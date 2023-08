'[Na Amazônia] moram milhões de amazônidas que querem viver bem', defende Lula

Pix bate recorde

Somente na última sexta-feira (4), 142,4 milhões de transferências pelo sistema foram feitas para usuários finais.



Balanço do Desenrola

O programa chegou a R$ 5,4 bilhões em renegociações e limpou 4,8 milhões de nomes em três semanas, informou a Febraban.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"[Na Amazônia] moram milhões de amazônidas que querem viver bem (...), além de querer preservar, não como santuário, mas fonte de aprendizado da ciência do mundo inteiro.”

Lula, presidente da República, defendeu ontem, durante evento em Santarém, que a Amazônia seja um “espaço para geração de riqueza para o povo, não um santuário”.

SAFRA

OPERAÇÃO

As 139 agências do Banpará no Estado estão autorizadas a intermediar operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que terá R$ 77 bilhões em crédito rural este ano, um aumento de 34% em relação à safra do ano passado. Desse total, a previsão é de que R$ 5,5 bilhões sejam contratados por agricultores da região Norte e o Pará deve receber R$ 1,6 bi em investimentos.



LANÇAMENTO



Além do Banpará, Banco do Brasil e Caixa Econômica são os bancos oficiais para as negociações. O novo Plano Safra foi lançado no Estado do Pará durante a programação dos “Diálogos Amazônicos”, no último sábado, 5, em Belém. O governador Helder Barbalho, o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Cássio Pereira, e outras autoridades participaram da cerimônia, ao lado do ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

AMAZÔNIA

PALESTRA



O ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo fará hoje palestra no auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa). Com entrada gratuita, o encontro é resultado da parceria entre a Fiepa, Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa) e o Centro das Indústrias do Pará (CIP). Na pauta, entre outros temas, as dificuldades de se fazer investimentos em infraestrutura no Estado, a demora na concessão de licenciamentos ambientais, paralisação de obras e projetos de interesse público nacional e atuação das organizações não governamentais na Amazônia.



ENCONTRO



Ontem, Rebelo almoçou com o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, e com o presidente do Centro das Indústrias do Pará, José Maria Mendonça. No cardápio, os principais desafios para o desenvolvimento da região.

SAÚDE

PLANOS

Levantamento divulgado ontem pela Agência Nacional de Saúde Complementar aponta que o setor continua crescendo no Brasil. Os dados, referentes a junho deste ano, revelam que, no País, 50,7 milhões de pessoas são usuárias de planos de assistência médica. Já os planos exclusivamente odontológicos atingem 31,3 milhões de brasileiros. Nos planos médico-hospitalares, o aumento foi de 1.108.995 beneficiários em relação a junho de 2022.



COMPARATIVO



Já no comparativo de junho com maio de 2023 houve crescimento de 106.880 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.281.879 beneficiários em um ano; e 276.428 na comparação de junho com o mês anterior. No Pará existem 857, 8 mil usuários de planos de saúde.

ENERGIA

REAJUSTE



Nos últimos dez anos a tarifa de energia elétrica registrou, no Pará, alta acumulada de 171,93%, segundo estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA). No mesmo período a inflação acumulada foi de 73,39%. Ou seja, os aumentos na tarifa de energia representam mais que o dobro da inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cujo índice é usado para reajuste de salários. Neste ano, a Equatorial reivindicou reajuste superior a 18%.

MINISTROS

BELÉM



Com a presença maciça de ministros do governo federal na capital paraense, a cidade se transformou numa espécie de “sucursal” de Brasília. E muitos estão aproveitando para viver intensamente a cultura local. Este é o caso da ministra Margareth Menezes, que na chegada para o I Fórum Internacional de Cultura, Sustentabilidade e Cidadania Climática, nesta segunda-feira, 7, se rendeu às batidas contagiantes do carimbó paraense e logo depois foi ao centro de Belém visitar a Bienal das Amazônias. No sábado à noite, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, jantou no Bar do Parque.

AURÁ

LIXO



Em meio à indefinição sobre o destino do lixo doméstico de Belém, exatamente no momento em que a capital se tornou alvo de atenção nacional e internacional, a prefeitura de Belém voltou a estudar a possibilidade de reabrir uma célula de tratamento de rejeitos no antigo lixão do Aurá. A ideia, contudo, vem sendo rechaçada por especialistas de várias áreas.

Em Poucas Linhas

► O Itaú Unibanco deixou centenas de milhares de clientes sem acesso a seus serviços via internet durante boa parte do dia de ontem. A pane atingiu contas de pessoas físicas e jurídicas e causou atrasos nos pagamentos, além de impedir as transferências via Pix. Muita gente tentou fazer operações direito nas agências, que acabaram ficando lotadas. No final da tarde os serviços começaram a ser normalizados, mas ainda com alguns momentos de instabilidade.



► A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) concedeu ontem entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. O conteúdo completo será veiculado no fim de semana. Waiãpi tem sido uma das principais críticas à atuação das ONGS na Amazônia e tem tido atuação de destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a atuação dessas entidades na região.

► Na manhã de ontem, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) realizou a barqueata “De Mariana à Amazônia, somos todos atingidos”, em protesto contra as mudanças climáticas, as violações de direitos pelos grandes projetos de engenharia e pela preservação da floresta. Mais de 20 barcos e 150 manifestantes participaram do ato, que teve início na Praça Princesa Isabel e seguiu até o Ver-o-Peso.



► Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas para o Dia dos Pais de 2023 deverá alcançar R$ 7,67 bilhões. O valor representa alta de 2,2% em relação à mesma data do ano passado.