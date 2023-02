'Nada sugere relações com balões espiões da China ou de qualquer outro país', afirma Joe Biden

Folia mirim

O Bailinho de Carnaval da Estação das Docas estará de volta para a criançada, na Terça-Feira Gorda (21), no Armazém 3.



Banco Central

Em entrevista, o presidente Lula disse ontem que o governo reavaliará a autonomia do BC, ao fim da gestão do presidente Campos Neto.

Joe Biden (J. Bosco)

"Nada sugere relações com balões espiões da China, ou de qualquer outro país"

JOE BIDEN, presidente dos EUA, ao comentar ontem os casos dos três objetos voadores não identificados abatidos no espaço aéreo do país. Biden diz que ainda não se sabe o que são, e citou que é possível que sejam privados.

VIGIA

INTERDIÇÃO



O promotor de Justiça Rui Barbosa Lamim, que responde pela promotoria de Vigia, expediu recomendação à prefeitura do município para que interdite, “em caráter de urgência”, as ruas Noêmia Belém e Boulevard Melo Palheta, no trecho entre a travessa Doutor Marcionilo Alvez e travessa Vilhena, na área central da cidade - por onde costumam passar os tradicionais blocos de carnaval vigienses. A cidade tem uma das folias mais famosas do Estado e é uma das que mais atraem foliões paraenses nesta época do ano.



RISCO



A recomendação para que o fluxo de pessoas seja restringido no centro da cidade foi expedida após o Corpo de Bombeiros interditar o prédio que abrigava o museu de Vigia. O órgão informa que “atestou o risco iminente de desmoronamento (da construção) sobre os passantes”. Em nota à coluna, o Ministério Público do Estado do Pará informa que “a recomendação foi baseada no referido laudo e prevê a interdição das ruas laterais ao prédio de modo a evitar qualquer risco”.



OBRAS



Os bombeiros interditaram o prédio no início deste mês. A ameaça de desabamento já era visível. A prefeitura de Vigia encomendou um laudo ao engenheiro Arquimino Athaíde Neto, o conhecido Kimiko, professor aposentado da Universidade Federal do Pará, especialista em estruturas, que recomendou uma intervenção urgente, para tentar salvar a construção histórica, que pertence ao Estado. O museu foi fechado pela prefeitura em 2016. De posse de um termo de autorização para usar o bem estadual, assinado pelo governador Helder Barbalho em 2021, o município assumiu a tarefa de recuperar a construção e promete que, logo após o Carnaval, contratará uma empresa especializada em restauro de prédios antigos para executar a primeira etapa da obra. O local deve continuar abrigando o museu e dará lugar também a uma biblioteca municipal.

APOSENTADORIA

ESPECIAL



O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, conseguiu a aposentadoria especial da Assembleia Legislativa do Estado. Vai receber, mensalmente, cerca de R$ 29,4 mil. Para ter direito ao benefício, Andrade juntou contribuições do período em que foi vereador ao tempo em que exerceu o mandato de deputado estadual. O Diário Oficial da Assembleia trouxe ontem também o registro de concessão de aposentadoria para outros três ex-deputados: Ozório Nunes, Júnior Hage e Hilton Aguiar.

SECRETARIA

ADJUNTOS



Por indicação do próprio governador Helder Barbalho, a professora Edilza Fontes será secretária adjunta de Jarbas Vasconcelos na recém-criada Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. A pasta terá dois adjuntos.



CADEIRA



A outra cadeira será ocupada por João Claudio Arroyo, que ocupou a diretoria da Escola de Administração Penitenciária quando Jarbas foi titular da pasta.

ROYALTIES

RANKING

Em janeiro deste ano, o Pará ultrapassou Minas Gerais na arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), espécie de royalties pagos aos municípios que abrigam projetos de mineração. No primeiro mês deste ano, o Pará recolheu R$ 230,8 milhões, contra R$ 204,8 milhões repassados a Minas. No ano passado, os paraenses superaram Minas nos meses de janeiro, fevereiro e março.

CAMPANHA

FOME

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escolheu o combate à fome como tema da Campanha da Fraternidade 2023. Como ocorre há 60 anos, o lançamento será durante a missa das Cinzas na Quarta-feira, após o Carnaval. Para os católicos, a celebração marca o período de jejum, penitência e reflexão conhecido como Quaresma.

PÃO

O tema deste ano, que vai nortear as celebrações ao longo de toda a Quaresma, é “Fraternidade e Fome”, e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Não é a primeira vez que a CNN escolhe a fome como assunto da campanha. Em 1975, o tema foi ‘Fraternidade é repartir’ e o lema, ‘Repartir o Pão’. Em 1985, o lema foi “Pão para quem tem fome”.

EM POUCAS LINHAS

► Em reunião com o Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), o secretário adjunto de gestão administrativa da Secretaria de Saúde (Sespa), Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros, garantiu que o Estado não tem mais pendências com a Organização Social Pró-Saúde, que administrava hospitais como o Oncológico Infantil Octávio Lobo e também o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. A informação acionou o sinal de alerta para cooperativas e empresas terceirizadas que prestaram serviços à OS, e que ainda aguardam pagamentos referentes ao ano passado. A Pró-Saúde informou que faria os pagamentos tão logo recebesse os repasses do Estado. Com o Estado anunciando os pagamentos, o grupo começa a sentir um cheiro de calote no ar.

► O prefeito Edmilson Rodrigues assinou ontem Ordem de Serviço (OS) para a reforma do prédio que abrigava a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), na rua Padre Champagnat. Alvo de um incêndio em 2016, o local estava abandonado. Após ser reformado, o prédio vai abrigar a nova sede do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben).

► Ficou para 10 de março a divulgação da lista preliminar dos projetos selecionados para receber recursos via lei Semear de incentivo à Cultura.

► O governador Helder Barbalho abriu sua agenda em Londres ontem com reunião na Chatham House, onde costumam ser tratados temas internacionais de interesse do governo britânico. O encontro teve representantes do setor privado. Hoje, Helder encontra o rei Charles III, no palácio de Buckingham, em Londres, às 13h, ou às 10h de Brasília (DF).

► Os padres Barnabitas divulgaram nota informando que não estão fazendo pedidos de doações, de porta em porta, para a Basílica Santuário. As doações, explica a nota, só devem ser feitas via boleto bancário, com a identificação do CNPJ da Basílica. Golpistas estariam usando o nome do Santuário.