Visita de amigos

O Hospital Oncológico Infantil realiza mais uma edição do Projeto Visita Pet, para alegria das crianças em tratamento

Nada blinda o preto do racismo”

Flexibilização polêmica

Mesmo com o avanço da vacinação contra a covid, a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados divide especialistas.

'Nada blinda o preto do racismo'

GLORIA MARIA, em entrevista recente ao programa Roda Viva. A jornalista respondeu a pergunta de uma entrevistadora sobre se a fama “a protegeu” de ataques em algum momento de sua carreira. “Com mulher preta é pior ainda. Nós somos mais abandonadas e discriminadas”. Em outro momento, a comunicadora explicou que as filhas, Laura e Beatriz - 13 e 14 anos respectivamente - também já passaram por episódios de racismo.

BOI

Turbinado

O setor agropecuário, de um tempo para cá, tem ficado intrigado com o aumento “extra” da arrouba do boi. A razão é a desenvoltura de um “comprador preferencial”, que sempre cobre o preço de qualquer concorrência, e, com isso, aumenta, a cada dia, o seu rebanho. Gerson Peres, político das antigas, ainda em vida, não se cansava de dizer que “em política, só não tinha visto boi voar”. Pelo jeito, por aqui boi já é um avião turbinado.

GARIMPO

VOTOS



O senador paraense Zequinha Marinho (PL) já declarou ser favorável ao projeto de lei que autoriza mineração em terras indígenas. A posição do parlamentar é coerente com sua base eleitoral, ligada ao setor produtivo do sul e sudeste do Pará, regiões que serão mais impactadas por uma possível aprovação da medida. A expectativa com a proposta, por quem defende a regularização, é frear atividades ilegais, aumentar arrecadação e gerar empregos com novos investimentos.

SAÚDE

MOVIMENTO



O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado (Sindesspa) divulgou, por meio das redes sociais da entidade, vídeos com depoimentos de algumas representantes dos hospitais do Pará que atendem o Sistema Único de Saúde (SUS) no interior, trazendo um alerta de crise na saúde dos hospitais, em virtude dos repasses federais.

REPASSE

O médico Breno Monteiro, presidente do Sindesspa, e também da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), tem participado de reuniões na Câmara dos Deputados, em Brasília, para conseguir a devida atenção das autoridades acerca do repasse para estes hospitais, que, em muitos casos, são os únicos que atendem às famílias que vivem naquelas regiões.

PRÊMIO

PREFEITOS



Ficou acima do esperado o número de inscrições a 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. No Pará, 93 projetos de municípios de todas as regiões do Estado estão aptos a concorrer. A premiação foi criada para reconhecer prefeitos que adotem boas práticas, com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios e dos municípios, como ações de motivação à gestão moderna, simplificação de processos, desburocratização, educação empreendedora, dentre outras. A divulgação dos vencedores estaduais será no dia 4 de maio, na capital paraense.

EXPOSIÇÃO

CIRCULAR



A artista plástica Rose Maiorana é uma das convidadas para integrar a exposição “A arte delas”, no “Arte Photoclube AP”, na edição de 3 de abril do projeto “Circular Campina”. Rose, que em dezembro passado fez sua primeira exposição individual, “Explosão de Cores”, deve levar as mesmas inspirações para sua participação no coletivo “A Arte Delas”. A mostra será na sede social da Assembleia Paraense e terá ainda as participações de Cristina Gemaque, Duda Leão, Lorena Chady, Maite Zara, Paula Sefer, Rosana Uchôa e Walda Marques.

SENADO

DESISTÊNCIA



A secretária estadual de Cultura, Ursula Vidal, deve desistir da disputa ao Senado pela federação formada por PSOL-Rede e concorrerá a uma vaga à Câmara Federal. No final deste mês, ela deixará a secretaria e será substituída pelo adjunto Bruno Chagas. Uma das razões para a possível mudança de rota de Ursula é a mudança para o MDB, onde ela teria mais estrutura para a campanha, incluindo recursos do fundo eleitoral e visibilidade com tempo na TV. Na federação com o PSOL, Ursula não teria o tempo de propaganda eleitoral gratuita na TV. Além disso, a avaliação é de que existe a possibilidade de o PSOL lançar candidatura própria ao Governo do Pará, o que conflita com a posição da ainda secretária que vai trabalhar desde o primeiro turno pela reeleição de Helder Barbalho. A resposta ao convite do governador será dada ainda nesta semana.

PRESOS

TRABALHO



Foram firmados dois convênios para contratação de mão de obra prisional em serviços do Estado. Cerca de 150 internos do regime semiaberto trabalharão nas obras do novo Pronto-Socorro de Belém. Outros 300 custodiados dos sistemas semiaberto e fechado atuarão na reforma do Presídio Estadual Metropolitano I e II. As estatísticas mostram que 80% dos internos que trabalham e estudam não reincidem no crime.

EM POUCAS LINHAS

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) quer que o dirigente Beto Andrade dispute as eleições deste ano pelo PSOL. Ainda se discute a qual vaga o professor deve concorrer.



Estreia amanhã o novo formato do programa Último Lance. O programa é exibido toda segunda-feira, às 18 horas, no portal Oliberal.com e nas redes sociais do grupo (@oliberal).



A mediação é da jornalista Syanne Neno e agora terá a participação de André Filho e Natto Almeida, jovens humoristas que têm se destacado com milhares de seguidores no Instagram e TikTok. André é torcedor do Paysandu e Natto, do Remo. Polêmica e bom humor, ao vivo, nas redes e com participação dos internautas.



O presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba, assinou contrato para a obra de reforma da sede da subseção de Marabá, uma das maiores do interior do Pará.



Imbiriba também confirmou a realização do 1º Colégio de Presidentes de Subseções do triênio 2022-2024 para o município do sudeste paraense, em meados de junho deste ano.



Os proprietários de veículos com final de placas 04 a 34, podem pagar o IPVA até amanhã com descontos de até 15%.

O pagamento pode ser feito por antecipação em parcela única, parcelamento em até três vezes ou pagamento integral junto com o licenciamento.

Mais de 130 mil animais devem ser vacinados no próximo dia 26, durante a campanha de vacinação antirrábica promovida pela Prefeitura de Belém.

Belém é, realmente, uma cidade de muro baixo, onde tudo se sabe.

O mercado financeiro local anda agitado com a desenvoltura de um experiente operador que está trabalhando a todo vapor, como se estivesse pilotando uma lavanderia.

Todo cuidado é pouco para o negócio, pelo tipo da espécie, não “azedar”. E até acabar destronando o “Rei”.