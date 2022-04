'Nada está decidido ainda', diz Macron sobre eleições na França

Cinemateca reabre em maio

A Cinemateca Brasileira já tem data para reabrir: será em 12 de maio, com a exibição do filme Macunaíma.

Novidade perigosa

O uso de cigarros eletrônicos pelos adolescentes tem colocado colégios brasileiros em alerta.

Emmanuel Macron (J. Bosco)

"Nada está decidido ainda”.

A frase é do presidente francês Emmanuel Macron, que enfrentará a candidata de extrema direita Marine Le Pen no segundo turno das eleições, marcado para 24 de abril.

Centro

INVASÃO

Causou comoção a invasão, na última sexta-feira, do espaço Quilombo da República, que reúne trabalhos de 20 empreendedoras negras, ligadas ao Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa). O lugar foi invadido, mercadorias foram destruídas e alguns itens, roubados. Mais do que um espaço para venda de produtos, o Quilombo da República, idealizado pelo Cedenpa, é considerado um espaço de resistência negra na capital paraense. Segundo pesquisadores do Cedenpa, no local foram enterrados negros escravizados. A polícia não descarta crime racial.

Máscara

OBRIGAÇÃO

A capital paraense segue sendo a única entre as grandes cidades brasileiras a manter a obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo em lugares abertos. Na semana passada, a Defensoria Pública do Estado recomendou a flexibilização do uso, como feito em várias cidades do Pará, mas a equipe técnica do município informou que ainda não havia sido notificada e ressaltou que a obrigatoriedade continua em vigor. Uma nova avaliação sobre o quadro da pandemia deve ser feita ainda neste mês e só então será anunciada uma possível alteração nas regras para controle da pandemia.

Lei

AÇÃO

O procurador-geral da República, Augusto Aras, ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com ação direta de inconstitucionalidade contra lei paraense que prevê que em caso de afastamento definitivo do governador do Pará e do vice, por qualquer que seja o motivo, o mandato deve ser assumido pelo presidente da Assembleia Legislativa e, na falta deste, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Nesse ponto a legislação paraense se assemelha a de outros cinco Estados: Acre, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Todos eles são alvos da ação da PGR.

PRECEDENTE

Na ação, Augusto Aras argumentou que as leis estaduais estão em desacordo com dispositivos da Constituição Federal que determinam a realização de eleições “como requisito indispensável para investidura no mandato de chefe do Poder Executivo estadual”. Segundo o procurador, em caso de “vacância definitiva dos cargos de presidente e de vice-presidente da República, a Constituição exige expressamente a realização de novas eleições, a fim de que os candidatos que vierem a ser eleitos cumpram o restante do mandato presidencial dos antecessores”.

Goeldi

INTERNACIONAL

Dois pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi estão entre os palestrantes do evento “TED Conference - Uma nova Era”, que começou ontem e segue até o próximo dia 14 em Vancouver, Canadá. O designer e artista visual Lucas Fiat e o biólogo Leo Lanna, que cursa o mestrado em zoologia do Museu Paraense Emílio Goeldi/Universidade Federal do Pará, farão palestra sobre a floresta amazônica no período noturno. E apresentarão imagens da Floresta Nacional de Caxiuanã (PA), onde o Museu Goeldi mantém a Estação Científica Ferreira Penna. Ambos fazem parte da expedição “Amazônia do Poente à Aurora”, projeto financiado pela National Geographic Society e apoiado pelo Museu Goeldi, com a missão de revelar aspectos pouco conhecidos da Amazônia, reunindo ciência, tecnologia e arte.

Pet

GASTOS

Estudo realizado pelo Instituto Pet Brasil (IPB) revela que o brasileiro aumentou seus gastos para cuidar dos animais de estimação. Segundo o levantamento, no primeiro trimestre deste ano, o setor registrou alta de 27% do faturamento, em relação ao mesmo período do ano passado. Os gastos com produtos, serviços e comércios chegaram a R$ 51,7 bilhões. A tendência é de que nos próximos meses o volume continue crescendo. De acordo com a União Internacional Protetora dos Animais (Uipa), a procura por adoção de pets aumentou 400% durante os primeiros meses da pandemia.

Covid

FIM

A terceira onda da covid-19 no Brasil, caracterizada pela variante Ômicron do novo coronavírus está, oficialmente, perto do fim. A afirmação é extraída do Boletim do Observatório Covid-19, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. O documento aponta tendência constante de queda de indicadores de incidência e mortalidade pela doença.

Em Poucas Linhas

► Confirmada para hoje, às 9 horas, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro, exclusiva, para o Grupo Liberal.

► A conversa será transmitida ao vivo pela Rádio Liberal (97,5 FM), portal OLiberal.com e perfis de O LIBERAL no Facebook, Instagram e YouTube.

► Desde o ano passado, o Grupo Liberal já entrevistou os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), João Doria Junior (PSDB) e Simone Tebet (MDB), além do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil).

► A nova presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (seção Pará) empossou, na semana passada, as diretorias de mais duas subseções.

► Desta vez foram empossadas a 1ª diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil em São Geraldo do Araguaia, que terá abrangência também em Piçarras, e a direção da subseção de Barcarena.

► A Assembleia Legislativa do Pará realiza na quarta-feira (13), às 14 horas, sessão especial para debater o atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista no Pará.

► A sessão foi proposta pelo deputado Miro Savona (PDT) e será coordenada pela Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo.

► Os deputados paraenses aprovaram projeto de lei que cria o selo “Pará sem Maus-tratos: Produto Não Testado em Animais”, a ser concedido a empresas que comprovarem que não fazem esse tipo de teste.

► Aprovada por unanimidade, a proposição foi do deputado Igor Normando e ainda depende de sanção do governador Helder Barbalho.

► A prefeitura de Belém confirmou para hoje o anúncio das obras da nova avenida Senador Lemos, que vai ganhar pavimentação, ciclofaixas, arborização, sinalização, iluminação e calçamento.

► As obras vão se estender por quatro quilômetros e meio e começam pelo trecho com a travessa Soares Carneiro, no Umarizal.