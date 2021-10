Outubro rosa

Hoje tem campanha de prevenção ao câncer de mama no shopping Grão-Pará.

A coordenação é da Santa Casa.

Perigo no trânsito

Motociclistas trafegam pelas ciclofaixas da capital e colocam em risco as vidas dos ciclistas. É preciso uma fiscalização mais rigorosa.

Paulo Guedes (J. Bosco)

"Não é confortável flexibilizar teto, mas estamos falando de milhões de brasileiros...”

Foi o que afirmou, ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que detesta furar o teto de gastos. A declaração vem apesar de o governo ter decidido alterar a regra considerada âncora fiscal do País para viabilizar o pagamento de R$ 400 no Auxílio Brasil até dezembro de 2022.

EDUCAÇÃO

Bolsas

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), assinou, ontem, o projeto de lei do Executivo para criar bolsas, no valor de R$ 3 mil, para os alunos do cursinho pré-vestibular municipal que ficarem entre os 100 primeiros colocados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O prefeito havia feito a promessa durante o lançamento do cursinho “Vem Enem” que já tem mais de 1,2 mil participantes. Nas redes sociais, Daniel Santos informou que a proposta será enviada à Câmara Municipal em regime de urgência, para votação já na sessão desta terça-feira, 26.

Incentivo

A bolsa vai ajudar estudantes aprovados no Enem a custear gastos com transporte, alimentação e material didático durante o primeiro ano de estudo na universidade. Para concorrer, o aluno deve preencher os requisitos de conclusão da totalidade de estudos na rede pública e renda familiar especificada no projeto.

CIÊNCIA

Reconhecimento

A ecóloga paraense Thaísa Sala Michelan, professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi reconhecida na categoria “Ciências da vida”, do programa “Para Mulheres na Ciência”. O prêmio é uma parceria da iniciativa privada com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura e a Academia Brasileira de Ciências. A missão é ajudar a diminuir as desigualdades no meio científico e proporcionar financiamento para as mulheres pesquisadoras.

Prêmio

O programa gratifica mulheres que desenvolvem pesquisas em áreas como Matemática, Ciências Físicas, Ciências Químicas e Ciências da Vida. As sete cientistas premiadas levam R$ 50 mil para aplicar em seus projetos. No caso de Thaísa, o valor recebido será usado para desenvolver projetos dentro da UFPA, auxiliando os alunos de graduação, mestrado e doutorado.

TEMPORAL

Transtorno

O temporal que caiu na tarde de quinta-feira teve consequências para o atendimento na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). O órgão suspendeu o cadastramento de táxi e mototáxis no posto de serviços instalado na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), situado à avenida Augusto Montenegro. A força da chuva destelhou o escritório e molhou os equipamentos. A Semob ainda avalia os prejuízos e deve informar, em breve, uma data para a retomada do atendimento.

MARAJÓ

Recomendação

O Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público do Pará e Defensoria Pública do Estado assinaram documento em que apontam a falta de participação social no programa “Abrace o Marajó”, principal ação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no Pará. Segundo esses órgãos, a estrutura do programa impede a participação da sociedade e viola princípios constitucionais, convenções internacionais e a jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros.

Votos

A ministra Damares Alves, que coordena o programa do governo federal, terá até o próximo dia 28 para responder à recomendação e apresentar um plano de medidas para reformular os instrumentos de governança do “Abrace o Marajó”. No documento enviado para a União, Ministério Público e Defensoria Pública ressaltam que, atualmente, apenas representantes do próprio governo federal têm direito a voto nas deliberações do programa. As prefeituras marajoaras e o Governo do Pará têm participação “meramente consultiva”.

GASTRONOMIA

Combu

Trinta embarcações farão, hoje e amanhã, a travessia da Baía do Guajará para quem vai participar do festival “Gastronomia das Ilhas” que será realizado no Combu. O embarque e desembarque serão no Terminal Hidroviário “Ruy Barata”, situado no bairro da Condor, na capital paraense. O evento, que vai reunir doze restaurantes instalados na Ilha do Combu, é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), em parceria com a Belemtur e a Universidade da Amazônia (Unama). Os estabelecimentos criaram cardápios especiais para o festival gastronômico.



EM POUCAS LINHAS

► Excepcionalmente hoje, o posto de vacinação contra a covid-19 localizado no shopping Pátio Belém, no bairro Batista Campos, estará fechado.

► Com isso, somente 22 postos estarão abertos hoje, das 9h às 17h, para aplicar o reforço vacinal para profissionais de saúde que tomaram a segunda dose até o mês de junho na capital paraense.

► Hoje também é dia de vacinação no município de Ananindeua. Além da primeira dose do imunizante contra a covid-19 para pessoas do grupo remanescente com idade de 12 a 15 anos, o município faz seu “Dia D” da campanha de multivacinação.

► O Ministério Público do Pará foi o primeiro colocado na categoria “Governança e gestão” do prêmio concedido pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

► O projeto premiado - intitulado “Sistema de Inteligência Artificial-APPCrim” - tem a assinatura do procurador de Justiça Mauro Messias.

► Assim como outros órgãos estaduais, as Estações Cidadania de Icoaraci e Guamá funcionarão em horário diferente no meio ponto facultativo do Recírio, na segunda-feira. Será das 12h às 15h. Já as unidades dos shopping centers funcionarão das 12h às 17h.

► Terminou o prazo e não houve contestação a nenhuma das três chapas homologadas para disputar a reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará.

► O reitor Hugo Diniz fez, ontem, um pronunciamento em vídeo garantindo que vai trabalhar para que o escolhido pela comunidade universitária seja o nome referendado pela Presidência da República.

► A consulta com a comunidade acadêmica está marcada para o dia 26 de novembro.

► O Centro de Apoio Operacional Ambiental do Ministério Público do Pará se reuniu, ontem, com o prefeito de Santa Cruz do Arari, Nicolau Pamplona (MDB). O gestor quer ajuda para definir as medidas de controle da população de animais abandonados do município.