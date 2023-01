'Não é interessante se encontrar. Não é interessante falar', diz Zelensky sobre Putin

Dança inclusiva

Uma tese propõe metodologias sensoriais e inclusivas no ensino da dança. O estudo é da UPPA, da Pós-Graduação em Artes do ICA.



Retorno ao Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou ontem à noite no aeroporto de Brasília. Jair Bolsonaro segue nos EUA.

"Não é interessante para mim. Não é interessante se encontrar. Não é interessante falar”

VOLODYMYR ZELENSKI, presidente ucraniano, ao comentar, ontem (26), se a guerra com a Rússia pode ser resolvida através de negociações de paz com Putin. “Depois de uma invasão, para mim [Putin] não é ninguém”, ressaltou.

FERROGRÃO

JULGAMENTO



Um dos empreendimentos mais aguardados pelo agronegócio paraense e mato-grossense, o projeto da ferrovia do grão – a Ferrogrão – só depende de um julgamento para começar a sair do papel. Mas, a boa notícia sobre a data foi dada ontem, pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), marcando para 31 de maio deste ano a análise da ação, movida há mais de dois anos pelo PSOL, contra a implantação do projeto. O julgamento da ação é esperado desde março de 2022, e a decisão de uma data pela presidente da Corte renova a esperança ao setor produtivo de que, finalmente, a obra da ferrovia possa obter o licenciamento ambiental para ter início.



OBRA



A Ferrogrão é um projeto que vai ligar o porto de Sinop (MT) à localidade de Miritituba, na microrregião de Itaituba, no Pará. Caso a obra seja liberada pelo STF, o próximo passo será a conclusão dos estudos complementares da mudança do traçado da ferrovia, atendendo a preservação da área indígena, para que o licenciamento ambiental seja concedido. O projeto é para a construção de 933 quilômetros de trilhos, ligando a região Centro-Oeste até o Norte do País. A obra prevê investimentos iniciais de R$ 8,42 bilhões - mas que podem chegar a R$ 21,5 bilhões, ao longo da operação.

TRANSPORTE

FLUVIAL



A Comissão Temporária Interna de Estudo e Acompanhamento da Qualidade, da Segurança e da Fiscalização do Transporte Fluvial de Passageiros no Pará, criada ano passado, após o naufrágio da lancha clandestina Dona Lourdes II, concluiu seu relatório final. Ele lista recomendações ao Poder Executivo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, prefeituras e operadoras do transporte fluvial sobre possíveis caminhos para o planejamento de ações e investimentos na melhoria do transporte fluvial de passageiros no Pará.



RELATÓRIO



A comissão, presidida pelos deputados Orlando Lobato e Carlos Bordalo, vai apresentar o relatório, em detalhes, na próxima segunda-feira, 30, às 10h, na sala VIP da Assembleia Legislativa do Pará. A lancha Dona Lourdes II, que motivou a formação da comissão, naufragou no dia 8 de setembro do ano passado, causando a morte de 23 pessoas, sendo 13 mulheres, seis homens e quatro crianças.

SINAL

5G



Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel do Pará estão entre os 78 municípios que receberam autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para licenciamento e ativações de estações de tecnologia 5G, na faixa de 3,5 GHz. A nova autorização contempla municípios localizados próximos a capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes que já dispõem da tecnologia. A decisão tomada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) passou a valer ontem.



OFERTA



A Anatel informou ainda que a oferta do serviço é facultativa às operadoras de telecomunicações detentoras de outorgas, e elas é que devem solicitar a ativação. Até agora, 140 municípios foram liberados pelo Gaispi para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G. Com isso, 38,5% da população tem potencial para ser beneficiada, de acordo com as ativações das prestadoras. A previsão da agência é que, até o fim deste semestre, mais 160 cidades sejam liberadas para ativar o sinal do 5G.

MÉDICOS

ÓBITOS



Um estudo publicado esta semana traçou um perfil dos profissionais de saúde que morreram na pandemia de covid-2019 no Brasil. Os que atuam em especialidades básicas foram os mais atingidos, com um expressivo volume de óbitos. A maioria das vítimas era de homens com mais de 60 anos. Entre os profissionais de Enfermagem atingidos pela doença, a maioria era de mulheres, pretas e pardas, com até 60 anos. Por distribuição geográfica, o Pará é um dos quatro estados das duas regiões que registraram a maioria das mortes. No Norte, o outro Estado com mais registros é o Amazonas. No Sudeste, lideram Rio de Janeiro e São Paulo. O estudo é assinado pelos pesquisadores Maria Helena Machado, Eleny Teixeira, Neyson Freire, Everson Pereira e Maria Cecília Minayo, de instituições como Fundação Oswaldo Cruz e Universidade Federal de São Paulo.

EM POUCAS LINHAS

- O Fórum Distrital de Xinguara, no sudeste do Pará, já está funcionando em novo prédio, construído após termo de cooperação técnica entre governo estadual e o Poder Judiciário.



- Ontem, o governador Helder Barbalho foi ao município para entregar a nova estrutura, que vai atender mais de 30 mil habitantes dos municípios da 4ª Região Judiciária e adjacências, a maioria sem acesso a serviços jurídicos.



- Moradores da rua dos Mundurucus, no trecho onde se inicia o bairro da Cremação, pedem providências ao Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), para levantar a situação do grande volume de água acumulada na área onde havia um posto de combustíveis.



- Agora, turbinado pelas chuvas, o local se tornou criadouro de mosquitos, incluindo o Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela urbana, já avistado por moradores do local.



- O coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Guamá-Tocantins, Stanney Everton Nunes, foi exonerado do cargo, ontem. Stanney foi indicação do deputado federal reeleito José Priante (MDB) para o distrito, que tem sede em Belém. O nome que já está cotado para substituí-lo é do cacique Welton Suruí, que tem aval de lideranças indígenas no Estado.



- Os DSEIs são estruturas vinculadas à Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, e respondem por todas as etnias. No Pará há outros três distritos, com sedes em Altamira, Marabá e Itaituba.



- Será realizada hoje a solenidade de ratificação de posse da desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha e dos desembargadores Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior, Antonio Oldemar Coelho dos Santos e Carlos Rodrigues Zahlouth Júnior como integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região PA/AP.



- Os novos membros da Corte serão oficialmente recebidos pelos desembargadores do TRT-8, em cerimônia solene do pleno da instituição, às 17h, no auditório Aloysio da Costa Chaves.