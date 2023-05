'Não é uma construção narrativa, é uma realidade', defende Gabriel Boric, presidente do Chile

Saúde da coluna

A UFPA mantém projeto de assistência e prevenção de disfunções na coluna, com atendimento gratuito e cadastro online.



Família pelo mundo

Grupo internacional de pesquisa que inclui o Museu Goeldi criou base de dados de termos usados ao citar parentesco em 1.200 línguas.

"Não é uma construção narrativa, é uma realidade"

GABRIEL BORIC, presidente do Chile, ao criticar o discurso do presidente Lula - feito na véspera da cúpula iniciada ontem, com líderes da América do Sul -, afirmando que havia “narrativas” sobre a situação política da Venezuela.

SESAN

DEBOCHE

Desde o domingo (28), a página oficial do órgão responsável por serviços como coleta de lixo na capital paraense passou a responder às queixas dos contribuintes com deboches, memes e, em alguns casos, ofensas. O tom usado pelo social media chamou a atenção e logo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. No final da manhã de ontem, a Sesan divulgou nota garantindo que as respostas “não refletem a postura e orientação institucional do órgão”. No comunicado, a secretaria pede desculpas e informa que tomou providências internas para que o ocorrido não se repita.

ESTÁDIO

PROTEÇÃO



O Estádio Olímpico do Pará, que vai ser palco de eventos de grande porte como shows, está recebendo, desde domingo, uma malha sintética para assegurar a proteção da grama. O piso, denominado Easy Floor, é composto por materiais específicos para não causar danos ao gramado.



PARTIDAS



O piso sintético a ser instalado no Mangueirão também permite que a vegetação não seja completamente abafada e danificada por estar coberta. A ideia é que, passados os shows, a cobertura seja retirada e o estádio esteja pronto para suas atividades-fim, que são as partidas de futebol.

TABACO

RISCOS

Hoje é o Dia Mundial sem Tabaco. Estimativas apontam que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo têm a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), relacionada ao tabagismo. No Brasil, a DPOC é considerada a quarta causa de morte da população e atinge 15% dos brasileiros, sendo mais comum na faixa etária a partir dos 50 anos. Porém, o uso de cigarros eletrônicos, três vezes mais nocivos que os cigarros comuns, tem aumentado o registro de casos entre jovens.

ANISTIA

COBRANÇA



A Anistia Internacional enviou carta aberta ao presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), registrando a preocupação com a demora do Estado brasileiro para solucionar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.



MANDANTES



O documento foi enviado também aos grandes jornais do País, incluindo o LIBERAL. Na carta, a Anistia Internacional ressalta que “cinco anos após o assassinato, as autoridades seguem sem solucionar questões sobre o tiroteio fatal que vitimou a defensora dos direitos humanos”. A principal questão, ainda sem resposta, é sobre quem foram os mandantes do crime.

MÉDICOS

PEDIDO

Estudantes do último semestre de medicina da Universidade Federal do Pará querem que a instituição antecipe o calendário acadêmico em uma semana, para que eles não sejam excluídos do Mais Médicos. Pelo calendário acadêmico, a formatura ocorre sete dias após o fim do prazo de entrega dos documentos para a efetivação no programa.



VAGAS



Sem essa antecipação, segundo os estudantes, cerca de 80 médicos formados no Estado perderão a chance de disputar as vagas, que passarão a ser ocupadas por profissionais de outros Estados ou estrangeiros. O Pará é o estado da região Norte com mais vagas. Serão contratados 644 profissionais para atuarem em 123 dos 144 municípios do Estado.

BIOECONOMIA

AÇAÍ

A nova diretora de Negócios da Embrapa, Ana Euler, estará em Belém amanhã para participar do evento “Açaí: Força da Sociobioeconomia Amazônica”. Ela será uma das debatedoras na mesa-redonda que vai tratar de políticas públicas para a sustentabilidade da cadeia de valor do açaí. Engenheira florestal de formação, Ana Euler é especialista em bioeconomia e no potencial de mercado dos produtos da região. Ela assumiu a diretoria com o propósito de trazer um olhar diferenciado para a Amazônia, dado o momento geopolítico que oferece grande visibilidade e oportunidades.

EM POUCAS LINHAS

► A Justiça Eleitoral terá muito trabalho nesse período pré-eleitoral. Se, por um lado, dizer que é pré-candidato não fere a Lei, os discursos adotados pelos pré-candidatos podem configurar propaganda extemporânea.

► Em Castanhal, o ex-deputado federal Hélio Leite (União Brasil), por exemplo, deu entrevista a podcast onde fez pré-lançamento da sua candidatura a prefeito do município. Adversários dizem que, ao fazer série de promessas, já feriu a Lei Eleitoral. O podcast ficou gravado na plataforma na qual foi transmitido. Lideranças políticas já coletam o material para acionar a Justiça Eleitoral.

► O deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) já completou 144 requerimentos individuais solicitando ao governo federal a instalação da Casa da Mulher Brasileira e a implantação da Patrulha Maria da Penha em todos os municípios do Pará. Eles já tramitam na Câmara. O parlamentar considera que as medidas são de extrema importância, tanto para prevenir a violência doméstica e familiar, como para o acolhimento de mulheres que sofrem agressões físicas e com risco de vida.

► Hoje é o grande dia de apresentação do cartaz do Círio 2023. Também será feita a cerimônia de subida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória, de onde só sai para os festejos marianos e na quadra ciriana.

► No dia do Geógrafo, comemorado dia 29, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará condecorou com a Medalha Barão de Marajó sua presidente, Anaiza Vergolino, e outros seis membros, entre os quais o jornalista e escritor Walbert Monteiro, nosso colaborador em O LIBERAL.

► O Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais (ISI-TM) foi um dos quatro centros de pesquisa do Norte credenciados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Inovação (Embrapii). A assinatura do termo de cooperação foi feita ontem, durante o “Inova+ Indústria Digital e Sustentável | Bioeconomia Florestal”, evento realizado pela Embrapii e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em Belém.