordo coletivo, assinado entre patrões e empregados do setor de varejo. E a expectativa é de boas vendas, apontam as projeções do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas-Belém), com base em pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará) referente à Páscoa. Os números apontam que, na Região Metropolitana de Belém, os segmentos mais impactados pela data serão o de presentes ligados à temática Páscoa, seguido de alimentos e bebidas e gastronomia. Na avaliação do presidente do Sindilojas Belém, Eduardo Yamamoto, a data representa um importante momento para gerar liquidez à economia, dada a possibilidade de movimentação do comércio.

ATAQUE

ESCOLA

O ataque a uma escola estadual na Zona Oeste de São Paulo, que resultou na morte da professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, fez crescer a quantidade de boatos que tem deixado pais e mães aflitos. No Pará, na cidade de Castanhal, a Polícia Civil investiga um bilhete de suposto aluno, com teor ameaçador, compartilhado nas redes sociais. O aviso teria sido encontrado na Escola Estadual Lameira Bittencourt. Os policiais se deslocaram ontem pela manhã até a escola particular, mas o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, coronel Francisco Galhardo, informou que, após visita técnica, nada de estranho foi observado no local. Mesmo assim, a tensão tomou conta de alunos e professores ao longo do dia.

FLORESTA

INVESTIMENTO

O programa “Realiza Pará”, do governo do Estado, vai receber recursos internacionais do Fundo Floresta, destinado à proteção da Amazônia brasileira.

EUROS

A iniciativa paraense foi selecionada pelo banco de desenvolvimento alemão Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW), que vai liberar 13 milhões de euros para serem aplicados em proteção florestal e controle do desmatamento. O programa deverá fomentar o Plano Estadual Amazônia Agora, estratégia do governo estadual com ações de curto, médio e longo prazos, voltadas para o desenvolvimento sustentável. A meta é tornar o Pará um estado Emissor Líquido Zero (ELZ) até 2036.

DESEMBARGADOR

APOSENTADORIA

Enquanto o Tribunal de Justiça do Estado do Pará fica aguardando a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará decidir pela lista que será indicada para ocupação da vaga em decorrência da aposentadoria do desembargador Milton Nobre, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região iniciará processo para formação de lista para escolha do novo desembargador que integrará a Corte trabalhista na vaga aberta em decorrência da aposentadoria do desembargador Mário Leite Soares. Ele já está em processo de aposentadoria.

LEPTOSPIROSE

ALERTA

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou nota técnica recomendando que a população do oeste do Estado evite nadar, tomar banho ou beber água doce de fonte que possa estar contaminada pela água da inundação. A medida é para prevenir casos de leptospirose, que aumentam neste período de enchentes. A doença é transmitida principalmente pela urina de roedores, quando há contato da água contaminada com cortes ou arranhões. Só neste ano foram registrados 124 casos suspeitos em Santarém.

WARAO

DESCASO

Moradores do bairro da Campina, localizado na área central de Belém, enviaram à coluna um pedido de socorro em relação à casa que abriga venezuelanos indígenas da etnia warao. O imóvel fica na travessa Campos Sales, entre as ruas Aristides Lobo e Riachuelo, e está em condições precárias, com goteiras, sem banheiros adequados e falta de segurança. O aluguel mensal de R$ 1,5 mil é pago em parcelas diárias, mesmo assim, a casa é frequentemente invadida por usuários de drogas.

Em Poucas Linhas

► O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, lançou ontem o Bolsa Talento, que garante a permanência dos atletas paraenses nas competições.

► O programa beneficia atletas em modalidades olímpicas, paraolímpicas e também amadoras. Para este ano será destinado o total de R$ 1,5 milhão para o benefício dos desportistas.

► Hoje e amanhã será realizada a tradicional feira do peixe vivo. Além dos locais já conhecidos da população, como a Fundação Cultural Tancredo Neves (Centur) e a Aldeia Amazônica, a edição 2023 funcionará em duas Usinas da Paz (Usipaz): do Guamá e Icuí-Guajará, e na sede da Secretaria de Estado de Educação.

► Serão ofertadas trinta toneladas de peixes de várias espécies, caranguejo e camarão.

► A violência nas escolas é motivo de preocupação da sociedade. A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) protocolou requerimento na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), nesta terça-feira, 4, a fim de que seja realizada uma sessão especial para discutir com as autoridades e representantes da sociedade civil formas de prevenir ataques a instituições de ensino do Estado.

► Sobre queixa de corretores de imóveis publicada neste espaço, na última segunda-feira, a Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) enviou nota à coluna garantindo que está tomando medidas para “dar celeridade aos processos”, entre elas, o sistema de agendamento eletrônico, contratação e treinamento de servidores do atendimento, ampliação e controle digital de senhas.

► A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém informa ainda que a arrecadação vem aumentando, com crescimento médio de cerca de 10% ao ano.