'Não derrotamos ninguém. Principalmente o STF, que é a última trincheira da cidadania', diz ministro

Rede

Os projetos de inovação do PCT Guamá ganham reforço: a rede de internet agora tem capacidade de 10 giga por segundo.



Mangal nas férias

O Mangal das Garças retoma hoje a sua programação de férias, voltada a crianças e às famílias, às 9h, com projeto EcoArte.

J. Bosco

"Não derrotamos ninguém. Principalmente o STF, que é a última trincheira da cidadania"

Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, ao comentar ida de Roberto Barroso, ministro do Supremo, ao Congresso da UNE, onde declarou que “vencemos o bolsonarismo”. Para Mello, o fato foi “ato falho do ministro”.



> NOMEAÇÃO

DEMORA



Publicada no Diário Oficial na sexta, a nomeação do paraense Celso Sabino ao Ministério do Turismo pôs fim à longa negociação entre o Planalto e o partido de Sabino, o União Brasil. Muitas idas e vindas foram provocadas, especialmente, por resistência da ex-ministra Daniela Carneiro. Ela deixou o cargo porque perdeu apoio da legenda, que decidiu apostar fichas no paraense. Semana passada, a informação era de que Daniela deixa o União Brasil e se filiará ao Republicanos, continuando na base de apoio ao governo.



SUPLENTE



A nomeação de Sabino vai provocar mudanças na bancada federal do Pará e também na Assembleia Legislativa do Estado. A vaga deixada pelo agora ministro no parlamento será assumida por seu suplente, o ex-prefeito de Castanhal Hélio Leite que, por outro lado, deverá ficar pouco tempo, já que é pré-candidato convicto à prefeitura de Castanhal nas próximas eleições.



REFLEXOS



Com a ida de Hélio Leite para Brasília, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), ocupada por ele, passará a ser comandada pelo deputado estadual Victor Dias, também da União Brasil, para que o suplente, Eliel Faustino, assuma vaga. A mudança foi confirmada publicamente pelo governador Helder Barbalho em evento em Ananindeua, reduto eleitoral de Eliel - um dos antigos opositores que passaram a integrar a base aliada do governador.



> ESCOLAS

DECISÃO



Pelo menos por enquanto, o Pará é um dos 19 estados que decidiram manter ou readequar o modelo do Programa de Escolas Cívico-Militares (Pecim), extinto pelo presidente Lula. Em sete estados a decisão sobre as escolas ainda não foi oficializada, e dois – Rio Grande do Norte e Sergipe – estudam medidas de readequação já no próximo semestre.



DECISÃO



Só o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), decidiu extinguir o modelo de imediato, enquanto o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi radicalmente na direção oposta, e já avisou que editará um decreto para regular um programa próprio em São Paulo. Até 2022, segundo dados do Ministério da Educação, 200 escolas em todo o País aderiram ao Pecim, criado em 2019, pelo então presidente Jair Bolsonaro, com um total de 120 mil alunos atendidos. A maior parte dessas escolas (54 unidades) era da região Sul do Brasil.



> CONSELHO

CIÊNCIA



Após cinco anos sem se reunir, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia foi reativado pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, na quarta (12), em cerimônia no Planalto, com presença de lideranças científicas do País. No mesmo evento, a geneticista Paula Schneider, da Universidade Federal do Pará, foi condecorada com a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico, no grau comendador.



REPRESENTANTE



Paula está entre os 21 pesquisadores que, em 2021, foram agraciados, mas renunciaram à homenagem, em solidariedade a dois outros pesquisadores que tiveram a honraria cancelada pelo então presidente, Jair Bolsonaro. Desta vez, todos compareceram à solenidade e receberam a condecoração. O reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, integra o Conselho como membro titular, pela Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).



> SAFRA

AUMENTO



A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou semana passada que a previsão da safra brasileira de grãos de 2022/23 será a maior já produzida no País: 317,6 milhões de toneladas. É um crescimento de 16,5% ou 44,9 milhões de toneladas acima da safra passada. Entre os destaques está o milho, que vem se expandindo no Pará. A previsão é de 127,8 milhões de toneladas, incluindo as três safras.



SEMENTES



No Pará, a estimativa da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca é de que até o fim do ano 6 mil agricultores recebam sementes de milho, adquiridas pela instituição, para incrementar a produção da cultura. O levantamento da Conab mostra, ainda, que a soja - o principal produto cultivado no País, e um dos carros chefes da agricultura no Pará - deverá atingir uma produção recorde, estimada em 154,6 milhões de toneladas.

EM POUCAS LINHAS



- A presidente da Junta Comercial do Estado do Pará, Cilene Sabino, já iniciou os preparativos para a segunda edição do Congresso Estadual de Registro de Pessoa Jurídica (Conerp).



- O evento é realizado pela Junta Comercial do Pará (Jucepa), com apoio da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), e será de 8 a 10 de agosto, no auditório do Campus de Direito do Cesupa.



- O tema é “Tecnologia, Boas Práticas e Inovação no Mundo dos Negócios”.



- Durante o evento, o Empresário, escritor e consultor financeiro, Ben Zruel, irá palestrar sobre os Seis Pilares da Liberdade Financeira.



- O presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Pará, Lutfala Bitar, anunciou que fará uma sessão especial em homenagem ao advogado e professor Edson Franco, que fazia parte do Conselho.



- Franco morreu na última quarta-feira, aos 86 anos.



- O Hospital Beneficente Portuguesa comprou cinco novos monitores da marca Philips. Eles serão usados durante procedimentos clínicos para monitoramento avançado de pacientes.



- A aquisição faz parte dos avanços e investimentos feitos pela BP em modernização e tecnologia no cuidado da saúde.



- Em longo processo de recuperação judicial, a Livraria Saraiva, que tinha 32 lojas no Brasil até o primeiro trimestre de 2023, fechou suas duas lojas de Belém em um intervalo de três semanas, e quem deve ocupar os espaços é a concorrente Leitura, que já funciona em um shopping do centro de Belém.



- Fonte da coluna garante que as conversações estão em curso e que a Leitura já teria fechado acordo para a área do shopping situado no bairro Mangueirão, desocupada há menos de um mês - e com previsão de abertura logo na primeira semana de agosto.



- As negociações também estão avançadas com relação à loja do shopping da Doca.