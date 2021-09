Desativação de leitos

A Prefeitura de Belém anunciou, ontem, que vai desativar mais duzentos leitos exclusivos para pacientes com a covid-19.

Apreensão no Marajó

A Secretaria de Estado de Fazenda apreendeu mais de R$ 700 mil em mercadorias irregulares em cidades marajoaras.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Não é calote, é uma prorrogação...”

Foi o que disse, ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), sobre a “solução” acordada para o pagamento de precatórios em 2022. Depois de uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, Pacheco anunciou que enviará ao Congresso Nacional uma proposta de retirar do teto de gastos a maior parte dos R$ 89,1 bilhões devidos pelo governo em dívidas judiciais e que deveriam ser pagos no ano que vem.

TERCEIRA DOSE

Imunização

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), anunciou que, a partir de amanhã, o município começará a aplicação do reforço vacinal contra a covid-19 em idosos com 70 anos ou mais. Nesta quinta-feira, serão atendidos os nascidos em 1933 e, na sexta-feira, 25, o chamado é para quem nasceu entre 1935 e 1937 e já tomou duas doses do imunizante contra a nova doença. A meta é atender a 15 mil pessoas nesses dois dias. O Ministério da Saúde autorizou, em todo o País, a aplicação da chamada dose de reforço de uma das vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, a partir deste mês, em idosos com 70 anos ou mais ou em pessoas com baixa imunidade.

AEROPORTOS

Concessão

A partir de hoje, o governo federal abrirá, para consulta pública, as minutas dos editais de concessão para a iniciativa privada de novos lotes de aeroportos brasileiros. Desta vez, os terminais da capital paraense e de Macapá (AP) estão na lista. Nos próximos meses, o governo pretende passar 16 terminais para a iniciativa privada. Belém faz parte do chamado bloco Norte III, junto com o aeroporto da capital amapaense. No chamado bloco São Paulo, estão os terminais de Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo; Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, além de outros quatro terminais do Pará, localizados nos municípios de Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira. O prazo para consulta pública é de 45 dias e a previsão é de que os leilões sejam realizados ainda neste ano.

GOVERNADORES

Coronavac

O governador Helder Barbalho, do Pará, participará, hoje pela manhã, de reunião, em São Paulo (SP), com os governadores Camilo Santana, do Ceará; Wellington Dias, do Piauí; Renato Casagrande, do Espírito Santo, e João Doria, de São Paulo, para discutir sobre as campanhas estaduais de imunização contra a covid-19.

Butantan

Haverá uma visita ao Instituto Butantan, na capital paulista, para tratar da compra de um milhão de doses da vacina Coronavac pelo Governo do Pará. A aquisição direta visa avançar na vacinação estadual e reduzir o déficit de doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. Além do Pará, outros governos estaduais negociam a compra direta de imunizantes com o Instituto Butantan.

AMAZON

Tradução

A professora doutora na área de Tradução e Terminologia, Silvia Helena Benchimol Barros, da Universidade Federal do Pará (UFPA), passou a ser a responsável pelas traduções do conteúdo produzido pelo Grupo Liberal para a série de reportagens intitulada “Liberal Amazon”, que é publicada todos os domingos em O LIBERAL e também no portal OLiberal.com. O trabalho é parte do acordo de cooperação técnica firmado entre a UFPA e o Grupo Liberal. A professora coordena o projeto de pesquisa “ET-Multi: Estudos da Tradução - Multifaces e Multisemioses”.

Amplitude

O “Liberal Amazon” é o conteúdo bilíngue do grupo, destinado ao público de outros países que têm interesse sobre a Amazônia. Mas o projeto acabou atraindo também jovens estudantes de inglês que têm usado os textos para exercitar a leitura na língua estrangeira. O acordo de cooperação técnica entre a UFPA e o Grupo Liberal tem a missão de estreitar as relações entre academia e mercado. Estão previstos projetos conjuntos em várias áreas.

PESCADO

Incentivo

A deputada estadual e médica Heloísa Guimarães (DEM) diz que está preocupada com o pânico causado, entre a população, em razão dos casos suspeitos da síndrome de Haff, conhecida como a doença da urina preta. Com os pacientes ainda sob investigação, a população paraense reduziu o consumo de peixes por temer a contaminação. Para a deputada, não há razão para atitude tão radical. A orientação é para que a população procure saber a origem do pescado, atente para a qualidade do produto e mantenha o consumo dessa fonte de proteínas. “Temos que tranquilizar a população e incentivar a manutenção do hábito de consumir pescado”, afirma. Até agora, o Pará registra dez casos suspeitos da síndrome de Haff. O último registro foi divulgado ontem e veio de Santarém.

EM POUCAS LINHAS

► Estão abertas as inscrições para o 14º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras marcado para o período de 27 a 31 de outubro.

► O evento é realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda.

► O edital de seleção dos artesãos oferece oito vagas, sendo cinco destinadas a membros de entidades representativas, duas para artesãos individuais e uma para microempreendedor individual.

► Estão abertas até o dia 8 de outubro as inscrições para o Seminário Internacional de Patrimônio e Turismo no Mercosul, que será realizado em outubro.

► O tema será “Estratégias para a valorização do patrimônio e a retomada do turismo frente aos desafios e oportunidades do século XXI”.

► Essa será a terceira edição do evento organizado em parceria pela Comissão de Patrimônio Cultural do Mercosul, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) e Ministério do Turismo. O evento será on-line.

► A realização do seminário é um dos compromissos assumidos pelo Brasil para o exercício da presidência pro tempore do Mercosul no segundo semestre de 2021.

► A Confederação Nacional da Indústria divulgará, amanhã, às 10h, a pesquisa de opinião empresarial antecipando tendência da atividade industrial e as expectativas dos empresários para os próximos meses. Os dados foram coletados em agosto.

► A Assembleia Legislativa do Pará realizará, nesta sexta-feira, 24, a sessão especial para comemorar o centenário do filósofo e educador Paulo Freire. A sessão será presidida pelo deputado estadual Carlos Bordalo (PT), autor da proposta.

► Dois palestrantes foram convidados para falar sobre a vida e obra do educador. São o professor da Universidade do Estado do Pará, João Colares, e a pedagoga Patrícia Cordeiro, da Unipop.