'Não debato tão bem quanto antes, mas eu sei como dizer a verdade', diz Biden após embate com Trump

Emprego

Taxa de desemprego surpreende e cai 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Nível é o menor para o período desde 2014.

Fies

Inscrições para vagas remanescentes referentes ao primeiro semestre podem ser feitas até amanhã, exclusivamente pela internet.

Joe Biden (J. Bosco)

"Eu não debato tão bem quanto antes, mas eu sei como dizer a verdade.”

Joe Biden, presidente dos EUA, depois de ter um desempenho considerado ruim pela imprensa do país e por integrantes do próprio partido em debate com o ex-presidente Donald Trump.



BOLSA

FPM



Um levantamento inédito feito com dados de municípios paraenses aponta que, no Pará, os recursos do programa Bolsa Família se equiparam aos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 46 municípios. Na prática, isso significa que o programa de transferência de renda do governo federal, criado pelo presidente Lula em 2003, já supera o total do FPM em um terço dos municípios do Pará, e pode ser considerado como a principal fonte de receita na economia desses municípios. O levantamento foi feito pela assessoria técnica do senador Beto Faro (PT-PA), sob o comando do economista Raul Ristow Krauser.



MONITORAMENTO



O senador Beto Faro explica que monitora esses indicadores sociais para melhor formular ações de intervenção junto ao governo federal. “O Pará precisa de atenção especial no direcionamento de políticas públicas a fim de promover a economia local, gerar emprego, renda e reduzir a dependência dos programas de transferência de renda. Para mim está claro qual é o desafio que nos une para superar as dificuldades do povo vulnerável de nosso Estado”, disse ele, com exclusividade à coluna.



NÚMEROS



Os dados mostram ainda que só no mês de junho o Pará teve 3,85 milhões de pessoas atendidas pelo Bolsa Família, que representam 47,32% da população do Estado, que hoje depende do programa de transferência de renda. Na capital paraense, que ano que vem irá sediar a COP 30, o percentual é menor, com 31% da população de Belém recebendo o benefício do Bolsa Família. No geral, o Pará figura no cenário nacional com o maior número de beneficiários do programa na região Norte, estimado em 1,34 milhão de pessoas.



MARAJÓ



Um dado confirmado dos indicadores sociais do Marajó é que a cidade paraense campeã de beneficiados do Bolsa Família é da região: Anajás, com 92,35% da população. Na sequência a maioria das posições também é ocupada por cidades marajoaras: Mocajuba (90,07%), São Sebastião da Boa Vista (89,04%), São João da Ponta (88,08%), Gurupá (86,74%), Afuá (84,29%), Chaves (81,83%), Bujaru (80,54%) e Oeiras do Pará (80,27%). Em todo o Estado 63 municípios têm mais de 60% da população atendida pelo programa.



CASSINOS

MAPA



O Ministério do Turismo iniciou um mapeamento das cidades brasileiras que podem vir a receber cassinos caso o projeto de lei que tramita no Senado da República seja aprovado e sancionado pelo presidente Lula. No Estado do Pará, um dos locais listados pelo Ministério do Turismo é o balneário de Alter do Chão, no município de Santarém, parada obrigatória dos cruzeiros internacionais que singram a Amazônia.



AGÊNCIA

MUDANÇA



A Câmara Municipal de Belém aprovou, na semana passada, os nomes dos novos diretores autárquicos da Agência Reguladora Municipal de Belém (Arbel). Os advogados Ricardo Coelho e Valéria Fidélis e a economista Georgina Galvão exercerão o mandato de quatro anos. A aprovação se deu por 24 votos a favor, dois contra e uma abstenção. A Arbel foi criada em maio de 2020 para desenvolver ações voltadas para a regulação, controle e fiscalização dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana do município de Belém, concedidos, permitidos, autorizados ou contratados ou operados diretamente pelo poder público municipal.



PARAENSE

DESTAQUE



O diretor da Associação dos Notários e Registradores do Pará (Anoreg-PA) e presidente da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Pará (Arpen-PA), Conrado Rezende, fará palestra no XXI Encontro do Conselho Latino-Americano e do Caribe de Registro Civil, Identidades e Estatísticas Vitais (Clarciev), que será realizado no período de 3 a 5 de julho, em São Paulo. O congresso reunirá representantes de 23 países do Caribe e da América Latina para discutir temas como a modernização dos sistemas de registro civil, a identidade digital e a inclusão social. O tema da palestra do representante do Pará no evento será “O registro de nascimentos de populações indígenas. Inovações e desafios.”

Em Poucas Linhas

- A Arquidiocese de Belém apresentará hoje os novos cônegos do Cabido Arquidiocesano, que é o colégio de presbíteros. A cerimônia será celebrada pelo arcebispo metropolitano, dom Alberto Taveira Corrêa, às 19h, na Catedral de Belém.



- Dom Alberto dará posse aos novos membros do Cabido: padre Ozenildo Dias de Figueiredo, vigário judicial da Arquidiocese de Belém; padre Plínio Moraes Pacheco, mestre de cerimônias; e padre João Paulo de Figueiredo Celestino, pároco da Paróquia Menino Deus e professor na Faculdade Católica de Belém.



- O Conselho Municipal de Educação (CME) foi premiado com o 1º lugar no concurso sobre boas práticas adotadas nos conselhos de educação do Pará, com o projeto que cria o selo Escola Legal. A premiação foi anunciada no XIV Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Pará, que se encerrou no último dia 26.



- O selo Escola Legal foi instituído pela Resolução Nº 09/2022-CME e deve ser conferido às escolas que estiverem em situação plena e regular no que tange às suas obrigações legais e pedagógicas.



- Das 26 escolas outorgadas com o selo de reconhecimento na educação, 24 são da rede municipal de ensino de Belém e duas são particulares.



- A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou uma plataforma, o Dashboard (painel com dados), que facilita o acesso às informações da economia do Estado, como Produto Interno Bruto (PIB), PIB per capita e o valor adicionado das atividades econômicas dos municípios e regiões de integração.



- O Dashboard do Produto Interno Bruto dos municípios paraenses disponibiliza informações sobre a predominância econômica, participação dos setores nos municípios e nas regiões de integração e o ranking dos municípios sistematizados para uma série de 2010 a 2021.