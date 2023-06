'Não é o agro que faz destruição na Amazônia', afirma Geraldo Alckmin, ao acusar o 'grileiro'

Crescimento do PIB

Em recente relatório, o Banco Mundial projeta para o PIB brasileiro crescimentos de 1,4%, para 2024, e de 2,5%, em 2025.



Pausa no feriado

As Estações Cidadania de Belém, Ananindeua, Parauapebas, Marabá, Santarém, Itaituba e Tucuruí vão pausar serviços na quinta e sexta.

Geraldo Alckmin (J.Bosco)

"Não é o agro que faz destruição na Amazônia"

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sobre o setor do agronegócio. “É importantíssimo. Por isso o governo apoia. Quem destrói é grileiro, garimpeiro ilegal”.

INDÚSTRIA

MARAJÓ

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) recebeu, ontem, a titularidade de uma área de 196 hectares que será destinada à implantação do Distrito Industrial de Breves, no Arquipélago do Marajó. O governo do Pará liberou recursos de R$ 680 mil para a arrematação judicial do terreno pelo município. A Codec informou que já está trabalhando para a atração de empreendimentos para o Distrito Industrial, que será importante, principalmente, pela geração de empregos na região. Empresas dos setores de fruticultura e laticínios já demonstraram interesse. Uma delas, a Allmazon, com sede em Minas Gerais (MG), apresentou o projeto de investimento de R$ 18 milhões, para a implantação de uma unidade industrial de 100 mil metros quadrados dentro do novo Distrito Industrial de Breves.

PAULO FREIRE

COMENDA

Um total de 28 integrantes do Conselho Municipal de Educação (CME) escolherão as personalidades que receberão este ano a Comenda Paulo Freire - que será entregue em cerimônia marcada para o dia 19 de setembro, data de nascimento do patrono da educação brasileira. A honraria foi instituída mediante resolução aprovada em dezembro do ano passado e será concedida a pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado na defesa e na promoção da educação pública ou prestado relevantes serviços à política educacional da capital paraense.

PROJETO

ACOLHER

Realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semec) desde 2022, o projeto Acolher vai atender 42 crianças neste ano: são filhos e filhas de mães da etnia Warao, que estudam via modalidade Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), na Escola Municipal Helder Fialho. A ideia é acolher crianças de três a 12 anos, enquanto as mães estudam. Durante as aulas, meninos e meninas participam de atividades artísticas e de recreação.

PARQUE

STARTUPS

O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá firmou parceria com o TecnoPARQ, da Universidade Federal de Viçosa e com o Parque Tecnológico de São José do Campos para acelerar startups incubadas em suas unidades. O projeto terá 36 meses de duração e tem o objetivo de criar programas conjuntos, ferramentas e atividades de apoio que ajudem a comunidade acadêmica e os empresários.



MERCADOS



A meta é apoiar o ingresso nos mercados nacional e internacional, permitindo-lhes encontrar parceiros tecnológicos e estabelecer projetos conjuntos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de buscar novos investidores.

TERRA

TITULAÇÃO

Mil famílias de Redenção vão receber hoje títulos de propriedade com registro em cartório, durante ato oficial que contará com a presença do governador Helder Barbalho. A ação é resultado de um termo de cooperação técnica entre a Companhia de Habitação do Pará e a prefeitura do município. Ao todo, o projeto deve atender 3,5 mil famílias que moram em três núcleos urbanos. Com a titulação de propriedades, o Estado pretende criar mecanismos para recuperar áreas de proteção ambiental, já degradadas, e reassentar famílias, quando necessário.

TRÂNSITO

CASTANHAL

A Câmara Municipal de Castanhal vai apreciar nesta semana projeto de lei do Poder Executivo que autoriza o sistema de uso de controle de estacionamento rotativo pago. A medida tem apoio de boa parte da população e de entidades como a Associação de Pessoas com Deficiência. A oposição vem de comerciantes que costumam ocupar ruas e até as calçadas nas principais avenidas da cidade.

PARQUE

CESSÃO

Foi publicada ontem no Diário Oficial da União a portaria que autoriza a cessão ao Estado do Pará da área do extinto Aeroporto Brigadeiro Protásio, no bairro da Sacramenta, em Belém, para a construção do Parque da Cidade. O prazo de cessão é de 20 anos, prorrogável por igual e sucessivo período, conforme interesse mútuo. O governo do Estado promete entregar os primeiros equipamentos que integram o complexo até 2025, a tempo de serem usados pelos visitantes que vierem a Belém para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30.

EM POUCAS LINHAS

► O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, estará hoje em Belém para oficializar a liberação de R$ 2 milhões de investimentos em segurança pública.

► Foram prorrogadas para até 15 de junho as inscrições para a etapa regional Pará do Prêmio IEL de Talentos 2023. A premiação, criada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), era conhecida como Prêmio IEL de Estágio, mas esse ano foi reformulado e traz uma nova modalidade. Agora, artigos e projetos do programa Inova Talentos também serão reconhecidos na competição. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do IEL.

► A esquerda paraense está de luto. Morreu ontem, em Marabá, o ex-vereador Ademir Martins. Martins começou a trajetória política nos movimentos de solidariedade aos presos do Araguaia, nos anos 1970, passou pela militância no PCdoB e foi filiado ao PT.

► Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Cultura e Meio Ambiente (Geam), do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea) da Universidade Federal do Pará, a professora Marilena Loureiro é uma das integrantes da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Pará. O órgão é responsável pela implementação da Política Estadual de Educação Ambiental e produziu a minuta de projeto de lei para a criação da Política Estadual de Educação Ambiental do Pará.

► Começa no próximo dia 13, e vai até o dia 16 de junho, no auditório do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, da Universidade Federal do Pará, um raro evento - onde todos terão a oportunidade de conversar sobre física de partículas diretamente com os maiores pesquisadores do País e de outros grandes centros de pesquisas do exterior. A promoção reúne a Universidade Federal do Pará e o Mestrado Nacional de Ensino em Física - Polo UFPA, em parceria com o Sprace, de São Paulo, Research Analysis Center e a UFF - Universidade Federal Fluminense.