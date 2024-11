'Não é uma bala de prata', diz Fernando Haddad sobre pacote de cortes de gastos anunciado na quarta

Operação bem-sucedida

A FAB lançou ontem ao espaço um foguete não tripulado de testes que ficou 2 minutos e 50 segundos no ar e caiu no Oceano Atlântico.



Cepa JN.1

Ministério da Saúde espera receber 8 milhões de doses atualizadas da vacina contra a covid-19 nas próximas semanas.

Fernando Haddad (J. Bosco)

“Não é uma bala de prata.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, nesta sexta-feira, sobre o pacote de cortes de gastos anunciado na quarta-feira.





MINISTÉRIO PÚBLICO

ELEIÇÃO



Seis nomes estão na disputa pela vaga de procurador-geral de Justiça. A eleição será na segunda-feira (2), de 8h às 16h, por meio do sistema VotaNet, cedido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que permite a votação on-line. Os três primeiros colocados vão compor a lista tríplice que será enviada ao governador Helder Barbalho, a quem cabe nomear o chefe do Ministério Público do Estado. Estão aptos a votar 374 membros, entre promotores e procuradores. Também haverá votação para os membros do Conselho Superior do Ministério Público. Serão escolhidos sete entre os onze candidatos. O mandato é de dois anos.



PEIXES

DIAGNÓSTICO



A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou nesta sexta-feira (29) o resultado da análise da qualidade da água do lago Aramanaí, em Santarém, após relatos de mortandade de peixes. O estudo foi conduzido pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH) e aponta para uma combinação de fatores climáticos e ambientais como provável causa do fenômeno.



CLIMA



Foram detectados níveis de oxigênio dissolvido de apenas 0,15 mg/L, muito abaixo do mínimo recomendado, de 5 mg/L, o que pode ter comprometido a sobrevivência de peixes, moluscos e microrganismos. A Semas constatou ainda a temperatura média da água em 30°C, elevada devido à redução no volume do lago, que fica mais vulnerável à radiação solar. O relatório conclui que as condições climáticas extremas foram a principal causa do problema no lago Aramanaí. O baixo nível de oxigênio dissolvido foi identificado como o fator determinante para a mortandade de peixes. A secretaria seguirá com o monitoramento, colaborando com ações de mitigação para evitar novos danos.



“THE WALL”

ÁGUA



Graças ao prêmio conquistado no programa “The Wall”, do apresentador Luciano Huck, a Associação Amor em Foco fará a entrega de 70 sistemas móveis de água potável à comunidade de Piriquitaquara, na ilha do Combu, em Belém. A entrega dos kits está marcada para este sábado (30). Eles foram comprados após consulta à comunidade, que escolheu a tecnologia da startup social Camelo entre três empresas. O sistema filtra 99,9% de bactérias, protozoários e partículas em suspensão, garantindo água potável. Com mais de 200 voluntários e oito anos de atuação, a Associação Amor em Foco teve projeção nacional ao participar do programa global.



PRÊMIO

EDUCAÇÃO



Localizada às margens do igarapé Aurá, nas ilhas sul de Belém, a Unidade Pedagógica Nossa Senhora dos Navegantes ficou entre as unidades do País com as melhores práticas de educação de jovens, adultos e idosos na 8ª edição do Prêmio Território Tomie Ohtake. A escola disputou com outras 200 experiências educacionais. A premiação será entregue entre 13 e 15 de dezembro, em São Paulo. A iniciativa pedagógica vencedora, “Tecendo pandeiros e saberes”, realizada com os estudantes sob a orientação da professora Adriana Monteiro, foi relatada pela professora Angela Pantoja, da Coordenadoria de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Coejai) da Secretaria Municipal de Educação (Semec).



NEGOCIAÇÃO

BALANÇO



A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) divulgou o balanço dos acordos firmados durante a campanha de renegociação de dívidas nos 52 municípios em que atua. Até agora, foram firmados 3,5 mil acordos com consumidores em débito. A campanha segue até 20 de dezembro e prevê descontos de até 90%, além da isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Para pagamentos à vista, os usuários receberão um adicional de 40% de desconto, além da possibilidade de parcelar as dívidas em até 12 vezes.



JOVENS

SAÚDE MENTAL



Para saber como está a saúde mental dos estudantes da rede estadual e identificar possíveis transtornos, como depressão e ansiedade, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está realizando avaliação socioemocional pela plataforma do Centro de Mídias da Educação Paraense (Cemep). Essa é a primeira aplicação do instrumento de avaliação no Estado. O procedimento é feito por análise textual na plataforma IPTV. Cerca de 2 mil estudantes da 2ª série do ensino médio serão avaliados. A partir dos resultados serão adotadas ações para garantir a proteção dos discentes. Se for o caso, serão feitos os encaminhamentos para rede de proteção.

Em Poucas Linhas

- A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou nesta sexta-feira (29), a nona edição do Anuário Estatístico do Pará, referente ao ano de 2024. O produto, anunciado na Feira Pará Negócios, reúne informações e registros administrativos sobre o território e a demografia paraense, abordando temas como economia, meio ambiente, infraestrutura, sociedade e demografia.



- O Anuário traz também uma série histórica dos últimos cinco anos dos indicadores socioeconômicos e ambientais do Pará, englobando seus 144 municípios. No total, 142 indicadores representam o levantamento do Anuário, cujos números são oriundos de instituições federais e estaduais, bem como de empresas privadas.



- Representantes dos comitês gestores do Instituto Tecnológico Vale (ITV) e do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio) se reunirão nos próximos dias 4 e 5, na sede do ITV, em Belém, para traçar os detalhes do planejamento 2025 e os próximos passos do projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira (GBB). A parceria técnico-científica firmada entre o ITV e o ICMBio terá duração de cinco anos e será responsável pelo maior sequenciamento genético da fauna e flora brasileira já realizado.



- Para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, 1 de dezembro, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) fará uma ação neste domingo, de 8h às 12h, na praça da República, com o objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade para a prevenção, o tratamento e a redução do estigma em torno do HIV e da Aids.



- A atividade marca também o início da campanha da Sespa deste ano, com o tema “Vamos combinar? Prevenção é cuidar”. Serão oferecidas testagens rápidas para HIV, vacinação, orientações de saúde, aconselhamento pós-teste e dispensação de preservativos femininos e masculinos, além do autoteste.